Szia szeptember, viszlát toxikus emberek? Az asztrológus szerint ősszel rendet kell tenned a kapcsolataidban!

Ha a szabadidődben aktívan pörgeted a TikTokot, akkor már belefuthattál a „The September Theory”, azaz a szeptember-elméletről szóló tartalmakba, de ha nem, akkor gyorsan összefoglaljuk neked a közösségi média legújabb teóriáját: ez most éppen arról szól, hogy a kapcsolataink mérföldkőhöz érkeznek az ősz kezdetén, pontosabban, lesznek köztük olyanok, amelyektől búcsút kell vennünk ebben az évszakban.

A szeptember-elmélet szerint nyáron, a napsütéses, utazásokkal, programokkal teli hetekben könnyebb sodródnunk az árral és egyszerűen csak élvezni mások társaságát – és érthető az is, ha ilyenkor nem feltétlenül jut eszünkbe a kapcsolatainkat analizálni. Viszont amint szeptemberhez lapozunk a naptárban, vissza kell térnünk a szürkébb hétköznapokhoz, és amikor véget érnek a felszabadult, szórakozással töltött nyári napok, egészen más fényben láthatjuk azokat, akik körülvesznek minket és könnyedén rádöbbenhetünk arra is, hogy valakinek már nincs helye az életünkben – legyen szó akár barátról vagy randipartnerről.

Igen, sajnos nem halogathatjuk többé a kapcsolataink átértékelését: át kell gondolnunk, hogy kivel szeretnénk időt tölteni a jövőben és ki az, akitől ideje elköszönnünk, mert valójában nem építő a kapcsolatunk, esetleg csak megszokásból maradunk vele. Fogalmazd meg magadnak, mit is keresel egy barátban, illetve a partneredben, és ha valaki nem felel meg ezeknek az elvárásaidnak, akkor jobb, ha elválnak az útjaitok – természetesen békében, harag nélkül. Mert a megszokás és a magánytól való félelem NEM lehet ok a maradásra!

„Szeptemberben Nézzük meg őszintén, mi nem működik már úgy, ahogy eddig!”

„A szeptember tele van megújulással, frissességgel és feltöltődéssel” – emeli ki Szeles-Kácsor Dorothy asztrológus is. „Ahogy lecsendesedik a nyár forrósága és kicsit visszavonulunk a saját világunkba, sokkal könnyebben észrevesszük, mi az, ami igazán számít. Mintha az elmúlt évszak pörgése után újra lenne időnk arra, hogy befelé figyeljünk. Ez a kapcsolatainkban is nagyon szépen megmutatkozik. A párkapcsolatban újra egymáshoz bújhatunk, a barátságokban pedig nem feltétlenül a nyár rohanása és a programok kerülnek előtérbe, hanem a hosszú esti beszélgetések, az őszinte kapcsolódás. Éppen ezért szerintem szeptember nagyon jó időszak arra, hogy megnézzük: kik azok az emberek, akik valóban töltenek bennünket, és melyek azok a kapcsolatok, amelyekből talán már kinőttünk.” Szeles-Kácsor Dorothy azt mondja, szeptemberben és októberben már nem tudjuk tovább megkerülni, ami bennünk zajlik: szeptember elsősorban a felismerésekről, rendszerezésről és újrarendezésről szól, októberben pedig egyre mélyebbre kerülünk azokban a kérdésekben, amelyeket korábban talán könnyebb volt ignorálni. „Nem feltétlenül könnyű hónapok következnek, ugyanakkor nagyon fontos időszak lehet azok számára, akik szeretnének őszintébben ránézni önmagukra, kapcsolataikra és arra, hogy valóban azt az életet élik-e, amelyet szeretnének.” És most ehhez kapunk egy kis égi segítséget is, ugyanis a hónap második felében, szeptember 23-án a Nap a Mérlegbe lép, szeptember 26-án pedig Kos telihold érkezik.

Most fel kell tenned pár fontos kérdést magadnak! Mennyire tudok alkalmazkodni úgy, hogy közben nem veszítem el önmagam? Hol alkalmazkodom túl sokat? Hol kellene végre kiállnom magamért?

A szeptember végi időszak sokaknál hozhat olyan felismerést, amelynek lényege nem az, hogy „mit várnak tőlem mások?”, hanem az, hogy: „Én mit szeretnék valójában?” Szeles-Kácsor Dorothy felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 28-án a Mars belép az Oroszlánba, szeptember 30-án pedig a Merkúr a Skorpióba, így a hónap végére még erőteljesebbé válhat az önérvényesítés és a mélyebb, őszintébb kommunikáció igénye. „Ha szeptember a felismerés hónapja, akkor október már sokkal inkább a szembenézésé: amit szeptemberben felismertünk, azzal októberben már dolgunk is lesz!”

„Októberben pedig nézzük meg azt is, miért ragaszkodunk még hozzá.”

Jó, ha tudod, hogy október 3-án a Vénusz retrográdba fordul a Skorpióban, október 24-én pedig a Merkúr is retrográd mozgásba kezd a Skorpióban – és ez az ősz egyik legerősebb kapcsolati témáját adhatja nekünk. „A Vénusz retrográd időszaka asztrológiai értelemben gyakran nem az új kapcsolatok építéséről, hanem a meglévő értékeink, kötődéseink és kapcsolati mintáink felülvizsgálatáról szól. Ilyenkor visszatérhetnek régi érzések, régi történetek vagy akár régi emberek is – de nem feltétlenül azért, hogy újrakezdjük velük. Sokkal inkább azért, hogy megértsük, miért volt jelentőségük az életünkben” – tudjuk meg az asztrológustól.

Ekkor előkerülhetnek olyan kérdések is, amelyekről azt hittük, már lezártuk őket: Tényleg megbocsátottam? Tényleg elengedtem? Tényleg ezt akarom ebben a kapcsolatban? Valóban szeretetből maradok, vagy félelemből? Megkapom azt, amit én is adok?

A Skorpió miatt ezek a kérdések különösen mélyre mehetnek, majd október 10-én Mérleg újhold következik, ami egy új ciklus kezdetét jelentheti a kapcsolatok, együttműködések és egyensúly témájában. „De érdekes módon nem feltétlenül azt jelenti, hogy találjuk meg végre a tökéletes egyensúlyt, inkább azt, hogy felismerjük, az egyensúly nem azt jelenti, hogy mindenki más igénye ugyanolyan fontos, mint a sajátunk. Egy kapcsolat akkor tud egészséges lenni, ha nem kell folyamatosan feladnunk magunkból azért, hogy működjön” – fejti ki Szeles-Kácsor Dorothy. Október 16-án pedig a Plútó direktbe fordul a Vízöntőben, majd október 23-án a Nap belép a Skorpióba, aztán egy nappal később, október 24-én a Merkúr retrográd lesz a Skorpióban. „Ez már kifejezetten erős időszak lehet az őszinte kommunikációra és a mély önvizsgálatra. A Merkúr Skorpióban amúgy sem szereti a felszínességet. Retrográd mozgásban pedig még inkább előtérbe kerülhetnek azok a gondolatok, amelyeket korábban nem mondtunk ki.”

Éppen ezért Szeles-Kácsor Dorothy úgy véli, október végén könnyebben kerülhetünk olyan helyzetekbe, ahol már nem elég azt mondani, „minden rendben”, mert közben pontosan tudjuk, hogy nincs minden rendben. „De ez nem feltétlenül negatív! Néha éppen az jelenti a gyógyulás kezdetét, amikor végre kimondjuk azt, amit hosszú ideje kerülünk” – üzeni mindenkinek az asztrológus. A fordulópont október 25-26-án jön el, amikor a retrográd Vénusz visszalép a Mérlegbe, október 26-án pedig Bika telihold következik. Ez érdekes lezárása lehet annak a folyamatnak, amely szeptemberben kezdődött, mert a Skorpió megmutatja, mi van a felszín alatt, a Mérleg pedig felteszi a kérdést: „Tudok ezzel együtt egészséges kapcsolatban maradni?” Sőt, a Bika telihold a biztonság, stabilitás, értékek és ragaszkodás témáját is erősítheti az életünkben ugyanekkor. „Így október végén sokaknál eljöhet egy felismerés: nem mindenhez kell tovább ragaszkodnunk csak azért, mert egyszer fontos volt” – foglalja össze az asztrológus. „És talán éppen ez az ősz egyik legfontosabb üzenete: nem minden változás veszteség. Van, amikor az elengedés nem valaminek a végét, hanem egy sokkal őszintébb működés kezdetét jelenti.”

Mutatjuk, melyek azok a toxikus párkapcsolati típusok, amelyekből ASAP menekülnöd kell!

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