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Így kerüld el a méregdrága állatorvosi számlákat: 12 fontos tipp kutyagazdiknak

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Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 2. 16:20

Forrás: AleksandarNakic/Getty Images

kutya
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Néhány egyszerű szokás bevezetésével nemcsak a kutyád egészségét őrizheted meg, hanem rengeteg váratlanul felmerülő állatorvosi költséget is megspórolhatsz.

A kutyagazdik jól tudják, hogy az állatorvosnál tett látogatások sajnos gyakran borzasztóan költségesek: és bár az természetes, hogy bármit megtennénk a négylábú legjobb barátunkért, azért jó, ha le tudjuk csökkenteni ezeket a kiadásokat.

A baleseteket és bizonyos betegségeket ugyan nem lehet kivédeni, viszont sok probléma megelőzhető néhány apró szokás bevezetésével, amiért a pénztárcád is nagyon hálás lesz neked – a kutyád pedig egészséges társad lesz a mindennapokban.

Ezeket a szokásokat kell bevezetned a mindennapjaitokba az állatorvosok szerint!

1. Ne etesd túl!

A túlsúly komoly terhet ró a kutya ízületeire és szervezetére, ráadásul több betegség kockázatát is növelheti. Ne csak az adagokra, hanem a jutalomfalatokra is figyelj, mert ezekből észrevétlenül összejöhet rengeteg plusz kalória. Ne hagyd, hogy a könyörgő kutyaszemek újra és újra hatással legyenek rád!

2. Szoktasd hozzá a fogmosáshoz!

A fogászati problémák fájdalmasak lehetnek, ráadásul sokáig rejtve maradhatnak. Ha már kölyökkorban megszokja a fogmosást, később sokkal könnyebb dolgod lesz, és akár komoly kezeléseket is megelőzhetsz.

3. Ne a megelőzésen spórolj!

Az oltások, a kullancs-, és bolhavédelem, a féreghajtás és az éves kontroll elsőre súlyos pluszkiadásnak tűnhetnek, de egy komoly betegség kezelése ennél jóval drágább lehet – és fájdalmasabb is neki.

4. Használj pórázt!

Még a legjobban nevelt kutya is megijedhet vagy elszaladhat valami után. Forgalom közelében és nem elkerített területen a póráz szó szerint életet menthet.

5. Hetente alaposan vizsgáld meg!

Simogatás közben tapogasd végig a testét, nézd meg a füleit, fogait, mancsait és bőrét. Minél jobban ismered, mi számít normálisnak nála, annál hamarabb feltűnik egy új csomó vagy elváltozás.

6. Ne a TikTok segítségével diagnosztizáld!

Igen, az internet tele van hasznos tanácsokkal is, de egy rövid videó sem helyettesíti az állatorvost. Ne diagnosztizáld saját magad a kutyádat, és ne kezdj bele kétes „csodakezelésekbe”! Egy vérvétel vagy ultrahang akkor sem felesleges, ha az eredmény negatív: betegségeket zárhat ki, és segíthet megtalálni a valódi problémát. Találgatással néha végül több pénz és idő megy el, ne a vizsgálatokon spórolj!

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7. Tartsd elzárva a veszélyes dolgokat!

A gyógyszerek, a csokoládé, a szőlő, a mazsola vagy a xilit komoly mérgezést okozhatnak. Ne abból indulj ki, hogy „úgysem eszi meg”, mert akár egyetlen alkalomból óriási baj lehet… A zsíros, sós és fűszeres fogások pedig emésztési problémákat okozhatnak náluk, szóval a kutyáknak készült jutifalattal jutalmazd, ne a saját étkezéseid maradékával!

8. Legyen vésztartalékod!

Sajnos bármikor szükség lehet egy váratlan sürgősségi műtétre vagy kezelésre. A kutyusodra kötött biztosítás vagy egy erre a célra külön félretett összeg sok stressztől kímélhet meg egy ilyen helyzetben.

9. Nézz utána a szobanövényeknek!

Nem minden növény állatbarát. Mielőtt hazaviszel egy újat, ellenőrizd, hogy nem mérgező-e a kutyákra!

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10. Az autóban is rögzítsd!

Egy szabadon mozgó kutya hirtelen fékezésnél könnyen megsérülhet, és a sofőrt is zavarhatja. Használj biztonságos szállítóboxot vagy kifejezetten állatok számára készült rögzítést!

11. Mosd el rendszeresen a táljait!

Az etető-, és itatótálakon gyorsan megtelepedhetnek a baktériumok. Ugyanúgy érdemes rendszeresen elmosni őket, mint a saját tányérjaidat.

12. Ne várj túl sokáig a tünetekkel!

Ha egy tünet nem múlik, romlik vagy aggasztó, inkább kérdezd meg az állatorvost! A korán felismert betegségek kezelése gyakran egyszerűbb és olcsóbb is. Tapintás alapján nem lehet például biztosan eldönteni, hogy egy csomó ártalmatlan-e. Ha új elváltozást találsz, jobb minél előbb megmutatni az állatorvosnak, mint hónapokig várni vele!

Kíváncsi vagy, melyik kutyafajtákat szeretik a legjobban az állatorvosok?

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Ezt az 5 kutyafajtát szeretik legjobban az állatorvosok

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