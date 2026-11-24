Kiderült a titok: ezért jött sárgában az egyik vendég Miley Cyrus esküvőjére, hiába volt a dresscode fekete

Miley Cyrusnak csak egy kérése volt a vendégek felé: feketében érkezzenek. Mégis volt valaki a meghívottak között, aki narancssárgában jelent meg, és most végre kiderült az oka is!