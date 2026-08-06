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Nem csak te csinálod! 7 szexuális szokás, ami sokkal gyakoribb, mint gondolnád
Forrás: Netflix
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Bár egyre többet beszélünk a szexről, sőt, megannyi sorozat és film normalizálja a témát, a nők szükségleteit és a vágyakat, mégis vannak olyan részei, amelyek a tabu kategóriában maradnak. Mert úgy gondoljuk, bizonyos dolgok nem annyira elfogadottak, nem elterjedtek, ezért aztán nem merünk beszélni róluk - sokszor még a párunkkal sem. De biztos ez? Lehet, hogy nagyon meglepődsz most, mert bőven akadnak olyan szexuális szokások, amiket rengetegen csinálnak. És ezt statisztika támasztja alá!
1. Szexuális segédeszközök használata
Ez messze nem olyan rétegjelenség, mint sokan gondolják. Egy reprezentatív amerikai kutatásban a nők 52,5 százaléka, a férfiaknak pedig 44,8 százaléka mondta, hogy használt már vibrátort. A férfiak többsége ráadásul partnerrel, nem egyedül próbálta ki, és sokan nagyon is élvezték.
2. Az orgazmus megjátszása
Nemcsak a nőkkel fordul elő, bár náluk gyakoribb. Egy amerikai reprezentatív mintában a nők 58,8 százaléka vallotta be, hogy legalább egyszer már színlelt orgazmust. A jó hír, hogy a korábban színlelők kétharmada később felhagyott vele, mert rájött, hogy ezzel nem ér el semmit.
3. BDSM-fantáziák és enyhébb dominanciajátékok
A megkötözésről, irányításról vagy szerepcseréről szóló fantáziák korántsem ritkák: egy tudományos összefoglaló szerint a férfiak és nők 40–70 százalékánál előfordulnak, és nagyjából minden ötödik ember ki is próbált már valamilyen BDSM-hez kapcsolódó gyakorlatot.
4. Anális szex
Egy amerikai országos felmérésben a 25–44 éves nők 36 százaléka, a férfiak 44 százaléka számolt be arról, hogy volt már anális szexben részük. Vagyis nem egy apró kisebbség gyakorlatáról beszélünk, mégis tabunak számít még mindig.
5. Önkielégítés idősebb korban is
Nem igaz, hogy ez csak a fiatalok szokása. Egy több országot vizsgáló európai kutatásban a 60–75 éves férfiak 41–65 százaléka, a nők 27–40 százaléka mondta, hogy az előző hónapban önkielégített.
6. Olyasmiről fantáziálni, amit a valóságban nem próbálnának ki
A szexuális fantáziák többsége tudományos értelemben egyáltalán nem számít ritkának. Ráadásul a fantázia nem feltétlenül valódi vágy vagy terv: valaki elképzelhet egy helyzetet úgy is, hogy a valóságban soha nem szeretné megélni.
7. Szexuális problémákról hallgatni a partner előtt
Ez kevésbé pajzán, viszont nagyon erős pont. Egy reprezentatív amerikai felmérésben a nők 55,4 százaléka mondta, hogy szeretett volna valamiről beszélni a partnerével a szex kapcsán, végül mégsem tette. A leggyakoribb ok a másik érzéseinek megóvása, a zavar és a részletes beszélgetéstől való kellemetlenség volt.
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