Szerelmi horoszkóp november: a Bakokra izgalmas kaland vár, a Vízöntőknek új szerelem változtatja meg a gondolkodásukat

SZERELMI HOROSZKÓP NOVEMBER

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hónap keserű szájízt hozhat a szerelmi életedbe, hiszen a jelenlegi párkapcsolatod az utóbbi időben korántsem volt felhőtlen, mostanra pedig gyakorlatilag pattanásig feszültek az indulatok benned is és a párodban is. Mivel a problémákról egészen idáig nem beszéltetek, egyfelől azért, mert nem akartatok újabb vitákat generálni, másfelől pedig azért, mert nem hittétek, hogy képesek lennétek megérteni egymás álláspontját, inkább minden kellemetlenséget a szőnyeg alá söpörtetek. Mivel azonban így elképzelni sem lehet a közös jövőt, ezért elérkezett a pont, amikor legalább neked erőt kell venned magadon, és kénytelen-kelletlen szóba kell hoznod azokat a problémákat, amelyek jelenleg a boldogságotok útjában állnak. Keressetek közös nevezőt, igyekezzetek megérteni a másikat, gyakoroljatok némi empátiát, és amennyiben még mindig láttok esélyt, abban az esetben adjatok még egy lehetőséget magatoknak!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló hónap izgalmakat hozhat a szerelmi életedbe, hiszen az egyik eddig teljesen átlagosnak hitt hétköznapodon váratlanul eltalál Ámor nyila, és egy csapásra rózsaszín köd ereszkedik rád, amely alaposan befolyásolhatja a látási viszonyaidat. Mielőtt azonban máris a násznép összeírásába kezdenél, előtte érdemes tisztáznod magadban, hogy pontosan mik a hosszú távú céljaid, illetve milyen szándékai vannak az illetőnek a kapcsolatotokat illetően. Mindezt azért, hogy később ne érhessen kellemetlen csalódás. Hidd el, ha egy kicsit lassabb tempót diktálsz, és nem akarsz azonnal menyasszonyi ruhát varratni, akkor sokkal nagyobb esélyed lesz arra, hogy ne ijeszd el az illetőt már az első pillanatban!

IKREK (május 21-június 21)

Némi fejfájást okozhat számodra a november, hiszen egyre inkább az a gyanúd, hogy a párod időnként kikacsintgat a kapcsolatotokból, miközben továbbra is azt a látszatot kelti, hogy te vagy az egyetlen ember, akit szeret, és akivel közös jövőt képzel el. Mielőtt azonban nyomozókat megtévesztő alapossággal a dolgok mélyére ásnál, előtte érdemes összeszedned magad, és a legrosszabbra is felkészülve egyenesen megkérdezned a párodat, hogy mi történik valójában. Jól ismered a szerelmedet, pontosan tudod, mikor ferdíti el a valóságot, és mikor mond igazat, így valószínűleg már az első pillanatban érezni fogod, melyik esettel állsz szemben. Ne félj szembesülni az igazsággal, hiszen bár fájdalmas lehet, egyúttal azt is jelenti, hogy nem az illető volt az, akit a Sors valóban melléd rendelt!

RÁK (június 22-július 22)

Olyannyira társas lény vagy, hogy úgy gondolod, az élet kizárólag párkapcsolatban élve teljesedhet ki igazán, ennek okán pedig gyakorlatilag fél embernek érzed magad, ha szingli vagy, épp ezért mindenáron és gyakorlatilag folyamatosan hajtod a szerelmet. Amennyiben azonban a nagy hajtás közepette megállsz egy pillanatra és belegondolsz a helyzetedbe, akkor rájöhetsz arra, hogy önálló személyként is értékes ember vagy, akinek nincs szüksége senkire ahhoz, hogy képviselje vagy felnézzen rá. Persze, párkapcsolatban élni rendkívül nagy biztonságot jelenthet, ugyanakkor egyedülállóként is lehetsz boldog. Nem a létszám határoz meg ugyanis téged, sokkal inkább az, hogy mennyire vagy képes önmagadat értékelni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, kissé bizonytalanná váltál a párkapcsolatodat illetően az utóbbi időben, hiszen nem igazán tudod eldönteni, hogy csupán átmeneti problémáról van-e szó, vagy ez a hajó már zátonyra futott és érdemes lenne inkább kiszállnod, mielőtt elsüllyed. Mivel azonban nem igazán jutsz dűlőre az ügyben, érdemes nyílt kártyákkal játszva leülnöd a pároddal és megbeszélnetek, hogy mi is történik kettőtök között. Nem érdemes fűhöz-fához szaladgálnod annak érdekében, hogy valaki kimondja helyetted, mit is kellene tenned, ne mástól várd a választ, próbáld inkább önmagadban és a szerelmeddel közösen megtalálni azt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nehezen lépsz ki egy számodra rendkívül fontos kapcsolatból, érzed azonban, hogy mára elfáradt a dolog, és már nincs meg az a fajta ragaszkodás, az az érzés, hogy jóban-rosszban kitartotok egymás mellett. Ugyanakkor lelkiismeret-furdalás gyötör, ha arra gondolsz, hogy hangosan is ki kellene mondanod a végét. Ennek a vesztegelésnek azonban semmi más következménye nem lesz, mint hogy a boldogság lehetősége az orrod előtt fog elúszni, te pedig csupán nézheted, ahogy viszi az ár. Tedd tehát fel magadnak a kérdést, vajon mi a fontosabb: megspórolni a kellemetlen perceket, vagy egy kissé önzőnek lenni, és a saját boldogságodat helyezni előtérbe? Nézőpont kérdése az egész!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki szeretne közelebbi kapcsolatba kerülni veled, mivel azonban teljesen más világnézetet és értékrendet képviseltek, épp ezért egyelőre nem igazán látod a kettőtök közös jövőjét. Akármennyire is szeretnéd ugyanis, egyszerűen nem tudsz azonosulni azzal, amit az illető képvisel, illetve azzal a gondolkodásmóddal, amely őt jellemzi. Amennyiben úgy gondolod, hogy megéri esélyt adni neki, és készen állsz arra, hogy egy kicsit alkalmazkodj, abban az esetben neked kell nyitottabbnak lenned. Ha azonban azt érzed, hogy semmiképp nem lesz közös az utatok, akkor ne fuss felesleges köröket, hiszen csak a saját idődet pazarlod vele!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Görcsösen ragaszkodsz valakihez, pusztán azért, mert nem szereted a magányt. Noha érzed, hogy a kötődés már korántsem olyan erős, mégis folyamatosan azzal ámítod magad, hogy valójában továbbra is együtt vagytok. Így azonban nemcsak a saját érzéseidet próbálod becsapni, hanem a másikat is, hiszen ő továbbra is bízik benned és a szerelmedben. Érdemes elgondolkodnod azon, hogy vajon hogyan fogsz elszámolni a lelkiismereteddel, ha egyszer kiderül, hogy nem valódi érzelmeket táplálsz, csupán illúziókat kergetsz. Egyedül lenni nem feltétlenül jó dolog, de ha kizárólag ez tart vissza a szakítástól, akkor ne raboljátok tovább sem a saját, sem egymás idejét. Amennyiben viszont látsz némi reményt a kapcsolat helyreállítására, abban az esetben ülj le a pároddal, és beszéljétek meg, mi az, ami hiányzik neked!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki a környezetedben szeretne közelebb kerülni hozzád, ennek pedig egyértelmű jelét is adja, te azonban nem igazán tudod mire vélni a közeledését, hiszen évek óta ismeritek egymást, így azt gondolod, talán csupán te beszéled be magadnak az egészet. Miután azonban az illető már huzamosabb ideje próbál imponálni neked, érdemes mérlegelned, hogy talán mégis esélyt kellene adnod neki. Próbálj meg másként tekinteni rá, hátha felfedezed benne azt a bájt és vonzerőt, amely meggyőzhet arról, hogy akár közös jövőtök is lehet. Sosem tudhatod, lehet, hogy hosszú távon éppen ebből bontakozik majd ki az igazi szerelem!

BAK (december 22-január 20)

Mint mindig, úgy az előtted álló hónapban is folyamatosan számolsz, költségvetést készítesz, kalkulálsz, matekozol, osztasz és szorzol, ami a párodat rendkívüli módon zavarja. Ennek okán számtalan vita alakul ki közöttetek az anyagiak miatt, hiszen amit ő szeretne megvásárolni, azt te teljesen felesleges kiadásnak tartod, és szinte minden alkalommal letorkollod, ami persze joggal vált ki belőle felháborodást, ez pedig komoly konfliktusokat okoz kettőtök között. Szerencsére azonban nem küzdötök anyagi nehézségekkel, éppen ezért sem a folyamatos számolgatásnak, sem az ebből adódó parttalan vitáknak nincs különösebb értelme. Próbálj lazábban hozzáállni a dolgokhoz, hiszen amit megengedhettek magatoknak, azt nyugodtan megvehetitek, ne torkolld le a párodat folyamatosan, neki is joga van ugyanis ahhoz, hogy bizonyos dolgokkal megörvendeztesse magát!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában véve büszke vagy magadra, hiszen az esetek döntő többségében képes vagy az eszeddel kontrollálni a kapcsolataidat, ennek okán pedig a környezeted rendkívül racionális gondolkodású személyként jellemez. Az előtted álló hónapban azonban egy csapásra megváltozik ez az ésszel irányított hozzáállásod, hiszen olyan személy toppan az életedbe, aki pillanatok alatt felülírja minden eddigi elvedet. Egyszerre érzed majd azt, hogy megérkezett a nagy Ő, és azt, hogy oda a racionalitásodat. Mielőtt azonban teljesen elveszítenéd a józan gondolkodásodat, előtte érdemes behúznod a féket, és feltérképezned, hogy az illető mennyire gondolja komolyan a közeledést, vagy inkább csak egy futókalandban gondolkodik. Amennyiben azt érzed, hogy komolytalanok a szándékai, abban az esetben nyugodtan engedd útjára. Ne félj, lesz még alkalmad határtalanul szerelmesnek lenni, amikor a racionalitásod már egyáltalán nem számít!

HALAK (február 20-március 20)

Általában heves érzelmek jellemeznek, sőt, sokszor talán még túlfűtöttnek is lehetne nevezni a megnyilvánulásaidat, a párodat azonban mindez rendkívüli módon zavarja. Emiatt gyakran kellemetlenül érzi magát nagyobb társaságban, hiszen úgy érzi, neki kell helyetted magyarázkodnia, amit te nem igazán értesz, és nem is vagy hajlandó elfogadni, hiszen a környezetedben mindenki karakán emberként ismer. Amennyiben azonban nem szeretnéd kockára tenni a kapcsolatotokat, érdemes az előtted álló hónapban elgondolkodnod azon, hogy ha hajlandó vagy egy kicsit visszafogni a sokszor vulkánként előtörő érzelmeidet, és nyugodtabban viszonyulsz bizonyos emberekhez, illetve helyzetekhez, akkor jó eséllyel még vonzóbbá válhatsz a párod szemében. Tégy egy próbát, meglátod, megéri!

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