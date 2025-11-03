A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél

Felfedi a múlt: ez a személy már akkor is ott volt melletted

Hiszed vagy sem, léteznek kapcsolatok, amelyek túlmutatnak az időn. Amikor valakivel azonnal mély kötődést érzel, az nem véletlen. Lehet, hogy ez az ember már az előző életedben is melletted volt, talán testvéred, szülőd, barátod, szerelmed vagy éppen az ellenfeled. A születésed napja, vagyis a hónap hányadik napján születtél kulcs lehet ennek felfedéséhez.

A numerológia szerint a születési napod rejtett információkat hordoz a karmádról és azokról az emberekről, akikkel dolgod van ebben az életben. Ehhez mindössze annyit kell tenned, hogy megnézed a születésed napját, és ha kétjegyű szám (pl. 24-e, 31-e), add össze a számjegyeket (például 2+4=6 vagy 3+1=4), míg egyjegyű szám esetén (pl. 5-e) az adott számot használd. Ez a szám lesz a kulcs, amely feltárja, ki az a személy a környezetedben, akit nem először látsz ezen a földön.

Hogyan számold ki a számod?

Ha egyjegyű a születésed napja (pl. 5-én születtél), a te számod: 5

Ha kétjegyű, add össze a számokat: Pl. 14, vagyis 1+4 = 5

Ezzel a számmal keresd meg az alábbi listában, hogy mit árul el rólad és egy fontos kapcsolatodról!

Mit jelent a számod? Ezt árulja el rólad és az előző életbeli kapcsolatodról:

