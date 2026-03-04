Sok millenniál érzi úgy, hogy teljesen elveszti a fonalat, amikor a náluk fiatalabb, Z generáció nyelvezetéről van szó. Annyi angol, illetve szleng szót használnak, hogy tényleg nehéz lehet ezt mindig lekövetni. Elég csak néhány felületen a kommenteket végigolvasni, és az ember máris úgy érzi magát, mintha hirtelen egy teljesen új nyelvet kellene megfejtenie. Ami a Z generációnak természetes, az sok millenniálnak inkább idegesítő vagy egyszerűen érthetetlen.

Persze minden generációnak megvolt a maga szlengje, csak most a közösségi média miatt ezek a kifejezések egyre gyorsabban terjednek és elég könnyen le lehet maradni. Van pár szó, amit a millenniálok is átvettek, de akad jó pár olyan is, amitől inkább kifutnának a világból.

Mutatjuk azokat a kifejezéseket, amelyeket a Z generáció imád, a millenniálok viszont legszívesebben örökre elfelejtenének.

Katt a galériára!

Galéria / 11 kép Szavak, amelyeket imádnak használni a Z generációsok, de a milleniállok kifutnak tőlük a világból Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria