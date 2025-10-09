Divat
A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről
Forrás: Netflix
Meleg férfiként nőt vett feleségül? Ez az igazság Anthony Perkinsről az Ed Gein-sorozat kapcsán
Az Ed Gein sorozatban többször is kitérnek a Psycho főszereplőjére, Anthony Perkinsre és magánéletére. De mi volt az igazság?
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 9.: az Ikreknek érdekes tapasztalásban lehet részük, a Mérlegeknek érdemes kiállniuk magukért
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
Tuti tipp a szakácsoktól! Ezzel a trükkel 5 perc alatt olvaszthatod ki a húst
Mindannyiunkkal előfordult már, hogy este vacsorát tervezünk, de a hűtőben csak egy jéggé fagyott hús vár ránk.
A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről
A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!
8 sztár, akit meghurcoltak a neten párjuk külseje miatt
Trollok támadásai, bántó kommentek, és valódi szerelem a reflektorfényben. Íme 8 sztár, akit azért kritizáltak, mert a párja nem illett a hollywoodi szépségideálhoz.
Hiszed vagy sem, a születési éved utolsó számjegye titkos üzenetet rejt a jövődről. Az ezotéria szerint minden szám egy külön rezgés - egy energia, amely nemcsak jellemzi az embert, hanem előre is vetíti, milyen kihívások és ajándékok várnak rá. Ez az apró szám az évszám végén az Univerzum lenyomata: megmutatja, milyen fordulatok, találkozások és fejlődési lehetőségek várnak rád a következő időszakban.
Lehet, hogy épp egy új kezdet küszöbén állsz, egy kapcsolat mélyül el, vagy épp eljött az ideje annak, hogy végre megvalósítsd, amire régóta vágysz. A számod nemcsak útmutatást ad, hanem erőt is, mert mindannyiunkban ott rejlik a képesség, hogy formáljuk a saját jövőnket.
Keresd ki a születési éved utolsó számát, és tudd meg, mit tartogat számodra a sors!
A születési dátumodból ráadásul még az is kiderül, melyik híres történelmi személy voltál előző életedben:
