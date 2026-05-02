A szocialista Magyarország legnépszerűbb igáslovai

A szocialista Magyarország kisteherautó-parkját a KGST-tagállamai szolgáltatták a népnek, némi hazai fejlesztéssel kiegészítve. Zúgtak a kétütemű motorok, dőlt a kék füst oly jellegzetes módon, hogy szinte még mindig érezzük a szagát.

Az alkatrészellátás nehézsége miatt a szerelést (vagy tákolást) gyakran otthon kellett elvégezni a „csináld magad” módszerrel, ami külön bájt adott az egyébként technikailag nem túl bonyolult járműveknek. S minthogy a lehetőségek minden szempontból korlátozottak voltak, az igáslovakat tényleg a végletekig használták, nemcsak áruszállításra, hanem kisbuszként, mentőautóként vagy akár rendőrautóként is. A hiánygazdaság ellenére biztosították a minimális logisztikai elvárást, hogy a mezőgazdaságban és a kisiparban gördülékenyen menjen a munka. Minden hátrányuk dacára létfontosságú feladatokat láttak el, ezért most a nosztalgia jegyében meg is emlékezünk róluk galériánkban.

Az InStyle MEN Magyarország írása.