Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

#ország
#Születésnap
#Ezotéria
#Galéria
#előző élet
#születési dátum
Fanni
Életmód, Ezotéria
Utoljára frissült: 2025. október 30. 08:10

Forrás: Netflix

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben
A nap cikke

3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak

Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!

Olvasd el!

6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak

Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.

Olvasd el!

A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő

Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.

Olvasd el!

9 kék zónás szokás, amitől 100 évig is élhetsz

Egy tökéletes világban mindannyian egészségesen, boldogan és hosszú életet élve ünnepelhetnénk a 100. születésnapunkat.

Olvasd el!

5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat

Az őszi-téli gardrób egyik legjobb befektetése egy megbízható cipővel kezdődik. Ha csak öt pár cipőt engedhetsz meg magadnak ebben az szezonban, akkor ezekre érdemes fókuszálni.

Facebook
Twitter
Pinterest
A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Megérzés egy előző életről - nem véletlenül

Sokan érezzük úgy, hogy bizonyos helyek furcsa, megmagyarázhatatlan módon vonzanak: mintha ismernénk őket, mintha már jártunk volna ott, még akkor is, ha életünkben nem tettük be oda a lábunkat. Egy illat, egy zenei motívum, egy város neve, egy táj képe képes mélyen megérinteni, és olyan otthonosságérzést kelteni, amit nem lehet észérvekkel megmagyarázni. A spirituális hagyományok szerint ez nem véletlen: a lélek több életen át utazik, és minden korszakban, minden földrészen hagy maga után lenyomatokat.

Numerológiai háttér

A numerológia szerint előző életbeli kapcsolódásainkhoz közelebb kerülhetünk a születési dátumunk segítségével. Egészen pontosan a születésnapunk száma árulhatja el, mely országban élhettünk egy korábbi életünkben.

A szám meghatározása egyszerű:

  • Ha egyjegyű szám a születésnapod (pl. 3., 7., 9.) - akkor ez a te számod.
  • Ha kétjegyű a születésnapod (pl. 14., 27., 31.) - add össze a számjegyeket.

Az így kapott szám 1 és 9 között lesz, és mindegyik egy külön világot, kultúrát és lelki örökséget jelképez. Ezek a helyek nemcsak arra utalnak, hol élhettünk korábban, hanem arra is, milyen energiákat, képességeket, érdeklődést hozhatunk magunkkal a jelen életünkbe.

Katt a galériára, és fedezd fel, vajon merre járhatott a lelked, és mit hozott magával abból a világból:

Galéria / 9 kép

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Sztárok

Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak

Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

Kép
Önismeret

4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében

Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.

Kép
Életmód

9 kék zónás szokás, amitől 100 évig is élhetsz

Egy tökéletes világban mindannyian egészségesen, boldogan és hosszú életet élve ünnepelhetnénk a 100. születésnapunkat.

Kép
Sztárok

Ez a 10 híresség nemet mondott az okostelefonra

Nincs nagy megfejtés: lájkok helyett magánélet, állandó stressz helyett nyugalom.

Kép
Szépség

3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak

Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.