A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed

#Ezotéria
#Titok
#spirituális
#előző élet
#születési dátum
Fanni
Életmód, Ezotéria
Utoljára frissült: 2025. november 4. 16:24

Forrás: Netflix

A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed
A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.

Miért éppen akkor születtél meg? Nem véletlen az időzítésed

Az asztrológia és a spirituális tanok szerint a születési dátumunk nem véletlenszerű. A lélek tudatosan választja meg az újrakezdés idejét – aszerint, hogy mit kell megtanulnia, jóvátennie vagy továbbvinnie egy korábbi élet tapasztalataiból. Az előző életed nyomai ott vannak benned: a félelmeidben, vágyaidban, megérzéseidben és visszatérő élethelyzeteidben.

Most megtudhatod, mi az az üzenet, amit az előző életed próbál átadni neked, csak a születési napodra van szükség!

Így számold ki a személyes üzenetedet

Nézd meg, hányadikán születtél!

  • Ha egyszámjegyű, például 5-én, akkor a számod: 5.
  • Ha kétszámjegyű, például 28-án, akkor add össze a két számjegyet: 2 + 8 = 10, majd 1 + 0 = 1.
  • Így kapsz egy számot 1-től 9-ig, amely feltárja az előző életed rejtett üzenetét.

Katt a galériára, ha kíváncsi lettél!

A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed

