És neked milyen színű a szerda? Minden, amit tudni lehet a szinesztéziáról

Ha azt mondanám neked, hogy a vasárnap szó az én fejemben vörösesbarna, a kettő narancssárga, a saját nevem pedig rózsaszín, furcsán néznél rám, vagy rögtön rávágnád, hogy te milyen színt látsz beléjük? Ha előbbi, akkor ezt a cikket érdekesség gyanánt érdemes tovább olvasnod, ha viszont utóbbi, akkor jó tudnod, hogy beletartozol az emberiség csekély 1-2 százalékába. Mert nagyjából ennyi ember szinesztéziás.

Mi is az a szinesztézia?

A szinesztézia egy különleges érzékelési jelenség, ami során egy adott inger – legyen az egy betű, szám, szó, hang vagy akár egy nap neve – automatikusan egy másik élményt is előhív. A két dolog a szinesztéziás ember fejében szinte elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Így lehet valakinek a neve lila, a 7-es száma zöld, vagy egy zongorahang élénksárga. Fontos, hogy ez nem egyszerű asszociáció kérdése. Nem arról van szó, hogy valaki szerint a szerda „valahogy kékes hangulatú”. Ezek automatikusak, akaratlanok és meglepően állandóak: ugyanaz a betű vagy hang évek múlva is ugyanazt a színt idézheti elő.

És bár elsőre leginkább a színes betűk jutnak eszünkbe róla, a szinesztéziának rengeteg különböző formája létezik.

Graféma–szín szinesztézia

Ez az egyik legismertebb típus. Ilyenkor a betűk és a számok meghatározott színekkel kapcsolódnak össze. Valakinek például az „A” mindig piros, a „B” kék, a 3-as szám pedig sárga – és ezek a színek nem nagyon változnak az idő múlásával.

Szó–szín szinesztézia

Nemcsak egy-egy betűnek lehet színe, hanem akár egész szavaknak is. Egy név lehet például zöld, egy másik szó rózsaszín vagy sötétkék. A színt befolyásolhatják a szó betűi, a hangzása vagy akár maga a jelentése is.

Hang–szín szinesztézia, vagy kromesztézia

Ebben az esetben a hangok váltanak ki színélményt. Lehet szó zenéről, egy adott hangmagasságról, egy hangszerről vagy akár valakinek a beszédhangjáról. Egy magas hang például lehet vakító sárga, míg egy mélyebb hang sötétkék vagy bordó.

Napok és hónapok színei

Van, akinek a hét napjai vagy az év hónapjai rendelkeznek saját, állandó színnel. Így lehet a hétfő piros, a péntek zöld, szeptember pedig barna. Ezek az élmények általában már gyerekkorban megjelennek, és hosszú időn keresztül ugyanazok maradnak.

Számok és idő térbeli elrendezése

Ez már nem feltétlenül a színekről szól. Egyes szinesztéziások a számokat, a hónapokat vagy akár az egész évet egy meghatározott térbeli formában érzékelik. Például a január balra lehet, a nyár „előttük”, december pedig valahol jobbra fent.

Szó–íz szinesztézia

Az egyik ritkább és különösebb forma, amikor bizonyos szavak vagy hangok konkrét ízeket idéznek elő. Egy név például csokoládéízűnek tűnhet, míg egy másik szó citromra vagy pirítósra emlékeztetheti az illetőt.

Betűk és számok személyiséggel

Bizony, még ilyen is létezik. Vannak, akik bizonyos betűkhöz vagy számokhoz személyiséget, nemet vagy karaktert társítanak. A 4-es lehet visszahúzódó, a 7-es nagyképű, az „A” pedig kifejezetten barátságos.

A lényeg tehát az, hogy a szinesztézia nem egyetlen konkrét jelenséget jelent, hanem többféle érzékelési kapcsolat gyűjtőneve. A közös bennük az, hogy az egyik élmény automatikusan előhív egy másikat – és az érintett számára ez annyira természetes lehet, hogy sokáig fel sem tűnik neki: mások nem ugyanezt érzik.

Mini teszt: lehet, hogy te is szinesztéziás vagy?

Válaszolj fejben az alábbi kérdésekre, de ne is gondolkodj rajtuk túl sokáig.

1. Van színe számodra néhány betűnek vagy számnak?

Például az A mindig piros, a 3-as sárga, a 8-as pedig sötétkék.

2. A hét napjai vagy a hónapok is saját színnel élnek a fejedben?

Lehet, hogy a hétfő kék, a péntek rózsaszín, október pedig bordó.

3. Bizonyos szavaknak vagy neveknek is van színük?

Nem csak a kezdőbetűjüknek, hanem az egész szónak.

4. Egyes hangok, zenék vagy hangszerek színeket idéznek elő benned?

Például egy zongorahang világoskék, egy mély férfihang sötétzöld.

5. Ezeket a társításokat nem te találod ki, hanem egyszerűen csak jönnek?

Vagyis nem gondolkodnod kell rajtuk, hanem teljesen automatikusnak érződnek.

6. Ugyanazok a betűk, számok vagy hangok mindig ugyanazt a színt váltják ki?

A következetesség az egyik legfontosabb jel.

7. Már gyerekkorod óta megvannak ezek az élményeid?

Sokan csak felnőttként jönnek rá, hogy nem mindenki érzékeli így a világot.

8. Néha meglepődsz azon, hogy másoknak nincs ilyen élményük?

Például neked teljesen egyértelmű, hogy a szerda zöld, más meg csak furán néz rád.

Mit jelent, ha több kérdésre is igennel válaszoltál?

Ha több pontra is az a válaszod, hogy igen, és régóta ugyanúgy megvannak, akkor elképzelhető, hogy valóban van valamilyen szinesztéziád. Ez persze nem hivatalos teszt, inkább egy játékos önellenőrzés — de arra jó, hogy segítsen felismerni, ha számodra a betűk, szavak vagy hangok tényleg többet jelentenek egyszerű jeleknél.

Jó-jó, de azon kívül, hogy lehet vele menőzni a buliban, van bármiféle előnye a szinesztéziának? Szerencsére igen!

Segítheti a memóriát – plusz kapaszkodót adhat a színekhez, betűkhöz, számokhoz.

plusz kapaszkodót adhat a színekhez, betűkhöz, számokhoz. Könnyítheti a tanulást – egyfajta extra belső rendszerezőként működhet. Segíthet a minták felismerésében – bizonyos információk gyorsabban elkülönülhetnek.

– egyfajta extra belső rendszerezőként működhet. Segíthet a minták felismerésében – bizonyos információk gyorsabban elkülönülhetnek. Kreatív inspirációt adhat – főleg zenében, képzőművészetben vagy írásban.

– főleg zenében, képzőművészetben vagy írásban. Gazdagabb érzékelési élményt nyújt – a világ szó szerint több réteget kaphat.