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Szereted a párodat, mégis inkább az önkielégítést választod a szex helyett?
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Szereted a párodat, vonzónak találod, mégis előfordul, hogy egy fárasztó nap végén inkább egy kis saját örömre vágysz, mint egy közös együttlétre. Aztán persze megérkeznek a kérdések: ez vajon jelent valamit? Már nem kívánod eléggé? Esetleg valami hiányzik a kapcsolatotokból?
Az önkielégítés párkapcsolatban is teljesen természetes, és önmagában nem jelenti azt, hogy a partnered ne tudna örömet szerezni neked. Ha viszont rendszeresen inkább ezt választanád, a bűntudat helyett sokkal többet segíthet egy kis kíváncsiság: mi az, amit egyedül könnyebben megkapsz?
Egyedül pontosan tudod, mi esik jól
A saját tested jelzéseit te érzed a legközvetlenebbül, így egyedül könnyebb követned, mire vágysz éppen. Nem kell elmagyaráznod, ha valami túl gyors, túl finom vagy egyszerűen máshogy lenne kellemesebb, és azonnal változtathatsz, amikor szeretnél.
Az önkielégítés ezért abban is segíthet, hogy jobban megismerd a saját szexuális reakcióidat. Amit közben megtapasztalsz, a közös együttlétekhez is hasznos kapaszkodó lehet: könnyebb elmondani vagy megmutatni, mit szeretsz, ha ezt te magad már tudod.
Érdemes végiggondolnod, mennyire jelenik meg mindez a partnereddel való szexben. Van idő arra, amit igazán élvezel? Mersz jelezni, ha változtatnál valamin, vagy inkább alkalmazkodsz, nehogy megtörd a hangulatot?
Ezekkel a kérdésekkel konkrétabban megfogalmazhatod, mire lenne szükséged. Ahelyett, hogy magadban annyival lezárnád, hogy „egyedül jobb”, próbáld megnevezni, pontosan mitől jobb.
Lehet, hogy most egyszerűen nyugalomra vágysz
Az önkielégítéshez különböző okokból fordulhatunk: az öröm mellett a feszültségoldás, az ellazulás vagy a saját testünk felfedezése is szerepet kaphat benne. Segíthet levezetni a stresszt, és egyeseknek az elalvást is megkönnyítheti. Így elképzelhető, hogy egy zsúfolt nap végén számodra is elsősorban ezt a nyugodt, saját tempódban megélhető élményt jelenti.
Gondold át, hogy éled meg ilyenkor a közös szex gondolatát. Fejben máris ott tartasz, vajon elég lelkes leszel-e, mennyi ideig fog tartani, és sikerül-e elélvezned? Ha magadra ismersz, érdemes beszélnetek például arról, milyen lenne úgy összebújni, hogy előre megegyeztek: csak addig mentek, ameddig mindkettőtöknek jólesik, és bármikor megállhattok.
A közös szex is alakulhat a te igényeidhez
Ha az önkielégítés során megtaláltad, mi okoz örömet, annak a közös szexben is lehet helye. Az együttlét sokféle élményből állhat: az érintések, a csókok, a kézzel történő ingerlés vagy a szexuális segédeszközök használata is része lehet. Nincs mindenkire érvényes forgatókönyv, ezért sokkal hasznosabb abból kiindulnotok, hogy ti mit szerettek, és mi fér bele mindkettőtöknek.
Ehhez nem kell rögtön nagy, kínos beszélgetést elképzelned. Kezdheted egy egyszerű mondattal: „Rájöttem valamire, ami nagyon jólesik, és szívesen megmutatnám neked.” Vagy elmondhatod, hogy több időre, másfajta érintésre, esetleg kevesebb sietségre vágysz. A saját örömödről szerzett tapasztalataid megosztása segíthet abban, hogy a partnered jobban megismerje az igényeidet.
Azt is nézd meg, mi miatt húzódsz vissza
Más helyzet, ha élvezed az egyedüllétet, és más, ha a közös szexhez kellemetlenség vagy fájdalom kapcsolódik. Ha az együttlét rendszeresen fáj, érdemes nőgyógyászhoz fordulnod, mert többféle testi tényező is állhat a háttérben, például hüvelyszárazság, fertőzés vagy a medencefenék izmainak működésével kapcsolatos probléma. A fájdalmat ne próbáld újra és újra elviselni azért, hogy ne okozz csalódást: annak kivizsgálása és kezelése fontosabb, mint egy együttlét folytatása.
A saját határaidra akkor is figyelhetsz, ha nincs testi panaszod. Nem kell beleegyezned a szexbe azért, mert a partnered szeretné, vagy mert korábban már nemet mondtál. A beleegyezésnek minden alkalommal szabad döntésen kell alapulnia, és közben is meggondolhatod magad. Ha úgy érzed, erről nem tudtok nyugodtan beszélni, ezt is érdemes komolyan venned.
Mikor érdemes segítséget kérni?
Az önkielégítés gyakoriságára nincs mindenkire érvényes ideális szám: van, aki gyakran vágyik rá, más ritkán, és olyan is, aki egyáltalán nem. Akkor érdemes szakember segítségét kérni, ha nehezen tudod kontrollálni, vagy háttérbe szorítja a munkádat, a teendőidet, a társas életedet és a kapcsolataidat. A puszta gyakoriság helyett tehát azt figyeld, hogyan hat az életedre.
Ha jól érzed magad, az önkielégítést nem kell problémává tenned csak azért, mert párkapcsolatban élsz. Ha viszont hiányzik a közös öröm, kezdd azzal, hogy megfogalmazod, miből szeretnél többet az együttlétek során. Amit egyedül már élvezel, jó kiindulópont lehet ahhoz, hogy kettesben is könnyebben megtaláljátok, mi működik nektek.
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