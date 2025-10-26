8 szuper programötlet novemberre, amit semmiképpen sem szabad kihagynod

A novembert általában nem szeretjük annyira, hiszen a nappalok ilyenkor egyre rövidebbek, az időjárás szelessé, esőssé válik, szóval ha tehetjük, ezekben a hetekben általában nem szívesen mozdulunk ki otthonról.

Persze bekuckózni szuper, de mi mégis arra biztatunk, hogy időről időre azért lépj ki a négy fal közül, mert ha szabadtéri programokra már nincs is lehetőségünk, azért ebben a hónapban is sok izgalmas dolgot beírhatunk a naptárunkba! Mutatjuk, mik ezek!

Költs kevesebbet - vásárolj okosan a JOY-napokon! Először is, hadd osszuk meg veled a jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a JOY-napok alatt!

forrás: JOY November 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!

Készülődj a karácsonyra!

Nos, mi nem szégyelljük bevallani, novemberben már a karácsonyt várjuk, és a kutatások szerint amúgy ezzel semmi baj, sőt! Ha már ősszel feldíszítjük a lakást, esetleg a fát is felállítjuk, az stresszoldó hatással lehet ránk, komfortérzetet adhat, és persze a hangulatunkat is feldobja. Úgyhogy bátran kapcsolj MÁR MOST ünnepi üzemmódba: a Crowne Plaza Budapest éttermében, az Axis Café & Lounge-ban például már november 10-től elérhető Csuklich Viktor séf téli menüje, amely az ízek, illatok és textúrák harmóniáján keresztül vezet vissza a természet csendjéhez és az ünnepek közeledtének meghittségéhez. A szezonális, de közben tápanyagdús fogások között olyanokat találhatsz, mint a Labneh, a pirított sütőtökös gnocchi, az Osso Buco vagy a roston sült tengeri sügér és akármelyiket is rendeled, az biztos, hogy nem nyúlhatsz félre, ráadásul pár óra erejéig kiszakadhatsz a mindennapok ritmusából és lelassíthatsz.

(IDE kattintva tudsz helyet foglalni az étterembe!)

forrás: Crowne Plaza Budapest - Axis Café & Lounge A Crowne Plaza Budapest éttermében, az Axis Café & Lounge-ban november 10-től elérhető a téli menü, amivel máris hangolódhatsz az ünnepekre!

Filmrajongók-figyelem!

A többszörös Oscar-, és Grammy-díjas zeneszerző, Hans Zimmer november 12-én Budapesten, az MVM Dome-ban is színpadra lép Hans Zimmer Live – The Next Level című 2025/2026-os látványos turnéjával. „Számomra minden előadás egy új felfedezőút. A The Next Level show-val meg akarom lepni a rajongóimat, és egy olyan hangzásvilágba vezetni őket, amilyet még soha nem tapasztaltak” – ígéri a világhírű alkotó, akinek például a Dűne: Második rész zenéjét is köszönhetjük.

(A koncertre IDE kattintva tudod beszerezni a jegyed!)

Ha ősz, akkor Szívek szállodája!

Ez az évszak egyértelműen a Szívek szállodája sorozaté, és igen, akkor is újranézzük az összes epizódot, ha már mindet ezerszer láttuk. Márpedig Lorelai és Rory történetét esélytelen úgy végigkövetni, hogy ne gondoljunk minden pillanatban a kávéra, úgyhogy mielőtt bekuckóznál, szerezz be egy finom lattét, mert így lesz teljes a Gilmore Girls hangulat. A Flatty Coffee specialty kávézóban például beszerezheted az őszi szezon kedvencét, a Pumpkin Spice Lattét, de kérhetsz Pumpkin Matcha Lattét is.

forrás: FlattyCoffee Az ősz kedvenc itala egyértelműen a Pumpkin Spice Latte!

Utazz vissza az időben a nosztalgia évszakában!

Az ősz köztudottan a nosztalgia évszaka, úgyhogy pont tökéletesen passzol a novemberhez egy olyan zenekar, akiket milleniál tinédzerként sokan hallgattunk, mikor „mindenből elegünk volt”. A finn The Rasmus például éppen ilyen, és most ráadásul úgy utazhatsz velük vissza az időben, hogy élőben hallhatod a dalaikat, mivel november 15-én elhozzák a budapesti Barba Negrába is a Weirdo turnéjukat, azaz a legújabb albumukat bemutató koncertsorozatukat. A banda közel három évtizeddel ezelőtt alakult, és a frontember, Lauri Ylönen azt mondja, ami a hobbija, a szenvedélye volt kezdetben, mostanra a munkája, az életstílusa lett. „Szerencsésnek érzem magam, emiatt, de keményen megdolgoztam érte. A zenekar az első és egyben utolsó dolog, amire minden nap gondolok” – nyilatkozta.

(A koncertre IDE kattintva tudod beszerezni a jegyed!)

Mágia a mugliknak!

Igen, sajnos hiába várjuk a levelünket arról, hogy felvettek minket a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába, de november 16-án az MVM Dome-ban egy kicsit mégis Harry Potter világában érezhetjük magunkat, mert Budafoki Dohnányi Zenekar élő előadásában, Ernst van Tiel vezényletével elhangzik John Williams ikonikus zenéje, amit a Harry Potter és a bölcsek köve című filmhez írt, miközben levetítik magát a mozit is egy 18 méteres óriásvásznon magyar szinkronnal.

(Huss és pöcc IDE a jegyvásárláshoz!)

forrás: Harry Potter™ filmkoncert-sorozat Harry Potter-fan vagy? November 16-án egy kicsit kicsekkolhatsz a mugli-életből!

A zene terápia? Igen! Tapasztald meg te is!

Szeptember 5-én megjelent Tom Odell legújabb, hetedik nagylemeze, az élet értelmének kereséséről szóló A Wonderful Life, amit természetesen élőben is bemutat a rajongóinak – szerencsére Magyarországon is. Az Another Love számmal több mint tíz évvel ezelőtt, 2012-ben berobbanó énekes-dalszerző november 16-án a Budapest Arénában koncertezik, ahol – azt ígéri – megismerhetjük a (leg)sebezhetőbb oldalát, legérzékenyebb pillanatait. „Azokat a dolgokat, amelyektől kissé kényelmetlenül érzed magad, ha a barátaidnak vagy a szüleidnek játszod, azokat kell kiadnod, mert azokat érdemes megosztani. Annyi mindent tartunk magunkban és ez az, ami a leginkább kínoz bennünket – nem az, amiről hajlandóak vagyunk beszélni -, ezért igyekszem minél többet írni ezekről” – nyilatkozta Tom, aki a dalaiban gyakran foglalkozik mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmekkel. „Élni és őszintén írni róla most egy rendkívül fontos része az életemnek. És úgy érzem, ha van bármilyen kötelességem, az csak az lehet, hogy továbbra is ezt tegyem.”

(A koncertre IDE kattintva tudod beszerezni a jegyed!)

Hangolódj a holidayre!

Karikázd be pirossal a naptáradban november 30-át (de tényleg), mert az Aria Hotel Budapest különleges vendéget fogad aznap: egyenesen Lappföldről Magyarországra érkezik a Joulupukki, a finn Mikulás, aki felkapcsolja az ünnepi fényeket a szállodában Caramel társaságában. A Megasztár korábbi győztese adventi koncertet ad ebből az alkalomból, december 20 és január 11.között pedig több alkalommal is közvetítik a londoni Royal Opera House-ból A diótörőt a hotel mozitermében.

(Caramel adventi koncertjére és a Mikulással való találkozásra IDE kattintva szerezheted be a belépőd, A diótörő közvetítéseire pedig ITT találod a jegyvásárláshoz szükséges linket.)

forrás: Aria Hotel Budapest Joulupukki, a finn Mikulás november 30-án az Aria Hotel Budapestbe látogat, ahol te is találkozhatsz vele!

Nincs kedved kimozdulni? Mutatjuk, milyen könyvekkel kuckózz be ősszel!

