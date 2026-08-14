Sziget szombat: reggeltől hajnalig, az utolsó napot érdemes kimaxolni

A napot érdemes egy kis feltöltődéssel kezdeni. 11 órakor a The Cypherben Georgi Break YOGA foglalkozása várja azokat, akik szeretnék átmozgatni magukat a fesztivál utolsó napján. A breaking alapmozdulatait autentikus jógapózokkal ötvöző program egyszerre lazít, ad energiát, és még néhány menő, breaking ihlette mozdulatot is hazavihetünk róla.

Délután aztán egymást követik az izgalmas performanszok. 14.30-kor a Magic Mirrorban Ötvös Kinga különleges előadása érkezik, ahol opera, kísérleti elektronika, drag és színház találkozik. A koncert és performansz határán mozgó produkció folyamatos átalakulásával és erős színpadi jelenlétével igazi fesztiválélményt ígér.

16 órakor a Mobilisben az …And Nobody Else az identitás, az önazonosság és a szabadság kérdéseit járja körül mozgással és élő zenével. A rockenergiával telített táncelőadás azokat szólítja meg, akik nyitottak a kortárs, gondolatébresztő produkciókra.

Ha inkább elcsendesednénk, 17 órakor a LE DÔME-ban Szeri Viktor szólója a kiégés, a fáradtság és a lelassulás állapotát vizsgálja. A személyes hangvételű előadás különleges ellenpontja a fesztivál állandó pörgésének.

Estére újra felgyorsul minden. 19.15-kor a CIRQUE DU SZIGET-ben a Tridiculous három berlini előadója breaktáncot, akrobatikát, élő zenét és humort kever látványos, nagy energiájú show-vá. Ugrások, artistika és játékosság – igazi közönségkedvencnek ígérkezik.

A nap egyik csúcspontja 23 órakor a LE GRAND THEATRE-ban a Liberty Love Rave, a Recirquel társulat Szigetre írt előadása. A kortárs cirkusz, a street és modern tánc, valamint az elektronikus zene monumentális, rave-hangulatú előadássá áll össze, amely egyszerre szól a szabadságról, a közösségről és a közös ritmusról.

És itt még messze nincs vége.

Éjfél után a The Joker Midnight Cabaret groteszk, szexi és kiszámíthatatlan cirkuszi világa nyitja meg az éjszakát akrobatákkal, bűvészekkel, punk bohócokkal és mindenféle váratlan attrakcióval. Akik inkább közösen énekelnének és lazítanának, hajnalig maradhatnak a Piros Pezsgő színpadán Báder Mari és Horváth Joci improvizatív, jó hangulatú műsorán.

Aki pedig tényleg az utolsó percig ki akarja maxolni a Szigetet, annak irány a Yettel Colosseum, ahol hajnal 6-ig tart a buli Funk Tribuval. A trance érzelmességét és a modern klubhangzást ötvöző DJ szett méltó lezárása annak a fesztiválnak, amely az utolsó napján sem lassít.