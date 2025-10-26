Életmód
8 szuper programötlet novemberre, amit semmiképpen sem szabad kihagynod
Forrás: AleksandarNakic/Getty Images
„Évtizedekkel a születése előtt találkoztam a lányommal?" - 7 hátborzongató igaz sztori,
Elérkezett a Halloween, az évnek az az időszaka, amikor imádjuk magunkat halálra rémiszteni, miközben sütőtökös lattét kortyolgatunk a kanapén.
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél
Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.
7 meglepő tény a 20 éves Leonóra hercegnőről, aki olyan, mintha egy Disney meséből lépett volna ki
Spanyolország jövőbeli királynője, Leonóra asztúriai hercegnő október 31-én ünnepli 20. születésnapját, és már most történelmet ír.
10 modern lakberendezési trend, amit titokban mindenki szívből utál
Az elmúlt években a közösségi oldalakon és a lakberendezős műsorokban úgy tűnt, mintha lenne egy kötelező modern otthonrecept.
A tengerparton töltött időnek tényleg varázsereje van? Teszteltük az elméletet Horvátországban!
A Liburnia Hotels & Villas egyik szállodájában, a Hotel Ičićiben kipróbálhattuk, valóban igaz-e a „Blue Mind Theory”, azaz a kék elme teória.
A novembert általában nem szeretjük annyira, hiszen a nappalok ilyenkor egyre rövidebbek, az időjárás szelessé, esőssé válik, szóval ha tehetjük, ezekben a hetekben általában nem szívesen mozdulunk ki otthonról.
Persze bekuckózni szuper, de mi mégis arra biztatunk, hogy időről időre azért lépj ki a négy fal közül, mert ha szabadtéri programokra már nincs is lehetőségünk, azért ebben a hónapban is sok izgalmas dolgot beírhatunk a naptárunkba! Mutatjuk, mik ezek!
Költs kevesebbet - vásárolj okosan a JOY-napokon!
Először is, hadd osszuk meg veled a jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a JOY-napok alatt!
Készülődj a karácsonyra!
Nos, mi nem szégyelljük bevallani, novemberben már a karácsonyt várjuk, és a kutatások szerint amúgy ezzel semmi baj, sőt! Ha már ősszel feldíszítjük a lakást, esetleg a fát is felállítjuk, az stresszoldó hatással lehet ránk, komfortérzetet adhat, és persze a hangulatunkat is feldobja. Úgyhogy bátran kapcsolj MÁR MOST ünnepi üzemmódba: a Crowne Plaza Budapest éttermében, az Axis Café & Lounge-ban például már november 10-től elérhető Csuklich Viktor séf téli menüje, amely az ízek, illatok és textúrák harmóniáján keresztül vezet vissza a természet csendjéhez és az ünnepek közeledtének meghittségéhez. A szezonális, de közben tápanyagdús fogások között olyanokat találhatsz, mint a Labneh, a pirított sütőtökös gnocchi, az Osso Buco vagy a roston sült tengeri sügér és akármelyiket is rendeled, az biztos, hogy nem nyúlhatsz félre, ráadásul pár óra erejéig kiszakadhatsz a mindennapok ritmusából és lelassíthatsz.
(IDE kattintva tudsz helyet foglalni az étterembe!)
Filmrajongók-figyelem!
A többszörös Oscar-, és Grammy-díjas zeneszerző, Hans Zimmer november 12-én Budapesten, az MVM Dome-ban is színpadra lép Hans Zimmer Live – The Next Level című 2025/2026-os látványos turnéjával. „Számomra minden előadás egy új felfedezőút. A The Next Level show-val meg akarom lepni a rajongóimat, és egy olyan hangzásvilágba vezetni őket, amilyet még soha nem tapasztaltak” – ígéri a világhírű alkotó, akinek például a Dűne: Második rész zenéjét is köszönhetjük.
(A koncertre IDE kattintva tudod beszerezni a jegyed!)
Ha ősz, akkor Szívek szállodája!
Ez az évszak egyértelműen a Szívek szállodája sorozaté, és igen, akkor is újranézzük az összes epizódot, ha már mindet ezerszer láttuk. Márpedig Lorelai és Rory történetét esélytelen úgy végigkövetni, hogy ne gondoljunk minden pillanatban a kávéra, úgyhogy mielőtt bekuckóznál, szerezz be egy finom lattét, mert így lesz teljes a Gilmore Girls hangulat. A Flatty Coffee specialty kávézóban például beszerezheted az őszi szezon kedvencét, a Pumpkin Spice Lattét, de kérhetsz Pumpkin Matcha Lattét is.
Utazz vissza az időben a nosztalgia évszakában!
Az ősz köztudottan a nosztalgia évszaka, úgyhogy pont tökéletesen passzol a novemberhez egy olyan zenekar, akiket milleniál tinédzerként sokan hallgattunk, mikor „mindenből elegünk volt”. A finn The Rasmus például éppen ilyen, és most ráadásul úgy utazhatsz velük vissza az időben, hogy élőben hallhatod a dalaikat, mivel november 15-én elhozzák a budapesti Barba Negrába is a Weirdo turnéjukat, azaz a legújabb albumukat bemutató koncertsorozatukat. A banda közel három évtizeddel ezelőtt alakult, és a frontember, Lauri Ylönen azt mondja, ami a hobbija, a szenvedélye volt kezdetben, mostanra a munkája, az életstílusa lett. „Szerencsésnek érzem magam, emiatt, de keményen megdolgoztam érte. A zenekar az első és egyben utolsó dolog, amire minden nap gondolok” – nyilatkozta.
(A koncertre IDE kattintva tudod beszerezni a jegyed!)
Mágia a mugliknak!
Igen, sajnos hiába várjuk a levelünket arról, hogy felvettek minket a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába, de november 16-án az MVM Dome-ban egy kicsit mégis Harry Potter világában érezhetjük magunkat, mert Budafoki Dohnányi Zenekar élő előadásában, Ernst van Tiel vezényletével elhangzik John Williams ikonikus zenéje, amit a Harry Potter és a bölcsek köve című filmhez írt, miközben levetítik magát a mozit is egy 18 méteres óriásvásznon magyar szinkronnal.
(Huss és pöcc IDE a jegyvásárláshoz!)
A zene terápia? Igen! Tapasztald meg te is!
Szeptember 5-én megjelent Tom Odell legújabb, hetedik nagylemeze, az élet értelmének kereséséről szóló A Wonderful Life, amit természetesen élőben is bemutat a rajongóinak – szerencsére Magyarországon is. Az Another Love számmal több mint tíz évvel ezelőtt, 2012-ben berobbanó énekes-dalszerző november 16-án a Budapest Arénában koncertezik, ahol – azt ígéri – megismerhetjük a (leg)sebezhetőbb oldalát, legérzékenyebb pillanatait. „Azokat a dolgokat, amelyektől kissé kényelmetlenül érzed magad, ha a barátaidnak vagy a szüleidnek játszod, azokat kell kiadnod, mert azokat érdemes megosztani. Annyi mindent tartunk magunkban és ez az, ami a leginkább kínoz bennünket – nem az, amiről hajlandóak vagyunk beszélni -, ezért igyekszem minél többet írni ezekről” – nyilatkozta Tom, aki a dalaiban gyakran foglalkozik mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmekkel. „Élni és őszintén írni róla most egy rendkívül fontos része az életemnek. És úgy érzem, ha van bármilyen kötelességem, az csak az lehet, hogy továbbra is ezt tegyem.”
(A koncertre IDE kattintva tudod beszerezni a jegyed!)
Hangolódj a holidayre!
Karikázd be pirossal a naptáradban november 30-át (de tényleg), mert az Aria Hotel Budapest különleges vendéget fogad aznap: egyenesen Lappföldről Magyarországra érkezik a Joulupukki, a finn Mikulás, aki felkapcsolja az ünnepi fényeket a szállodában Caramel társaságában. A Megasztár korábbi győztese adventi koncertet ad ebből az alkalomból, december 20 és január 11.között pedig több alkalommal is közvetítik a londoni Royal Opera House-ból A diótörőt a hotel mozitermében.
(Caramel adventi koncertjére és a Mikulással való találkozásra IDE kattintva szerezheted be a belépőd, A diótörő közvetítéseire pedig ITT találod a jegyvásárláshoz szükséges linket.)
Joulupukki, a finn Mikulás november 30-án az Aria Hotel Budapestbe látogat, ahol te is találkozhatsz vele!
Nincs kedved kimozdulni? Mutatjuk, milyen könyvekkel kuckózz be ősszel!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Íme, Tom Hardy 10 legjobb filmje a közönség szerint
Hullámhegyek, hullámvölgyek, de végül csak révbe ért a színész.
Kínai horoszkópod szerint az életednek ezen a területén vagy a legszerencsésebb
A kínai horoszkóp több mint egyszerű asztrológia; egy mélyen gyökerező, évezredes bölcsességrendszer, amely a kínai kultúra és filozófia szerves részét képezi. Ellentétben a nyugati asztrológiával, amely 12 hónapon alapul, a keleti rendszer egy 12 éves ciklusra épül. A dátum helyett mindenki születési évét egy meghatározott állatjegy uralja – a Patkánytól a Disznóig. Ez a rendszer nemcsak a személyiségjegyeket és a sorsot befolyásolja, hanem a szerencsés időszakokat, a párkapcsolati kompatibilitást és a legkedvezőbb karrierutakat is kijelöli. Megismerni a kínai horoszkópot annyi, mint egy ősi térképet kapni az élethez.
A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél
Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi tudós munkája rejlik a kis tégelyben.
10 modern lakberendezési trend, amit titokban mindenki szívből utál
Az elmúlt években a közösségi oldalakon és a lakberendezős műsorokban úgy tűnt, mintha lenne egy kötelező modern otthonrecept.