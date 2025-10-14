A rejtett veszély, ami ősszel a lakásodban támad – és lassan az egészségedet is roncsolja

Ahogy megérkeznek az esős, párás napok, a penészgombák is új életre kelnek. Sok lakásban már most megjelennek a sötét foltok a falakon, sarkokban, pincében vagy a padláson, és mire észreveszed, már nemcsak az épületnek, hanem akár az egészségednek is árthatnak.

Teljesen érthető, hogy totál kivagy ettől a borzalmas állapottól, de hidd el, ha megismered az ellenséget, sokkal könnyebben találhatod meg a gyenge pontját. Kezdjük is az elején:

Miért ősszel támad a penész?

A penészgombák nedvesség és hő hatására kezdenek szaporodni. Ősszel a levegő páratartalma megnő, a nappalok rövidülnek, a szellőztetés csökken, és sokan már fűtenek is - na hát és ez a kombináció pedig több mint ideális a penész számára...

A hidegebb falakon könnyen lecsapódik a pára, különösen a sarkokban, bútor mögött vagy hőhidaknál.

Sokan csak akkor veszik észre a bajt, amikor már sötét foltok jelennek meg a festésen vagy felüti a fejét az a bizonyos tipikus dohos szag. De a penész ilyenkor már régen jelen van, és szabad szemmel nem látható spórái a levegőben is terjednek. És igen, az nem túlzottan jó az egészségedre sem.

A penész nem pusztán esztétikai probléma

A spórái belélegezve allergiás reakciókat, asztmát, krónikus légúti panaszokat és fejfájást is okozhatnak. Különösen veszélyesek a gyerekekre, idősekre és legyengült immunrendszerű emberekre, ráadásul az orvosok szerint a penésszel való huzamosabb érintkezés akár fáradékonyságot, koncentrációs zavarokat, bőrkiütéseket is előidézhet. A legrosszabb, hogy a tünetek gyakran nem köthetők rögtön a penészhez – így hónapokig élhetünk egy egészségkárosító környezetben anélkül, hogy tudnánk róla.

Olvass tovább, hogy megtudd, hogyan bánj el vele!

Galéria / 6 kép Az ősz legsunyibb veszélye egyre több lakást fenyeget Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria