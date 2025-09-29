Divat
Ezért tesznek alufóliát a szárítógépbe a profi háziasszonyok: nem hiszed el, milyen hasznos
Forrás: Getty Images
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Emlékszel még, amikor sok-sok évvel ezelőtt egyre több háztartásban elterjedtek a mosogatógépek? Micsoda megkönnyebbülés volt ez! Hiszen mennyi időt kellett edények, poharak mosogatásával tölteni, pláne azután, hogy vendégek érkeztek látogatóba... De akinek sok gyermeke van, annak ez a maratoni mosogatás egy szimpla hétköznap volt, így hát nem véletlen, hogy egyre több nő döntött úgy: KELL a mosogatógép. Na, hasonlóak az érzések a szárítógépekkel kapcsolatban is, melyek 2025-re már egyre több háztartásban kapnak helyet, és rengeteg időt megspórolnak a nőknek (és férfiaknak is ugyebáááár).
Gyors, kényelmes, és megkímél minket a teregetés macerájától, ráadásul nagyon sok ruhát szépen, gyűrődések nélkül tudunk kiszedni, így akár a vasalást is megúszhatjuk. Arról nem is beszélve, hogy nem foglalja a szép kis nappaliban a helyet a ruhaszárító ősztől tavaszig. Van azonban egy bosszantó mellékhatása a szárítógépeknek: a statikus elektromosság. Használat közben ugyanis a ruhák egymáshoz tapadnak, szikráznak, és sokszor még a hajunk is égnek áll, amikor kivesszük őket.
Na, itt jön a képbe az alufólia-trükk, a profi háziasszonyok kedvenc megoldása a probléma ellen! Ha összegyúrsz egy-két kisebb labdát alufóliából, és bedobod a ruhák közé a szárítógépbe, az csodát tesz. Az alufólia ugyanis elvezeti a statikus töltést, így a textíliák nem tapadnak többé egymáshoz, és nem mellesleg még puhábbnak is érződnek.
Hogyan csináld?
- Tégy 2-3 alufóliagolyót a szárítógép dobjába.
- Használd őket akár hónapokig, amíg el nem lapulnak.
- Nem kell újra és újra cserélni, hosszú távon működnek.
Bónusz előny
Az alufólia nemcsak a statikusság ellen jó, hanem a ruhák száradási idejét is lerövidítheti, mert jobban oszlatja a hőt a gépben. Ez pedig áramot és pénzt spórol!
Jól jönne még pár filléres, otthoni praktika? Akkor olvasd el, mit érdemes kipróbálni duguláselhárítás ügyében:
