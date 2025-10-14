Divat
A rejtett veszély, ami ősszel a lakásodban támad – és lassan az egészségedet is roncsolja
Forrás: Netflix/Wednesday 2. évad
Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya
A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek
Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?
6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant
Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.
Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak
A hónap közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha
Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.
Ahogy megérkeznek az esős, párás napok, a penészgombák is új életre kelnek. Sok lakásban már most megjelennek a sötét foltok a falakon, sarkokban, pincében vagy a padláson, és mire észreveszed, már nemcsak az épületnek, hanem akár az egészségednek is árthatnak.
Teljesen érthető, hogy totál kivagy ettől a borzalmas állapottól, de hidd el, ha megismered az ellenséget, sokkal könnyebben találhatod meg a gyenge pontját. Kezdjük is az elején:
Miért ősszel támad a penész?
A penészgombák nedvesség és hő hatására kezdenek szaporodni. Ősszel a levegő páratartalma megnő, a nappalok rövidülnek, a szellőztetés csökken, és sokan már fűtenek is - na hát és ez a kombináció pedig több mint ideális a penész számára...
A hidegebb falakon könnyen lecsapódik a pára, különösen a sarkokban, bútor mögött vagy hőhidaknál.
Sokan csak akkor veszik észre a bajt, amikor már sötét foltok jelennek meg a festésen vagy felüti a fejét az a bizonyos tipikus dohos szag. De a penész ilyenkor már régen jelen van, és szabad szemmel nem látható spórái a levegőben is terjednek. És igen, az nem túlzottan jó az egészségedre sem.
A penész nem pusztán esztétikai probléma
A spórái belélegezve allergiás reakciókat, asztmát, krónikus légúti panaszokat és fejfájást is okozhatnak. Különösen veszélyesek a gyerekekre, idősekre és legyengült immunrendszerű emberekre, ráadásul az orvosok szerint a penésszel való huzamosabb érintkezés akár fáradékonyságot, koncentrációs zavarokat, bőrkiütéseket is előidézhet. A legrosszabb, hogy a tünetek gyakran nem köthetők rögtön a penészhez – így hónapokig élhetünk egy egészségkárosító környezetben anélkül, hogy tudnánk róla.
Olvass tovább, hogy megtudd, hogyan bánj el vele!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Hogyan nyújtsunk ki egy összement pulóvert, hogy ismét hordható legyen?
Biztosan mindenkivel előfordult már: kihúzunk egy gyapjú pulóvert a mosásból, és az hirtelen fele akkora, mint volt.
Miért nem elég a tehetség? – A siker 5 kevésbé ismert szabálya
Sokan gondolják úgy, hogy a siker kulcsa egyetlen szóban összefoglalható: tehetség, ez az, ami voltaképpen determinál arra, hogy te sikeres leszel vagy nem. Azok, akik gyerekkoruk óta ügyesebbek, gyorsabban tanulnak vagy látványosan kreatívak, gyakran automatikusan sikeresnek vannak elkönyvelve, akik bizonyosan sokra viszik az életben. A valóság azonban sokkal árnyaltabb. A történelem tele van olyan kiemelkedő képességű emberekkel, akik soha nem futottak be, mert hiányzott valami más, valami kevésbé látványos, de annál fontosabb. Ez pedig nem más, mint a szorgalom, ami legalább olyan fontos, mint a tehetség. Azonban nem ez az egyetlen kulcsfontosságú dolog, ami kell a sikerhez. Mutatjuk is a többit!
Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre
Diane Keaton Hollywood egyik legkülönösebb és legcsodálatosabb jelensége volt, az nő, aki soha nem félt önmaga lenni.
Nemcsak Diane Keatont vesztettük el hirtelen: 8 sztár, akinek halálhíre sokkolta a világot
A hírességek halála mindig mélyen megérinti a közönséget, különösen akkor, ha váratlanul történik.
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani.
Megvan, mikor jön A Bridgerton család 4. évadja: a Hamupipőke rajongói imádni fogják!
Benedict rajongók figyelem, eljött a ti időtök! A Netflix végre elárulta nekünk a sorozat következő szezonjának premierdátumját, és az közelebb van, mint hittük volna!