Tényleg lehetsz allergiás a párodra? Furcsán hangzik, pedig létezik

Képzeld el, hogy megismered azt, akivel minden tökéletesnek tűnik, majd egyszer csak azt veszed észre, hogy amikor együtt vagytok, viszketni kezd a bőröd, kipirosodik a szemed, esetleg kiütések jelennek meg rajtad. Az interneten egyre több hasonló történettel találkozni: vannak, akik azt állítják, új partnerük megjelenésével együtt tért vissza az ekcémájuk, mások szemduzzanatról, csalánkiütésről vagy intim együttlét után jelentkező kellemetlen tünetekről számolnak be. Innen már csak egyetlen kérdés marad: tényleg lehetünk allergiásak egy másik emberre? A rövid válasz az, hogy bizonyos értelemben igen. A hosszabb válasz azonban jóval bonyolultabb ennél, és mielőtt ráfognád az új pasidra, hogy a szervezeted szó szerint elutasítja őt, érdemes tudni, hogy az ilyen esetek nagyon ritkák. Sokkal valószínűbb, hogy valamilyen vele együtt érkező allergén okozza a problémát, például a parfümje, a tusfürdője, a mosószere, a háziállata vagy más, a környezetében lévő anyag.

De akkor tényleg lehetsz „allergiás” valakire?

Nem egészen úgy, ahogyan például a földimogyoróra vagy a pollenre vagyunk allergiásak. Viszont a megkérdezett allergológus szerint léteznek olyan helyzetek, amelyekben egy másik emberhez kapcsolódóan valódi allergiás reakció alakulhat ki, ám a klasszikus értelemben vett „emberallergia” extrém ritka.

Ha például kizárólag akkor jelenik meg rajtad kiütés, amikor a párodnál alszol, nem feltétlenül ő maga a tettes. Allergiás kontakt dermatitiszt számtalan olyan anyag kiválthat, amely közvetlenül érintkezik a bőrrel, többek között kozmetikumok, illatanyagok és különböző testápolási termékek is. Magyarul: lehet, hogy nem a pasidra vagy allergiás, hanem arra a parfümre, amit minden reggel magára fúj. Vagy a szakállolajára. Vagy éppen arra a mosószerre, amellyel az ágyneműjét mossa.

Honnan tudhatod, mi okozza valójában a tüneteidet?

Ha azt veszed észre, hogy egy új kapcsolat kezdete óta rendszeresen jelennek meg allergiára emlékeztető tüneteid, először érdemes végiggondolni, mi változott még az életedben. Új helyen alszol? Más mosószerrel mosott ágyneművel érintkezik a bőröd? Van a másiknak kutyája vagy macskája? Új parfüm, borotválkozás utáni arcszesz, testápoló, hajformázó vagy más kozmetikum került a közeledbe?

Az allergiás kontakt dermatitisz kivizsgálásánál az orvos akár úgynevezett patch tesztet, vagyis epicutan tesztet is alkalmazhat, amelynek segítségével megvizsgálható, milyen anyag vált ki bőrreakciót.

Ha pedig a tünetek kifejezetten szexuális együttlét után jelentkeznek, különösen érdemes nőgyógyászhoz vagy allergológushoz fordulni, mivel a háttérben fertőzéstől kezdve irritáción át ritka allergiás reakcióig többféle ok állhat.

Szóval a tested tényleg jelezheti, hogy „nem bírja” a pasidat?

Technikailag igen, de mielőtt ezt az univerzum jelének tekintenéd, van egy sokkal prózaibb magyarázat: nagyobb eséllyel reagálsz valamire, amit a másik ember használ vagy magával hoz, mint magára az emberre.

A valódi ondóallergia létezik, az emberhez kötődő egyéb túlérzékenységi reakciókat pedig kutatják, de mindkettő ritkaságnak számít. Ha újra és újra ugyanazokat a testi tüneteket tapasztalod egy kapcsolatban, nem érdemes sem ignorálni őket, sem azonnal az internet alapján diagnózist felállítani. A tested lehet, hogy tényleg próbál mondani valamit. Csak nem biztos, hogy azt, hogy szakíts.

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