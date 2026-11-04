Kiderült, hányadik szülött testvér a legviccesebb a családban

Persze mindannyian azt gondoljuk, hogy nagyon viccesek vagyunk, és valószínűleg bármelyik testvérpárost megkérdeznéd, kinek jobb a humorérzéke, mindenki rávágná, hogy

nyilván nekem!

De mi a helyzet a gyakorlatban? Mert bizony már erről is készültek statisztikák! Ahogy meg tudják mondani, átlagosan melyik tesó a legokosabb, és mi jellemzi a személyiségünket a születési sorrendünk alapján, úgy már az is kiderült, a tesók közül ki a legviccesebb. A YouGov még 2015-ben készített erről egy felmérést ebben a témában, és több mint 1700 embert kérdezett ki. Az eredmény alapján pedig a legjobb humorérzékkel egy családban a *dobpergés*

LEGFIATALABB TESTVÉR rendelkezik!

A felmérésből még az derült ki, hogy míg a fiatalabb tesókhoz a jobb humorérzék társul, addig a legidősebbekhez a felelőséggteljesebb szemlélet és a jó szervezőkészség. Szóval végül is "igazságos" az elosztás. Te mit gondolsz?

Tényleg a legfiatalabb tesó a legviccesebb a családban? Igen, egyetértek! Nem, közel sem igaz... Megosztom az eredményt

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