A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Novemberben hivatalosan is kezdetét veszi az az időszak, amikor végre teljesen büntetlenül vethetjük rá magunkat a szaloncukorra. Idén sem bírtuk ki, hogy ne ünnepeljük meg ezt, úgyhogy beszereztünk néhány elképesztően finom szaloncukrot és alaposan leteszteltük őket.
Meglepő, hogy már pár szem szaloncukor is mennyi nosztalgiát tud felidézni: ahogy kibontottuk a papírt és megéreztük az illatát, szinte egy pillanat alatt visszarepültünk a gyerekkorunk karácsonyaihoz, a feldíszített fához és ahhoz az izgatott várakozáshoz, ami akkoriban betöltötte az egész lakást.
Természetesen az is szuper fontos, hogy azok se maradjanak ki az élményből, akik a hagyományos eljárással készült szaloncukrokat nem tudják fogyasztani. Szerencsére a Stühmer kínálatában „bűntudat nélkül” élvezhető, speciális igényekhez igazított finomságok is helyet kaptak.
Na de lássuk a megkóstolt szaloncukrokat:
Málnás-pisztáciás szaloncukor
A pisztácia őrület hozzánk is elért természetesen és nyilván mi is odáig vagyunk érte, na de málnával kombinálva még istenibb az egész. Az első harapásnál a pisztácia lágy ízét éreztük, majd jött a málna, ami szépen felrázza az egészet, adott egy kis gyümölcsös csavart a szaloncukornak. Egyáltalán nem túl gejl, nem túl édes.
Pisztáciás szaloncukor
A klasszikus pisztáciás szaloncukorba is vittek egy kis csavart, még hozzá fehércsokoládéval párosították. Ez pedig varázslatosan kiemeli a pisztácia nugát ízét, amibe egy csipet só is került, hogy az ízek még hangsúlyosabbak legyenek. Ízre elsőre a fehércsokoládét éreztük meg, de nagyon gyorsan átveszi a főszerepet a pisztácia karakteres íze.
Ropogós pekándió szaloncukor
Már első harapásra érződik, hogy ez nem egy „szimpla” nugát: a pekándió finom, enyhén vajas-diós aromája azonnal előjön és nagyon finoman belesimul az édes, krémes nugátba. Az aprított pekándió pedig egy plusz textúrát ad az egésznek, kellemesen megtöri a krémességet. Ropogós ostyatöret is van benne: időnként felbukkan egy-egy falatban és tök jó extra ropogást és ízt ad a szaloncukornak. Az egész pedig tejcsokival van bevonva.
Körtezselés-muskotályos szaloncukor
A szaloncukor borítása különleges karamellizált fehércsokoládé, a töltelék pedig muskotály pezsgőből főzött krém és a vilmoskörte püré keveréke. A zselé mellé egy kakaóvajas réteget is tettek. Egészen hihetetlen, ahogy az ízek találkoznak.
Korfu szaloncukor
A mézes tojásfrappé már illatra is különleges: finoman édeskés, krémesen lágy. Első kóstolásra a textúra nagyon selymes, de gondoljuk ebben nagy szerepe van a kakaóvajnak. Ízben a méz és a kakaóvaj párosa meglepően harmonikus, egyáltalán nem ragacsos, mint amire a méz miatt számítanánk. Simán megállja a helyét az ünnepi időszakban.
Mákos lédig szaloncukor
Aki szereti a mákos dolgokat, azoknak kifejezetten ajánljuk ez a szaloncukrot. A töltelék tejszínben főzött, isteni mákos krém, amit fehércsokoládéval lágyítottak és ha jól vettük ki az ízeket, egy kis citrommal is megbolondították. Az ízvilága olyan, mintha egy finom, házias mákos süteményt kóstolnánk, csak éppen szaloncukor formában. Kellemesen krémes.
Neked melyik a kedvenced?
