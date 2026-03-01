Szerelmi horoszkóp március: az Oroszlánoknak érdemes nyílt lapokkal játszaniuk, a Skorpiók számára különleges randit tartogat a hónap

SZERELMI HOROSZKÓP MÁRCIUS

KOS (március 21-április 20)

Különleges élményben lehet részed az előtted álló hónapban, derült égből villámcsapásként boasz ugyanis bele valakibe, akibe gyakorlatilag első látásra beleszeretsz. Nem is akarod elhinni, hogy ez veled is megtörténhet, tulajdonképp olyannyira magukkal raganak az érzelmek, hogy azonnal a föld fölé kerülsz örömödben. Vigyázz azonban, ne ringasd magad hamis illúziókba, hisz attól, mert te gyengéd érzelmeket táplálsz, az korántsem jelenti azt, hogy az illetőben is ilyen mély érzelmek vannak. Épp ezért bármilyen nehéz is, igyekezz a fékre lépni és lassítani, hisz ezzel a nagy nyomulással csak menekülésre készteted majd a leendő párodat!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló hónap keserű szájízt hozhat a szerelmi életedbe, a jelenlegi párkapcsolatod ugyanis az utóbbi időben nem volt épp felhőtlen, mostanra pedig gyakorlatilag pattanásig feszültek az indulatok benned is és a párodban is. Mivel a problémákról egészen idáig nem beszéltetek, hiszen egyfelől nem akartatok vitát generálni egymást között, másrészt nem éreztétek azt, hogy meg tudnátok érteni a másik álláspontját, ezért inkább a szőnyeg alá sepertetek minden szikrát. Mivel azonban így hosszútávon nem garantált a boldogságotok, éppen ezért elérkezett a pont, amikor legalább neked kell erőt venned magadon és kénytelen-kelletlen szóba hozni azokat a hézagokat, amelyek most a negatívumokat okozzák. Keressetek közös nevezőt, igyekezzetek némi empátiát gyakorolni, illetve megérteni a másikat és ha van értelme a közös jövőtöknek, akkor adjatok még egy esélyt magatoknak!

IKREK (május 21-június 21)

Általában heves érzelmek azok, amelyek téged jellemeznek, sokszor talán túlfűtöttnek is lehetne mondani, a párodat azonban ez rendkívüli módon zavarja. Emiatt sokszor kellemetlenül érzi magát nagyobb társaságban, úgy érzi ugyanis, hogy neki kell helyetted magyarázkodnia, amit te azért sem értesz és nem vagy hajlandó elfogadni, mert mindenki a környezetedben karakán emberként ismer. Amennyiben azonban nem szeretnéd a kapcsolatotokat kockára tenni, abban az esetben érdemes az előtted álló hónapban mérlegelned, hogy ha hajlandó vagy egy minimálisan visszafogni a sokszor vulkánként előtörő érzelmeidet. Amennyiben ugyanis nyugodtabban állsz hozzá bizonyos emberekhez és helyzetekhez, abban az esetben bizony jó eséllyel sokkal vonzóbb lehetsz a párod szemében!

RÁK (június 22-július 22)

Az utóbbi időben eléggé ingerlékeny voltál, nem igazán jött be semmi az életed egyik szegmensében sem, ennek okán eléggé negatív hangulatban érzed magad. Ezek az érzések azok, amelyek rányomhatják a bélyeget a párkapcsolatodra is, hisz kevésbé vagy toleráns a pároddal szemben is jelen pillanatban. Mielőtt azonban eltaszítanád a szerelmedet magadtól, előtte érdemes belegondolnod abba, hogy akármilyen nyomasztó dolgokkal küzdesz is jelen pillanatban, ő semmiről nem tehet, nem kellene tehát rá is kivetítened azt a háborút, ami a lelkedben zajlik épp. Kérj tőle türelmet, megértést, toleranciát, mindeközben pedig minden idegszáladdal keresd a békét, amit ha megtalálsz, akkor bizony újra kisüthet a Nap!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valakihez huzamosabb ideje gyengéd szálak fűznek, épp ezért mindent tőled telhető eszközzel igyekszel felhívni magadra a másik fél figyelmét. Nem biztos azonban, hogy mindenáron hason kell csúsznod és erődön túlmutató áldozatokat kell hoznod, hisz ha az érzés kölcsönös, akkor nincs szükség arra, hogy heroikus küzdelmet folytass a kiszemelt személy kegyeiért, amennyiben pedig üres kapura lövöldözöl, abban az esetben egy idő után nem fog túlzottan motiválni, mi több, a hasznos energiáid vesznek majd kárba. Érdemes tehát fizikai értelemben cselekedned, hívd meg az illetőt egy finom vacsorára, beszélj vele őszintén és egyértelműen, ne futkározz felesleges köröket!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki egy ideje gyengéd érzelmeket táplál irántad, te azonban nem igazán vagy meggyőződve arról, hogy teljes valódban át tudnád adni magad egy új kapcsolatnak. Abszolút érthető az óvatosság részedről, ugyanakkor nem árt szem előtt tartanod azt, hogy amennyiben túlzottan óvod magad a csalódástól, abban az esetben bizony azt fogod elérni, hogy jó eséllyel magányos maradsz, míg a világban mindenki boldog lesz körülötted. Érdemes tehát egy esélyt adnod magadnak és az illetőnek is, nem kell rögtön nagy fátyollal oltár elé állnod, lazíts, ismerkedj, engedd közepenb magadhoz és ha valóban úgy érzed, hogy nincsenek hátsó szándékai, akkor legyetek boldogok. Ne sajnáld magadtól ezt az érzést, hisz te is vágysz a törődésre, nem igaz?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy ideje motoszkál a fejedben az érzés, hogy a jelenlegi párkapcsolatod elég egyoldalúnak mondható, hisz a partnered valahogy természetes jelenségként éli meg azt, hogy te mindent megteszel, miközben ő kényelmesen hátradőlve, teljes nyugalomban szemléli a folyamatot. Mivel ez neked rendkívül nagy teher, hisz nem érzed a viszonzást semmilyen szempontból, épp ezért az előtted álló hónapban elérkezik a pillanat, hogy leüljetek és őszintén beszéljetek a közös jövőről, hisz te is pontosan tudod, hogy ez így nem mehet tovább. Amennyiben fontos vagy a párodnak, abban az esetben eljut hozzá a mondanivalód, mellyel lekerül a mázsás teher rólad, ám ha falakba ütközöl, akkor mindenképp mérlegeld, hogy érdemes-e az idődet vesztegetned!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hónap különleges randit tartogat számodra, amellyel végre szintet léphetsz a kialakulófélben lévő kapcsolatotodban. Rendkívül boldoggá tesz az, hogy jól alakulnak a dolgaid, ám mielőtt felülnél a rózsaszín Barbie-járatra, előtte azért érdemes tisztáznod a kettőtök kapcsolatát annak érdekében, hogy később ne érhessen meglepetés. Részedről ugyan nincsenek kérdések, ám azt nem tudhatod, hogy a másik fél is hasonlókeppen érez-e irántad. Az esetleges csalódást megelőzendő, játsszatok mindenképp nyílt lapokkal!

NYILAS (november 23-december 21)

Általában nem vagy az a típus, aki könnyen adja magát, nehezen nyitsz bárki felé, kétszer meggondolod, hogy kit engedsz közel magadhoz. Minden elved ellenére azonban az előtted álló hónapban mégis úgy érzed, hogy érdemes nyitnod valaki felé, aki gyakorlatilag a semmiből bukkan elő. Rendkívül imponáló számodra az, amit az illető részéről tapasztalsz, nevezetesen hogy nem ront ajtóstól a házba, illetve nem akar rögtön egyfajta szerelmi légyottra csábítani. Légy tehát nyitott, ismerkedj, beszélgessetek nagyokat, kerüljetek közelebb egymáshoz. Egy esélyt mindenképp érdemes adnotok ennek a kapcsolatnak!

BAK (december 22-január 20)

Noha a legkevésbé sem számítasz rá, az előtted álló hónap mégis romantikus pillanatokat hoz számodra, közelebb kerülhetsz ugyanis valakihez, akivel régóta csupán csak a flörtölés szintjéig jutottál. Ezúttal azonban minden adott lesz ahhoz, hogy tovább lépjetek és végre szorosabbra fűzzétek azt a bizonyos szerelmi szálat. Ügyelj arra, hogy ne izguld túl a helyzetet, add önmagad, ne láss bele semmit a dologba, ami nincs benne, ebben az esetben az elvárásaid sem lesznek olyan nagyok az illetővel szemben. Legyetek boldogok!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A jelenlegi párod teljes mellszélességgel, mindenben támogat, mely rendkívülien megnyugtató számodra, tulajdonképp végre találtál valakit, aki nemcsak fizikailag tud a társad lenni, hanem lelkileg is abszolút egy hullámhosszon vagytok, ennél nagyobb boldogságot pedig nem is kívánhatnál magadnak. Igyekezzetek minél több időt együtt tölteni, szervezzetek programokat kettesben, beszélgessetek, kerüljetek közelebb egymáshoz, hisz a kapcsolatotok épülő szakaszában mi mást is tehetnétek? Legyetek boldogok!

HALAK (február 20-március 20)

Az utóbbi időben kissé bizonytalanná váltál az érzelmeidet illetően, nem vagy ugyanis biztos abban, hogy a jelenlegi pár a legmegfelelőbb személy arra, hogy érzelmi szempontból hosszabb távra berendezkedj. Ebben őrlődsz egy ideje, nem tudsz dűlőre jutni, ennek okán mostanra kissé frusztrált vagy, hiszen tulajdonképp fogalmad sincs, mitévő legyél. A legjobban akkor teszed, ha leülsz a pároddal négy szem között és őszintén beszélsz a bizonytalanságokról, amelyek benned vannak. Annak érdekében, hogy ne érjen feltétlenül negatív véget a történet, beszéld meg a társaddal mindazon tényezőket, amelyek egy kis megértéssel, logikával együttműködéssel áthidalhatóak lennének, ahelyett, hogy olyan döntést hoznál meggondolatlanul, amelyet később nagyon megbánhatsz!