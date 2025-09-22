Beköszöntött az ősz, úgyhogy jöhet a Pumpkin Spice latte, a bekuckózással teli hétvégék, és persze a Szívek szállodája maraton. A sorozat ebben a szezonban valóságos fénykorát éli minden évben, hiszen kikapcsol minket, segít lelassítani, és egyszerűen a nosztalgia miatt nem lehet nem imádni. Ilyen egyszerű. Nem véletlen, hogy az igazi fanok már jó párszor végigpörgették az elsőtől az utolsó részig.

Aki pedig szereti a Szívek szállodáját, biztosan tud pár fun factet a sorozatról. Egyrészt a legnagyobb rajongó előtt nem annyira titok, ki Rory titokzatos babájának az apja (ha mégis, IDE kattintva elolvashatod), ahogy az sem, hogy a valóságban Alexis Bledel sosem ivott kávét, hanem helyette kólát töltöttek a poharába. Na, de ezeken kívül bőven akadnak még meglepő infók a világ egyik legjobb sorozatáról, amit szerintünk te még nem is hallottál!

Ideje pótolni, íme 12 alig ismert tény a Szívek szállodájáról, amitől igazából csak még jobban imádjuk Roryt és Lorelait:

Galéria / 12 kép 12 döbbenetes tény a Szívek szállodájáról, amit a legnagyobb fanok SEM tudtak Megnézem a galériát

