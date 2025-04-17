Szerelem
Ne hagyd, hogy az allergia elrontsa a mindennapjaidat: így védekezz a tavaszi pollenszezonban!
Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben
Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod
November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!
Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat
Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.
6 hiba, amitől sokkal öregebbnek fogsz tűnni a korodnál
Ezeket a hibákat jobb, ha elkerülöd, mert akár 10 évet dobhatnak a külsődön.
A tavasz eljövetelét nem csupán az újjászületéssel és a természet megújulásával azonosíthatjuk, hiszen annak ellenére, hogy ilyenkor virágba borulnak a fák, a természet elkezd ébredezni téli álmából, és csodás színekben pompázik, felüti a fejét a tavaszi allergia is, mely rengeteg ember életét megkeseríti világszerte. A tavaszi allergia az allergiás reakciók egyik fő fajtája, melyet jórészt a természetből felszabaduló pollenek váltanak ki. Szezonális allergiának is nevezik, hiszen az évszakhoz köthetően jelenik meg, és számos kellemetlen tünetet okoz ez a pollenekre adott hirtelen jövő immunreakció.
Mik a tavaszi allergia legjellemzőbb tünetei?
A pollenallergia jellegzetes tünetei nagyon hasonlítanak a náthás megbetegedésekhez, hiszen ez esetben is tartós orrfolyással, orrdugulással, tüsszögéssel és torokkaparással kell számoljunk. Az említett problémák mellett gyakran megjelenik a kínzó orr- és torokviszketés, melyet köhögés is kísérhet, és a tavaszi allergia sokaknál egyet jelent a szemek kivörösödésével, viszketésével és duzzanatával is. Az orrdugulás az orr nyálkahártyájának természetes reakciója a pollenekre, míg a tüsszögés a szervezet védekező mechanizmusa, mely során próbálja eltávolítani az oda nem illő allergéneket az orrüregből.
Ne bagatellizáljuk el a problémát
Hazánkban a lakosság közel 25%-a szenved a tavaszi allergiától minden évben, és sajnos a természetben szinte lehetetlen elkerülni vagy elmenekülni előle. A parányi pollenek könnyen szétszóródnak a levegőben, így gyakorlatilag bárhol belélegezhetjük őket, ami folyamatos tüneteket okozhat az arra hajlamosaknál.
Fontos, hogy mindig próbáljuk meg kezelni a problémát, és konzultálni háziorvosunkkal teendőinket illetően, mert a kezeletlen allergia további komoly gondokat és súlyos szövődményeket is okozhat. Az általános tünetek mellett egyes esetekben allergiás bőrreakció is felléphet – rendszerint akkor, amikor a bőr például kertészkedés közben bizonyos növényekkel érintkezik, és a pollenek rákerülnek. A tavaszi allergia egyeseknél nehézlégzést és mellkasi feszülést is okozhat. Ha a tünetek súlyosbodnak, asztma vagy keresztallergia is kialakulhat, a folyamatos orrfolyás és orrfújás pedig gyakran orrmelléküreg- vagy arcüreggyulladáshoz vezet. Szélsőséges esetekben akár a légzési nehézségek miatti szív- és érrendszeri problémák is jelentkezhetnek.
Olvasd el galériánkban, hogyan tudod csökkenteni a tavaszi allergia kellemetlen tüneteit!
Az ÉVA magazin írása.
Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél
Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!
Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
Egy hétig telefon nélkül élni nehezebb volt, mint egy évig józannak lenni: ezt tanultam belőle
Hajnali egy. Hat órakor ébresztő. Az arcomat kék fény világítja meg, a pasim mellettem mélyen alszik, én pedig egy végtelen hírfolyamba ragadva görgetek.
12 színésznő, aki megmutatta mellét egy szerep kedvéért
Az alábbi hírességek úgy döntöttek, levetkőznek a kamerák előtt, ráadásul ezt nem is egyetlen szerepben tették meg.
Leonardo DiCaprio 10 legjobb filmje a közönség szerint
Egészen hihetetlen, milyen érzékkel választja meg a szerepeit.
Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője
A sztárok már viselik a 70-es évek kedvenc cipőtrendjét, és nem véletlenül arat nagy sikert most.