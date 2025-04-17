A tavasz eljövetelét nem csupán az újjászületéssel és a természet megújulásával azonosíthatjuk, hiszen annak ellenére, hogy ilyenkor virágba borulnak a fák, a természet elkezd ébredezni téli álmából, és csodás színekben pompázik, felüti a fejét a tavaszi allergia is, mely rengeteg ember életét megkeseríti világszerte. A tavaszi allergia az allergiás reakciók egyik fő fajtája, melyet jórészt a természetből felszabaduló pollenek váltanak ki. Szezonális allergiának is nevezik, hiszen az évszakhoz köthetően jelenik meg, és számos kellemetlen tünetet okoz ez a pollenekre adott hirtelen jövő immunreakció.

Mik a tavaszi allergia legjellemzőbb tünetei?

A pollenallergia jellegzetes tünetei nagyon hasonlítanak a náthás megbetegedésekhez, hiszen ez esetben is tartós orrfolyással, orrdugulással, tüsszögéssel és torokkaparással kell számoljunk. Az említett problémák mellett gyakran megjelenik a kínzó orr- és torokviszketés, melyet köhögés is kísérhet, és a tavaszi allergia sokaknál egyet jelent a szemek kivörösödésével, viszketésével és duzzanatával is. Az orrdugulás az orr nyálkahártyájának természetes reakciója a pollenekre, míg a tüsszögés a szervezet védekező mechanizmusa, mely során próbálja eltávolítani az oda nem illő allergéneket az orrüregből.

Ne bagatellizáljuk el a problémát

Hazánkban a lakosság közel 25%-a szenved a tavaszi allergiától minden évben, és sajnos a természetben szinte lehetetlen elkerülni vagy elmenekülni előle. A parányi pollenek könnyen szétszóródnak a levegőben, így gyakorlatilag bárhol belélegezhetjük őket, ami folyamatos tüneteket okozhat az arra hajlamosaknál.

Fontos, hogy mindig próbáljuk meg kezelni a problémát, és konzultálni háziorvosunkkal teendőinket illetően, mert a kezeletlen allergia további komoly gondokat és súlyos szövődményeket is okozhat. Az általános tünetek mellett egyes esetekben allergiás bőrreakció is felléphet – rendszerint akkor, amikor a bőr például kertészkedés közben bizonyos növényekkel érintkezik, és a pollenek rákerülnek. A tavaszi allergia egyeseknél nehézlégzést és mellkasi feszülést is okozhat. Ha a tünetek súlyosbodnak, asztma vagy keresztallergia is kialakulhat, a folyamatos orrfolyás és orrfújás pedig gyakran orrmelléküreg- vagy arcüreggyulladáshoz vezet. Szélsőséges esetekben akár a légzési nehézségek miatti szív- és érrendszeri problémák is jelentkezhetnek.

