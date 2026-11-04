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Kiderült, hányadik szülött testvér a legviccesebb a családban

#Vicces
#Testvér
#születési sorrend
#humorérzék
#tesó
Léna
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Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 4. 08:25

Forrás: Bad Sisters c. sorozat /Apple tv

Kiderült, hányadik szülött testvér a legviccesebb a családban
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Sok cikk foglalkozott már azzal, hogy az elsőszülött testvérek statisztikailag a legsikeresebbek és legokosabbak... De mi a helyzet a humorérzékkel?

Persze mindannyian azt gondoljuk, hogy nagyon viccesek vagyunk, és valószínűleg bármelyik testvérpárost megkérdeznéd, kinek jobb a humorérzéke, mindenki rávágná, hogy

nyilván nekem!

De mi a helyzet a gyakorlatban? Mert bizony már erről is készültek statisztikák! Ahogy meg tudják mondani, átlagosan melyik tesó a legokosabb, és mi jellemzi a személyiségünket a születési sorrendünk alapján, úgy már az is kiderült, a tesók közül ki a legviccesebb. A YouGov még 2015-ben készített erről egy felmérést ebben a témában, és több mint 1700 embert kérdezett ki. Az eredmény alapján pedig a legjobb humorérzékkel egy családban a *dobpergés*

LEGFIATALABB TESTVÉR rendelkezik!

A felmérésből még az derült ki, hogy míg a fiatalabb tesókhoz a jobb humorérzék társul, addig a legidősebbekhez a felelőséggteljesebb szemlélet és a jó szervezőkészség. Szóval végül is "igazságos" az elosztás. Te mit gondolsz?

Tényleg a legfiatalabb tesó a legviccesebb a családban?
Igen, egyetértek!
Nem, közel sem igaz...
Megosztom az eredményt
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