Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

A születési dátumodból kiderül, hogy hányszor leszel szerelmes életed során

#Szerelem
#Ezotéria
#születési idő
#születési dátum
#hányszor leszel szerelmes
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 22. 17:13

Forrás: Netflix

A születési dátumodból kiderül, hogy hányszor leszel szerelmes életed során
A nap cikke

10 helyzet, amikor soha ne fizess bankkártyával: a szakértők figyelmeztetnek

Bár a bankkártyás fizetés ma már szinte automatikus mozdulat, vannak olyan helyzetek, amikor egyetlen rossz döntés is komoly anyagi veszteséget okozhat.

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 23.: a Rákoknak jól esik a pihenés, a Skorpiók megfontolandó ajánlatot kapnak

A hosszú hétvége első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a pénteki horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

Jön a kettős retrográd, és ez 4 csillagjegy életét végleg megváltoztatja

Október végén a Merkúr és a Vénusz retrográd időszaka összeér. És ez bizony négy csillagjegy életében nagy változásokat hoz magával.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 22.: a Rákok változásra vágynak, a Szüzek számára fontos a pozitív visszajelzés

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

Olvasd el!

6 szett, amit érdemes ellesni a francia nőktől

A francia nők pontosan tudják, hogyan lehet néhány egyszerű alapdarabból is elképesztően stílusos szettet összeállítani.

Olvasd el!

Visszatért a virágminta, de nem úgy, ahogy megszoktad: ez 2026 őszének egyik legnagyobb trendje

Ha eddig úgy gondoltad, hogy a virágminta kizárólag a tavaszi-nyári gardróbban kap helyet, 2026 ősze alaposan átírja a szabályokat. A romantikus motívumok ezúttal sötétebb, gazdagabb és sokkal izgalmasabb formában térnek vissza.

Facebook
Twitter
Pinterest
Egyetlen nagy ő vagy több mindent elsöprő szerelem vár rád? Most itt a válasz!

Vannak, akik életükben egyszer élik át azt a mindent elsöprő szerelmet, míg mások többször is megtapasztalják, milyen teljesen belezúgni valakibe. Ettől egyik történet sem lesz értékesebb a másiknál: egy rövid kapcsolat is hagyhat mély nyomot bennünk, és egy később érkező szerelem is lehet ugyanolyan izgalmas, mint a legelső. De vajon te melyik táborba tartozol? Csak a születési dátumodra, vagyis pontosabban a születésed napjára van szükség, mert már ebből ki lehet következtetni, hányszor kopogtat be az ajtódon a nagy szerelem. Nagyon találó a leírás,

olvasd el a hozzád tartozó jóslatot a galériában:

Galéria / 15 kép

A születési dátumodból kiderül, hogy hányszor leszel szerelmes életed során

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Kép
Életmód

7 jel, amiből kiderül, hogy egy nő már nem vonzódik a párjához

Amikor egy csomagértesítő nagyobb izgalmat vált ki, mint a pasi üzenete, érdemes lehet közelebbről is megnézni, mi történik a kapcsolatban.

Kép
Kult

Exkluzív borítóleleplezés: hamarosan magyarul is megjelenik Colleen Hoover legújabb könyve

A Woman Down - Bukott nő című regény a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában érkezik meg novemberben. A Verity-fanok imádni fogják!

Kép
Sztárok

Nem telt el 3 hónap - Sztárpárok, akik a gyerekük születése után szinte azonnal elváltak

Egy gyermek érkezése sokszor a legerősebb egységet is képes egy időre megváltoztatni. De sokak életében ez egy végleges különváláshoz is vezet. Az alábbi sztárok esetében pontosan ez történt.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp október 23.: a Rákoknak jól esik a pihenés, a Skorpiók megfontolandó ajánlatot kapnak

A hosszú hétvége első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a pénteki horoszkópodra szánni!

Kép
Kult

Ez volt a legijesztőbb film abban az évben, amikor születtél

Keresd ki a születési évedet, és nézd meg, melyik horrorfilm gondoskodott a borzongásról akkor, amikor te megérkeztél a világra!

Kép
Életmód

6 tévhit az önkielégítésről, amit ideje elfelejteni

Attól, hogy nem vagytok szinglik, még belefér, és a gyakoriságra sincs mindenkire érvényes szabály: tisztázzuk, mi igaz az önkielégítéssel kapcsolatos állításokból.