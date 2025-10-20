Már tudni lehet, ki lesz a Szörnyeteg 4. évadának kulcsfigurája: Lizzie Borden története kel életre

A korábbi évadok, melyekben Jeffrey Dahmer, az Ed Gein és a Menendez testvérek rémtettei elevenedtek meg, nemcsak a true crime műfaj határait feszegették, hanem új korszakot nyitottak a pszichológiai bűnfilmek világában is. A 4. évad már biztosan elkészül a Szörnyeteg szériából, ráadásul ezúttal egy nő köré épül majd a cselekmény. A főszereplő most nem más, mint Lizzie Borden, a hírhedt amerikai baltás gyilkos, akinek története több mint egy évszázad távlatából is kísértetiesen aktuális.

A következő válogatásban összeszedtünk mindent, amit a Szörnyeteg: a Lizzie Borden sztoriról tudni lehet, és persze magáról Lizzie Bordenről is.

Íme minden, amire kíváncsi voltál:

