Életmód
Születésed dátuma felfedi, mikor jön el életed legszerencsésebb időszaka
Forrás: Sterling Point c. sorozat
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És bár vannak, akiknek már egészen fiatalon szinte minden összejön, mások csak később érzik úgy, hogy végre igazán melléjük állt a szerencse. Egyes spirituális és numerológiai elképzelések szerint ebben még az is szerepet játszhat, mi a születésed dátuma. Persze nem arról van szó, hogy addig ölbe tett kézzel kell várnod a nagy áttörést, sokkal inkább arról, hogy bizonyos életszakaszokban könnyebben találhatnak meg azok a lehetőségek, amelyek akár teljesen új irányba terelhetik az életedet.
Nézd meg a galériában, nálad mikorra tehető ez az időszak!
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Életmód
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