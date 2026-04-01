Szerelmi horoszkóp április: a Bikáknak érdemes a saját boldogságukat a prioritási sorrent tetejére helyezni, az Ikreket régi szerelmük keresi fel

SZERELMI HOROSZKÓP ÁPRILIS

KOS (március 21-április 20)

Az utóbbi időben kissé elbizonytalanodtál a párkapcsolatodat illetően, nem is tudod eldönteni, hogy csupán hullámvölgybe kerültetek, avagy a szerelmetek a végét járja és itt lenne az ideje lezárni. Mivel nem nagyon jutsz dűlőre az ügyben, épp ezért a barátnőidhez fordulsz, hátha valaki kimondja helyetted azt, amit neked kellene. Mivel azonban nem helyezhetsz ekkora felelősséget másokra, hiszen ők nem részesei a helyzetnek, épp ezért az előtted álló hónapban érdemes nyílt kártyákkal játszva leülnöd a pároddal és megbeszélni vele, hogy mik az aggályaid és a gondolataid. Ne mástól várd a választ, csakis önmagadtól és a szerelmedtől!

BIKA (április 21-május 20)

Nehezen lépsz ki egy számodra egykor roppant fontos kapcsolatból, érzed azonban, hogy mostanra elfáradt a dolog, nincs már meg az az egymáshoz ragaszkodás, a jóban-rosszban történő kitartás érzése, mégis borzasztó lelkiismeretfurdalás önt el, ha arra gondolsz, hogy hangosan ki kell mondanod a végét. Ennek a vesztegelésnek azonban semmi más következménye nem lesz, mint az, hogy a boldogságod lehetősége az orrod előtt fog elúszni, te pedig csak nézheted, ahogy viszi az ár. Tedd fel tehát magadnak a kérdést, vajon mi a fontosabb: az, hogy megspórolj kellemetlen perceket vagy az, hogy egy kissé önző legyél és önmagad boldogsága legyen a prioritás? Nézőpont kérdése az egész!

IKREK (május 21-június 21)

Régi szerelmed keres fel az előtted álló hónapban azzal a nem titkolt szándékkal, hogy mivel neki nem sikerült lezárnia kettőtök kapcsolatát, ezért újrakezdjen mindent. Roppant szívet melengető számodra az, hogy ennyi idő elteltével is gyengéd érzelmeket táplál feléd, ám mielőtt hagynád, hogy az eszed helyet a szíved mutassa az utat, érdemes belegondolnod abba, vajon annak idején mi vezetett ahhoz, hogy elváljanak útjaitok és külön-külön menjetek tovább. Amennyiben tehát a józan eszed azt sugallja, hogy okosabb, ha elutasító vagy, abban az esetben világosan, ám az illetőt meg nem bántva tudasd vele, hogy ez a hajó már elúszott és te nem kívánod utolérni!

RÁK (június 22-július 22)

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló hónap különleges randit tartogat számodra, amely egyszer, s mind fordulópontot jelenthet az eddig eseménytelennek hitt életedben. Mivel hajlamos vagy a túlgondolásra, ennek okán rögtön tervezed a házassági meghívót, az esküvőt, a közös jövőt, mely kissé ugyan elhamarkodott, téged azonban magukkal ragadnak az érzelmek. Mielőtt ugyanakkor elijesztenéd a randipartneredet, előtte érdemes a fékre lépned és lassítanod, egyfelől ugyanis másik fél korántsem biztos, hogy hasonló érzelmeket táplál, másfelől pedig érdemes időt adni a kapcsolatnak, amíg kiforrja magát az egész. Randizzatok, beszélgessetek, kerüljetek közelebb egymáshoz és ha kölcsönösen működik a kémia közöttetek, akkor lehet bármiféle jövőben gondolkodni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hónapban végre lehetőséged adódik, hogy romantikázz kicsit a szerelmeddel, mely nagy előrelépést hozhat a kapcsolatotokban. Épp ezért igyekezz ideális és romantikus körülményeket teremteni, zárj ki minden zavaró tényezőt, kettesben szervezz programokat, ahol csaki egymásra figyelhettek. Mindketten rohanó életet éltek, így viszonylag kevés időtök jut arra, hogy minőségi értelemben együtt legyetek, ezúttal azonban úgy tűnik, hogy áprilisban minden adottá válik ehhez. Nyugodtan bújjatok el a világ elől és építsétek a jövőtöket közösen, ennek pedig elengedhetetlen hozzávalója lehet a sok-sok, közösen megélt pillanat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló hónap végre nem a rohanásról szól, ennek köszönhetően lehetőséged nyílik arra, hogy a pároddal romantikus programot szervezz. Ugyan a rohanással teli hétköznapokban nem mindig jut időtök arra, hogy a külvilágot kizárva csak egymásra koncentráljatok, most azonban abszolút mértékben ideálisnak tűnnek a körülmények. Igyekezzetek egymásnak bizonyítani, hogy mennyire fontos egyikőtök a másiknak, fűzzétek szorosabbra a kapcsolatotokat, hisz hosszútávon csak így lehet működőképes a szerelmetek!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Végre van valaki az életedben, akiben megtaláltad a lelki társad, aki szavak nélkül is megért, elég csupán szemmel kommunikálnotok. Ritkán fordul elő, hogy olyan személyt akad az utadba, akiben minden körülmények között, vakon megbízhatsz, akire bármikor számíthatsz. Próbáld tehát foggal-körömmel megtartani, ehhez azonban neked is tenned kell valamit a kapcsolatért. Igyekezz bizonyítani, hogy ez kölcsönös, hogy te is teszel érte legalább annyit, mint amennyit ő tesz érted. Becsüld meg az ilyen embert!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló hónapban végre lehetőséged nyílik arra, hogy a pároddal elmélyítsd a kapcsolatodat, mely elég különleges alkalomnak számít, ami épp jókor jön, hiszen kezdett mindig roppant monotonná válni közöttetek, valahogy egyikőtök sem érezte már azt a különleges vonzódást a másik iránt. Most érdemes tehát meglovagolnod a kínálkozó alkalmat, amennyiben van rá lehetőségetek, abban az esetben szabadságoljátok magatokat, utazzatok el, fedezzetek fel új helyeket, gyűjtsetek közös élményeket, hiszen csak így tudjátok a szerelem lángját éberen tartani. Addig tegyetek fizikai lépéseket a kapcsolatotokért, amíg nem késő!

BAK (december 22-január 20)

Egyoldalú kapcsolatban élsz valakivel, aki természetes jelenségként éli meg azt, hogy te mindent megteszel a harmóniáért, azért, hogy a szerelmetek ne lankadjon, miközben ő teljes meggyőződésben él, hogy minden úgy van jól, ahogy van. Mivel ez neked rendkívül nagy teher, hisz nem érzed a viszonzást semmilyen szempontból, épp ezért az előtted álló hónapban őszintén beszélj vele arról, ami nyomaszt, ne akarj ilyesfajta lelki terhekkel élni, hisz te is pontosan tudod, hogy ezt nem sokáig bírod már. Amennyiben fontos vagy a párodnak, abban az esetben fel fogod tudni nyitni a szemét, ám ha falakba ütközöl, akkor mindenképp érdemes mérlegelned, hogy hosszabb távon mennyire építő ez számodra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló hónapban végre révbe érni látszik a szerelmi életed, hisz nagyon úgy tűnik, hogy megtaláltad azt a társat, aki jóban-rosszban melletted áll és akivel mindig, minden körülmények között kölcsönösen számíthattok egymásra. Mindketten feltételek nélkül elfogadtátok egymást, lángolnak az érzelmek körülöttetek és mindenki számára jól láthatóan, határtalanul boldogok vagytok. Úgy gondolod, hogy a párod az, akivel az egész életed minden apró pontját szívesen osztanád meg, hisz minden szempontól ő a tökéletes társ számodra. Hálás lehetsz a Sorsnak, hisz megtaláltad a nagy Őt!

HALAK (február 20-március 20)

Megnyugtat a tudat, hogy a párod mindenben támogat, hogy végre találtál valakit, aki nemcsak fizikailag tud a társad lenni, hanem lelkileg is abszolút egy hullámhosszon vagytok, ez pedig roppant nagy nyugalommal és boldogsággal tölt el. Igyekezzetek minél több időt együtt tölteni, szervezzetek programokat kettesben, beszélgessetek, kerüljetek közelebb egymáshoz, hisz a kapcsolatotok épülő szakaszában mi mást is tehetnétek? Legyetek boldogok!