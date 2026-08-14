Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

Sziget szombat: reggeltől hajnalig, az utolsó napot érdemes kimaxolni

#sziget
#Sziget fesztivál
#Sziget 2026
Vadász Emese
Mutasd a cikkeit

A JOY magazin főszerkesztője. Idegesítően imádom a Harry Pottert és ...

Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 14. 20:21

Forrás: Sziget

Sziget szombat: reggeltől hajnalig, az utolsó napot érdemes kimaxolni
A nap cikke

Sztárok, akik DNS-tesztet követeltek, mert nem hitték el, hogy övék a gyerek

Van, aki jogosan kételkedett, másnak viszont kellemetlen meglepetést okozott a DNS-teszt – ezek a sztárok biztosra akartak menni, mielőtt elismerték volna a gyereket.

Életmód

Megjelent a JOY Shape Up digitális lapszáma, címlapon Kiss Virággal

Új lendületre vágysz? A JOY Shape Up Kiss Virággal, edzésekkel, receptekkel és praktikus tippekkel segít, hogy örömmel t...

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Promóciók

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolód...
Olvasd el!

10 improvizált jelenet a Jóbarátokból, ami után egészen máshogy nézed az epizódokat

Ettől csak még viccesebbek ezek a jelenetek!

Olvasd el!

4 csillagjegy, aki lezár egy két éve tartó, karmikus kihívásokkal, próbatételekkel, küzdelmekkel teli időszakot

Ha közéjük tartozol, akkor le a kalappal előtted, mert hősként álltad a sarat az elmúlt huszonnégy hónapban… és az égiek végre megjutalmaznak a kitartásodért!

Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 14.: a Mérlegek igyekeznek önazonosak maradni, a Vízöntőknek érdemes bizonyos emberek mögé látniuk

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Olvasd el!

8 jel, hogy túl sok stressz ér, pedig azt hitted, hogy csak fáradt vagy

Ha mostanában állandóan kimerültnek érzed magad, könnyen lehet, hogy nem egyszerű fáradtságról van szó – a szervezeted talán a túlzott stresszre próbál figyelmeztetni.

Olvasd el!

Még egy boldog házasságban élő nő is hajlamos lehet a megcsalásra: meglepő, milyen okból léphetnek félre

A kutatások szerint a hűtlen feleségek jelentős része egyáltalán nem akar elválni, amikor viszonyba bonyolódik valakivel...

Facebook
Twitter
Pinterest
A Sziget utolsó napján vétek lenne csak estére kilátogatni. Ha már adott egy szabad szombat, érdemes az egészet a fesztiválnak szentelni, hiszen a Szigeten 0–24 órában van élet. A programok végtelen sorából most kiválogattunk néhányat, amelyek kényelmesen beleférnek a zárónapba – a reggeli feltöltődéstől egészen a hajnali táncig.

A napot érdemes egy kis feltöltődéssel kezdeni. 11 órakor a The Cypherben Georgi Break YOGA foglalkozása várja azokat, akik szeretnék átmozgatni magukat a fesztivál utolsó napján. A breaking alapmozdulatait autentikus jógapózokkal ötvöző program egyszerre lazít, ad energiát, és még néhány menő, breaking ihlette mozdulatot is hazavihetünk róla.

Délután aztán egymást követik az izgalmas performanszok. 14.30-kor a Magic Mirrorban Ötvös Kinga különleges előadása érkezik, ahol opera, kísérleti elektronika, drag és színház találkozik. A koncert és performansz határán mozgó produkció folyamatos átalakulásával és erős színpadi jelenlétével igazi fesztiválélményt ígér.

16 órakor a Mobilisben az …And Nobody Else az identitás, az önazonosság és a szabadság kérdéseit járja körül mozgással és élő zenével. A rockenergiával telített táncelőadás azokat szólítja meg, akik nyitottak a kortárs, gondolatébresztő produkciókra.

Ha inkább elcsendesednénk, 17 órakor a LE DÔME-ban Szeri Viktor szólója a kiégés, a fáradtság és a lelassulás állapotát vizsgálja. A személyes hangvételű előadás különleges ellenpontja a fesztivál állandó pörgésének.

Estére újra felgyorsul minden. 19.15-kor a CIRQUE DU SZIGET-ben a Tridiculous három berlini előadója breaktáncot, akrobatikát, élő zenét és humort kever látványos, nagy energiájú show-vá. Ugrások, artistika és játékosság – igazi közönségkedvencnek ígérkezik.

A nap egyik csúcspontja 23 órakor a LE GRAND THEATRE-ban a Liberty Love Rave, a Recirquel társulat Szigetre írt előadása. A kortárs cirkusz, a street és modern tánc, valamint az elektronikus zene monumentális, rave-hangulatú előadássá áll össze, amely egyszerre szól a szabadságról, a közösségről és a közös ritmusról.

És itt még messze nincs vége.

Éjfél után a The Joker Midnight Cabaret groteszk, szexi és kiszámíthatatlan cirkuszi világa nyitja meg az éjszakát akrobatákkal, bűvészekkel, punk bohócokkal és mindenféle váratlan attrakcióval. Akik inkább közösen énekelnének és lazítanának, hajnalig maradhatnak a Piros Pezsgő színpadán Báder Mari és Horváth Joci improvizatív, jó hangulatú műsorán.

Aki pedig tényleg az utolsó percig ki akarja maxolni a Szigetet, annak irány a Yettel Colosseum, ahol hajnal 6-ig tart a buli Funk Tribuval. A trance érzelmességét és a modern klubhangzást ötvöző DJ szett méltó lezárása annak a fesztiválnak, amely az utolsó napján sem lassít.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Megjelent a JOY Shape Up digitális lapszáma, címlapon Kiss Virággal

Új lendületre vágysz? A JOY Shape Up Kiss Virággal, edzésekkel, receptekkel és praktikus tippekkel segít, hogy örömmel t...

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Promóciók

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolód...
Kép
Kult

Magyar szál is lesz Szörnyeteg új évadában: minden, amit tudunk a folytatásról

Ráadásul magyar történelmi alakról is szó lesz az új évadban Lizzie mellett!

Kép
Szépség

Ezek a hűsítő szépségápolási termékek fognak megmenti a legnagyobb hőhullámban

Ezek a szépségápolási termékek segítenek abban, hogy a legnagyobb kánikulában is üdének, hidratáltnak és komfortosan érezd magad a bőrödben.

Kép
Kult

Exkluzív dal-, és klippremier: Metzker Viki újragondolta a legkedveltebb nyári slágert

A DJ átdolgozta a nyári bulik egyik legnépszerűbb partihimnuszát, az „Álomhajó” című számot, aminek modern elektronikus verziója a JOY.hu oldalán debütál.

Kép
Életmód

8 jel, hogy túl sok stressz ér, pedig azt hitted, hogy csak fáradt vagy

Ha mostanában állandóan kimerültnek érzed magad, könnyen lehet, hogy nem egyszerű fáradtságról van szó – a szervezeted talán a túlzott stresszre próbál figyelmeztetni.

Kép
Sztárok

Döbbenetes titkok: így készülnek valójában Hollywoodban a szexjelenetek: mindent a kulisszák mögül

Jógalabda, műpénisz és kínos pillanatok: ez csak néhány dolog, ami egy szexjelenet forgatásán jelen van.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp augusztus 14.: a Mérlegek igyekeznek önazonosak maradni, a Vízöntőknek érdemes bizonyos emberek mögé látniuk

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!