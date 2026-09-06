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10 kutyafajta, amelyik kimondottan hajlamos a szorongásra

#Kutya
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#Szorongás
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#szorongó kutyafajták
Léna
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Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 3. 09:37

Forrás: Katelyn MacMillan on Unsplash

10 kutyafajta, amelyik kimondottan hajlamos a szorongásra
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Ezek a fajták nagyon nem viselik jól, ha valami változás történik az életükben. Vagy ha a gazdi éjszaka kimarad.

Azt már megszoktuk, hogy az emberek szoronganak, stresszelnek, gyakran feszültek, de hogy ez még a kutyánkra is igaz legyen... Na, arra nem készültünk fel. Pedig ők is érző lények, akik mind eltérő személyiségek, és bizony emiatt köztük is akadnak olyan fajták, amelyek hajlamosabbak a szorongásos viselkedésre. Mit is takar ez? Nos, először is, elég sok minden kiválthatja náluk: lehet ez egyedüllét, hangos zaj, költözés, új emberek vagy állatok, korábbi rossz élmények, kevés mozgás vagy a megszokott rutin felborulása. Ezek minket is kikészítenek, nem igaz? Ilyenkor egy kutyus hajlamos lehet remegésre, lihegésre, nyüszítésre, elkezdhet nagyon ugatni, össze-vissza járkálni, akár szétrágni bútorokat, menekülni, vagy szimplán elutasítja az evést.

Természetesen a cikk végén azt is elmondjuk, mit érdemes tenni, ha a kutyusod szorongós típus, de előtte bemutatjuk azt a 10 fajtát, aminél kutatások alapján ez a viselkedési forma a legtöbbször jelentkezik. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden egyes kutyus ilyen személyiség, de azért náluk gyakoribb.

Íme a lista:

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10 kutyafajta, amelyik kimondottan hajlamos a szorongásra

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