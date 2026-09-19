A szerencséről hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, mint valami teljesen kiszámíthatatlan dologról, ami vagy ránk talál, vagy nem. A legtöbben pedig úgy gondoljuk, hogy mi aztán kicsit sem vagyunk szerencsések... A numerológia szerint azonban a születési dátumunkból kirajzolódhat egy olyan szám, amely azt mutatja meg, melyik életterületen lehetünk különösen „jó csillagzat alatt” – legyen szó szerelemről, pénzről, karrierről vagy éppen sorsfordító lehetőségekről.

Most viszont te is kiszámolhatod a saját szerencseszámodat, és megnézheted, mit társít hozzá a számmisztika. A feladat nagyon egyszerű: add össze a születési dátumod összes számjegyét, majd addig egyszerűsíted az eredményt, amíg egyetlen számot nem kapsz 1 és 9 között.

Ha például 1994. július 18-án születtél:

1 + 9 + 9 + 4 + 0 + 7 + 1 + 8 = 39, majd add össze így: 3 + 9 = 12, ez még mindig kétjegyű, úgyhogy ismét add össze a számjegyeket így: 1 + 2 = 3

Ebben az esetben tehát a szerencseszámod 3. Megvagy?

Akkor kattints a galériára és olvasd el, mi a te szerencseszámod és mikor, milyen téren jöhet életed nagy ajándéka:

Pinterest Lais Santiago Galéria / 9 kép A születési dátumod elárulja, mi a te szerencseszámod – és azt is, honnan érkezik a legnagyobb ajándék az életedbe Megnézem a galériát

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