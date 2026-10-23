A születési dátumodból kiderül, hogy hányszor leszel szerelmes életed során

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Visszatért a virágminta, de nem úgy, ahogy megszoktad: ez 2026 őszének egyik legnagyobb trendje

Ha eddig úgy gondoltad, hogy a virágminta kizárólag a tavaszi-nyári gardróbban kap helyet, 2026 ősze alaposan átírja a szabályokat. A romantikus motívumok ezúttal sötétebb, gazdagabb és sokkal izgalmasabb formában térnek vissza.