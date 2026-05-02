Szerelmi horoszkóp május: a Vízöntők határtalanul boldognak érzik magukat, a Halakra minden elsöprő szerelem vár

SZERELMI HOROSZKÓP MÁJUS

KOS (március 21-április 20)

Hosszú ideje titokban érzel szerelmet egy bizonyos személy iránt, eddig azonban nem mertél közeledni hozzá, tartottál ugyanis a visszautasítástól. Májusban viszont eljön az a pillanat, amikor össze kell szedned a bátorságodat és az önbizalmadat annak érdekében, hogy végre elé állj és vállald az érzéseidet. Ügyelj arra, hogy ne kapkodva, hirtelen tedd, hanem teremts meghitt, romantikus hangulatot, hiszen ehhez nyugalom és kölcsönös összhang kell. Lehet, hogy nem lesz könnyű, de szerencsére te kitartó vagy, így addig próbálkozhatsz, amíg közelebb nem kerülsz hozzá. Légy bátor, menni fog!

BIKA (április 21-május 20)

Túlságosan görcsösen kapaszkodsz egy bizonyos személybe csupán azért, mert félsz az egyedülléttől. Ugyan nem érzel igazán mély kötődést iránta, mégis egyfajta illúzióba ringatod magad, ennek köszönhetően maradsz benne a kapcsolatban. Ezzel azonban nemcsak magadat, hanem a másikat is becsapod, aki viszont őszintén bízik benned. Gondold át, hogyan tudsz majd szembenézni a lelkiismereteddel, ha kiderül az igazság, ha nem tudsz valódi érzelmeket felébreszteni magadban, akkor ne húzd tovább az időt – egyikőtökét sem. Amennyiben viszont van még remény, abban az esetben beszéljétek meg őszintén, hogy mi hiányzik számodra ebből a kapcsolatból. Hidd el, ha az őszinte utat választod, sokkal előrébb fogsz jutni!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló hónapban zavaros helyzet ébreszt benned kétségeket a szerelmi életeddel kapcsolatban. Nem vagy biztos abban, hogy jó irányba haladsz, ennek okán attól tartasz, talán félrevezettek. Érdemes azonban a saját nyugalmad érdekében minél hamarabb tisztázni a dolgokat: beszélj a pároddal, és tedd fel azokat a kérdéseket, amelyek jelen pillanatban nyugtalanítanak. Lehet, hogy az igazság fájni fog, ám ha fontos számodra a boldogság, akkor szükség van a tisztánlátásra. Tekints a helyzetre úgy, mint egy tanulási folyamatra az életben!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló hónapban különleges randi vár rád, amely új szintre emelheti a pároddal való kapcsolatodat. Nagy örömmel tölt el a tudat, hogy jól alakulnak a dolgok, mielőtt ugyanakkor teljesen beleélnéd magad, előtte érdemes tisztázni, hogy melyikőtök mit érez. Te talán biztosabb vagy magadban, nem tudhatod azonban, hogy a másik fél is ugyanígy gondolkodik-e. A későbbi csalódás elkerülése érdekében legyetek őszinték egymással, hiszen ebből akár életre szóló szerelem is lehet, abban az esetben viszont fontos, hogy semmiképp ne legyen egyoldalú a kapcsolat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló hónapban végre lesz alkalmad arra, hogy a pároddal kettesben, nyugodtan töltsetek egy kis minőségi időt. Válasszatok olyan programot, amit csak ti ketten élvezhettek, hiszen nincs szükségetek arra, hogy folyamatosan nagyobb társasággal vegyétek körül magatokat. A kartier és a barátok egyaránt fontosak, eneklett azinban a párkapcsolat építése is rlsődkefes prioritás. Egy séta, közös étkezés vagy egy meghitt filmnézés sokat adhat hozzá a szerelmetekhez, főként mert az utóbbi időben túl sok minden vonta el a figyelmedet, így különösen jól esik egy kis közelség és törődés. Értékeld az együtt töltött időt, mert igazán különleges, vissza nem térő, anyagiakban nem mérhető pillanatok ezek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általában véve zárkózottabb vagy, ennek okán nem-igen engedsz könnyen közel másokat magadhoz. Az előtted álló hónapban ennek ellenére mégis úgy érzed, hogy érdemes esélyt adni valakinek, aki váratlanul, gyakorlatilag a semmiből jelenik meg az életedben. Szimpatikus számodra az óvatos közeledése, az, hogy nem siettet semmit és nem akar azonnal ajtóstól rontani a házba. Légy nyitott, ismerjétek meg egymást, beszélgessetek és hagyd, hogy természetesen alakuljon a kapcsolat. Egy próbát mindenképp megér!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló hónapot rég nem látott ismerős felbukkanása színesíti meg, akinek a megjelenése abszolút felvillanyoz. Nem számítottál rá, hogy az illető ilyen sokat változott előnyére és mivel készen állsz egy új kapcsolatra, épp ezért adj egy esélyt neki, hisz nem tudhatod, mi sül ki belőle. Beszélgessetek, töltsetek minél több minőségi időt együtt és próbáld feltérképezni, hogy a jövőképetek egyezik-e valamennyire egymást illetően. Amennyiben azonban úgy érzed, hogy nem nagyon van esély a kettőtök bimbózó románcának felvirágoztatására, abban az esetben hagyd inkább a szerelmi szálat és legyetek barátok!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hónapban valaki a környezetedben különösebb felhatalmazás nélkül próbál közvetítőként fellépni, és anélkül, hogy kérted volna, kinézett neked egy bizonyos személyt, akiről úgy gondolja, illenétek egymáshoz. Ennek okán minden igyekezetével azon van, hogy közelebb hozzon titeket egymáshoz, mivel azonban ez a helyzet számotokra is egyértelmű, épp ezért érdemes finoman, de határozottan jeleznetek felé, hogy nincs szükségetek ilyen jellegű „segítségre”. Ha ti ketten úgy látjátok, hogy lehet köztetek valami, akkor majd saját döntésetekből léptek, ne mások elvárásai miatt alkossatok egy párt!

NYILAS (november 23-december 21)

Az utóbbi időben tudatosan és megfontoltan próbálod felépíteni a saját boldogságodat, ennek érdekében mindent racionálisan irányítasz. Az állandó tervezgetésnek viszont van egy hátulütője is, hiszen megakadályozza, hogy igazán átadd magad az érzelmeknek a kapcsolatodban. Hosszú távon kimerítő lehet ez a folyamatos gondolkodás, ezért jó lenne egy kicsit elengedni a kontrollt és hagyni, hogy a dolgok természetesen alakuljanak. Csalódások mindig lesznek, ám ha megtanulod kezelni őket, akkor könnyebben veszed majd az akadályokat. Nem kell mindig mindent kiszámolni – néha az a legjobb, ha egyszerűen csak megéled a szerelmet!

BAK (december 22-január 20)

Az utóbbi időben úgy érzed, mintha elbeszélnétek egymás mellett a pároddal és ugyan nem tudod pontosan, mi vezetett ide, de az biztos, hogy nem egy irányba haladtok. Mivel ez hosszabb távon akár a kapcsolatotok végét is jelentheti, épp ezért mielőtt addig jutnátok, előtte próbálj meg mindent megtenni annak érdekében, hogy tisztázódjanak a kérdések, és mindketten megértsétek, mi zajlik köztetek. Csak akkor van ugyanis esély a megoldásra, ha közös nevezőre juttok, ellenkező esetben nehéz lesz megmenteni a kapcsolatokat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszú idő után mostanra érzed úgy, hogy végre határtalanul boldog vagy valaki mellett, aki őszintén és feltételek nélkül szeret, ráadásul komolyan gondolja a közös jövőt is. Ez szinte szokatlan számodra, hiszen korábbi kapcsolataid nem erről szóltak, ezúttal viszont teljesen más a helyzet. Elérkezett tehát a pillanat, hogy magad mögött hagyd a múltat és megengedd magadnak a boldogságot. Higgy magadban és a másikban is – úgy tűnik ugyanis, hogy végre megtaláltad azt, amit kerestél!

HALAK (február 20-március 20)

Izgalmas időszak elé nézel az előtted álló hónapban, a korábban kissé egyhangúnak tűnő szerelmi életed ugyanis egycsapásra felpezsdülhet. Eddig inkább könnyed flörtök jellemezték a mindennapjaidat, ám májusban megjelenik valaki, aki komoly szándékokkal közeledik és a stílusa is kifejezetten tetszik neked. Engedd meg magadnak, hogy közelebb kerülj hozzá, ismerd meg jobban, és ha meggyőződtél róla, hogy őszinte, akkor bátran add át magad az érzéseknek, ez ugyanis könnyen lehet, hogy a mindent elsöprő szerelem kategóriájába tartozik!