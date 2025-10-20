Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

Már tudni lehet, ki lesz a Szörnyeteg 4. évadának kulcsfigurája: Lizzie Borden története kel életre

#netflix
#4. évad
#szörnyeteg
#Ed Gein
#Lizzie Borden
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2025. október 17. 10:36

Forrás: Netflix

Lizzie Borden
A nap cikke

Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű

Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.

Olvasd el!

Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi

Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

TOP10 őszi manikűrtrend, amivel nem foghatsz mellé a következő hónapokban

Tanácstalan vagy a nyári körömminták után? Adunk néhány ötletet a tökéletes őszi manikűrhöz.

Facebook
Twitter
Pinterest
A Netflix sikersorozata, a Szörnyeteg újabb hátborzongató fejezettel tér vissza Ed Gein sztorija után.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A korábbi évadok, melyekben Jeffrey Dahmer, az Ed Gein és a Menendez testvérek rémtettei elevenedtek meg, nemcsak a true crime műfaj határait feszegették, hanem új korszakot nyitottak a pszichológiai bűnfilmek világában is. A 4. évad már biztosan elkészül a Szörnyeteg szériából, ráadásul ezúttal egy nő köré épül majd a cselekmény. A főszereplő most nem más, mint Lizzie Borden, a hírhedt amerikai baltás gyilkos, akinek története több mint egy évszázad távlatából is kísértetiesen aktuális.

A következő válogatásban összeszedtünk mindent, amit a Szörnyeteg: a Lizzie Borden sztoriról tudni lehet, és persze magáról Lizzie Bordenről is.

Íme minden, amire kíváncsi voltál:

Galéria / 5 kép

Már tudni lehet, ki lesz a Szörnyeteg 4. évadának kulcsfigurája: Lizzie Borden története kel életre

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Életmód

A valóságban is létezett: 5 horrorfilm, amit megtörtént esemény ihletett

A horrorfilmek varázsa épp abban rejlik, hogy képesek elhitetni velünk, hogy amit látunk, akár meg is történhetne.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Egészség

Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi

Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.

Kép
Szerelem

A szexmentes házasságok 10 leggyakoribb oka - Az utolsó nagyon meg fog lepni

A hosszú távú kapcsolatokban nem mindig ég a szenvedély lángja – de ez teljesen normális. A szakértők szerint számos tényező – a stressztől a kommunikáció hiányán át az irreális elvárásokig – befolyásolhatja a vágyat. Mutatjuk, miért hűlhet ki a hálószoba, és mit tehettek ellene.

Kép
Sztárok

Akkor és most: így néznek ki ma az Így jártam anyátokkal sztárjai

Ted Mosby kilenc évadon keresztül mesélte gyermekeinek, hogyan találkozott édesanyjukkal – de leginkább minden másról sztorizgatott.

Kép
Egészség

8 ok, ami a kínzó éjszakai köhögés mögött állhat – és mit tehetsz ellene, hogy végre nyugodtan aludj

Ha éjjelente nehezen múló köhögés miatt virrasztasz, az nemcsak bosszantó és kimerítő, de akár komolyabb egészségügyi probléma jele is lehet. Mindenképp érdemes tehát felderíteni és kezelni az éjszakai köhögés mögött húzódó okokat, hogy a szó minden értelmében nyugodtan tudd álomra hajtani a fejed!