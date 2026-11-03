6 szobanövény, ami kész vagyont érhet: és lehet, hogy neked is van otthon belőle

Évek óta gondozod, mostanra viszont kinőtte a nappalit, és már azon gondolkodsz, kinek adhatnád oda ingyen, csak vigye? Mielőtt elajándékoznád a szobanövényedet, érdemes utánanézned, mennyit érhet: egy nagyra nőtt, egészséges példányért akár több tízezer forintot is elkérnek, bizonyos növények ára pedig a százezret is elérheti. Könnyen lehet, hogy nálad is lapul egy értékes darab, amiről eddig csak azt tudtad, hogy folyton útban van.

Cikász

A cikász tipikusan az a növény, amiből egy kisebb példány még viszonylag elérhető áron hazavihető, egy fejlett darab viszont már komoly kiadás lehet. Ennek egyik oka, hogy lassan növekszik: hosszú idő kell ahhoz, hogy látványos, vaskos törzset neveljen. A kertészetekben ezért a törzs magassága is fontos adat, ha vásárolnál: egy 30–40 centiméteres törzsű példány közel 90 ezer, egy 50–60 centiméteres pedig 160 ezer forintos áron is szerepel a kínálatokban. Ha régóta nevelsz otthon cikászt, lehet, hogy kimondottan jó áron el is tudnád adni!

Pozsgafa, vagyis majomfa

A kis cserepes pozsgafáról elsőre aligha gondolnád, hogy nagyobb társáért több tízezer forintot is kérhetnek. Pedig míg egy 12 centiméteres cserépben kínált példány nagyjából 2500 forintért megvásárolható, egy egyméteres, idős növényt 50 ezer forintért is árulhatnak. A különbséget itt a lassan kialakuló, vastag törzs és a terebélyes korona adhatja: egy apró növényt könnyű beszerezni vagy akár levélről szaporítani, egy mutatós, fácskaszerű példány felneveléséhez viszont türelem kell.

Kislevelű fikusz

Lehet, hogy évek óta ott áll a nappalid sarkában, és már természetesnek veszed a látványát, pedig egy dús koronájú fikusz beszerzése nem kis kiadás. A boltokban egy körülbelül 65 centis példány ötezer forint körül is elérhető, míg egy 160 centiméteres, fonott törzsű darab ára meghaladhatja az ötvenezer forintot. Ennél a növénynél tehát a méret mellett a kialakított forma is számít. A régóta nevelt fikuszod értékét is inkább a megjelenése és az egészsége alapján érdemes megítélni.

Óriás papagájvirág

A papagájvirág hatalmas leveleivel önmagában is látványos része lehet a lakásnak, a kifejlett példányok pedig a kertészetekben is komoly összegekbe kerülhetnek. Egy 180 centiméteres Strelitzia nicolai például százezer forint feletti áron is szerepel a hazai kínálatban, de minél nagyobb, annál drágább lehet. Itt elsősorban a nagy méretet, a dús lombot és a kész, dekoratív növényt fizetheti meg a vásárló.

Jukka

A jukkánál is jelentős lehet a különbség egy átlagos bolti növény és egy hatalmasra nevelt példány hirdetési ára között. Egy 95 centiméteres növény körülbelül 14 500, egy 130 centiméteres pedig 30 ezer forintért is kapható, de ha ennél jóval nagyobb példányról beszélünk, annak az ára igazán busás is lehet. Persze ehhez egészségesnek kell lennie!

Elefántfül, vagyis alokázia

Az elefántfülek között is akadnak olyan különlegességek, amelyekért komoly összeget kérnek, náluk viszont a pontos változat legalább annyira fontos, mint a méret. A tarka levelű Alocasia ‘Brancifolia Albo’ például egy külföldi webshopban több mint 93 ezer forintos, akciós áron szerepel. Ennél a növénynél tehát először azt érdemes kiderítened, pontosan melyik változatot gondozod, és csak utána összehasonlítani az árakat.

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