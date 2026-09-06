Életmód
10 kutyafajta, amelyik kimondottan hajlamos a szorongásra
Forrás: Katelyn MacMillan on Unsplash
Brendan Fraser 15 évet fiatalodott, új külseje mindenkit meglepett
Ez ám az átalakulás! A színész új külseje ledöbbentette a rajongókat. O'Connell nemsokára tényleg visszatér A múmia folytatásában, a színész pedig tényleg nagyon készül rá!
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
Napi horoszkóp augusztus 5.: az Oroszlánok által befektetett energiák megtérülnek, a Bakok kikapcsolódhatnak
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Ha unod, hogy mindenkin ugyanazt a parfümöt érzed: 8 különleges illat egy szakértő szerint
Összegyűjtöttünk néhány karakteres, mégis könnyen viselhető illatot, amelyekkel garantáltan egyedibb leszel.
8 dolog, ami teljesen normális volt a ’80-as és ’90-es években, ma viszont elképzelhetetlen
Aki a ’80-as vagy ’90-es években nőtt fel, annak ezek a dolgok természetesek voltak a múltban, ma viszont már sokkolna minket, ha valaki mesélne nekünk róluk.
Mindig ugyanabban az időpontban ébredsz fel éjszaka? A tested üzenni akar neked!
Ha órát lehetne igazítani hozzád, mert mindig ugyanakkor riadsz fel az éjszakánként, a kínai orvoslás szerint a tested üzen neked az egészségedről.
Azt már megszoktuk, hogy az emberek szoronganak, stresszelnek, gyakran feszültek, de hogy ez még a kutyánkra is igaz legyen... Na, arra nem készültünk fel. Pedig ők is érző lények, akik mind eltérő személyiségek, és bizony emiatt köztük is akadnak olyan fajták, amelyek hajlamosabbak a szorongásos viselkedésre. Mit is takar ez? Nos, először is, elég sok minden kiválthatja náluk: lehet ez egyedüllét, hangos zaj, költözés, új emberek vagy állatok, korábbi rossz élmények, kevés mozgás vagy a megszokott rutin felborulása. Ezek minket is kikészítenek, nem igaz? Ilyenkor egy kutyus hajlamos lehet remegésre, lihegésre, nyüszítésre, elkezdhet nagyon ugatni, össze-vissza járkálni, akár szétrágni bútorokat, menekülni, vagy szimplán elutasítja az evést.
Természetesen a cikk végén azt is elmondjuk, mit érdemes tenni, ha a kutyusod szorongós típus, de előtte bemutatjuk azt a 10 fajtát, aminél kutatások alapján ez a viselkedési forma a legtöbbször jelentkezik. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden egyes kutyus ilyen személyiség, de azért náluk gyakoribb.
Íme a lista:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
Így néznek ki most a Kínos (Awkward) sztárjai, 15 évvel a premier után
Matty McKibben volt a 2010-es évek Jacob Elordija. De mi van a Kínos című sorozat sztárjaival most, 15 évvel később? Érdemes megnézni ezeket a fotókat!
Napi horoszkóp szeptember 6.: a Kosok hasznos leckét kaphatnak, a Bikák kedvező helyzetbe kerülnek
A csillagok a hét utolsó napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
7 film a lelki társakról, amit legalább egyszer látnod kell
Az életünk során talán egyszer adatik meg, hogy egy olyan találkozásban legyen részünk, amely után nehéz ugyanúgy folytatni az életet, mint előtte.
Ha unod, hogy mindenkin ugyanazt a parfümöt érzed: 8 különleges illat egy szakértő szerint
Összegyűjtöttünk néhány karakteres, mégis könnyen viselhető illatot, amelyekkel garantáltan egyedibb leszel.
Minden idők 10 legkínosabb filmes szexjelenete, amit még a színészek is alig bírtak leforgatni
A vásznon forrónak tűntek, a forgatáson viszont maguk a színészek is alig várták, hogy túl legyenek rajtuk.
Napi horoszkóp augusztus 5.: az Oroszlánok által befektetett energiák megtérülnek, a Bakok kikapcsolódhatnak
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!