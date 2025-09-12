Divat
Szakítás után? Ezek az energiatisztító rituálék segítenek új életet kezdeni
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Egy kapcsolat lezárása nemcsak érzelmi folyamat, hanem energetikai is: a közös emlékek, a kimondatlan szavak, sőt még a másik jelenléte is ott maradhat a terünkben. Ha szeretnéd visszanyerni a saját energiádat, érdemes tudatosan megtisztítani magad és a környezeted, hogy helyet csinálj annak, ami előtted áll. Ezek az egyszerű, mégis erőteljes rituálék segítenek, hogy a múltat hátrahagyva tisztábban, szabadabban lépj tovább.
1. Füstölős elengedés-szertartás
Gyújts meg egy fehér zsályát vagy palo santót, járd körbe vele a lakásod minden sarkát, és közben mondd ki: „Elengedem mindazt, ami már nem szolgál.” A tudatos mondatok és a füst együtt segítik, hogy lezárd a régi kötődéseket.
2. Szakítós vízrituálé
Írj le mindent, amit elengedsz – érzéseket, emlékeket, sérelmeket –, majd tedd a papírt egy tál vízbe, és figyeld, ahogy feloldódik vagy szétázik. Ezzel szimbolikusan is „kimossa” belőled a múltat.
3. Kristálytöltés új energiákkal
Válassz egy kristályt (rózsakvarc, hegyikristály vagy ametiszt), tisztítsd meg folyó víz alatt, majd helyezd egy ablakpárkányra, ahol a nap vagy a holdfény éri. Tedd el egy olyan helyre, ahol naponta ránézel, hogy emlékeztessen: új fejezetet írsz.
4. Gyertya-meditáció
Este ülj le egy fehér gyertyával, csukd be a szemed, és képzeld el, ahogy a fény átjárja a testedet, és kitisztít minden nehéz érzést. Minél tovább engeded, hogy a lángra fókuszálj, annál könnyebb lesz elengedni a múlt árnyait.
5. Ajándék magadnak – új energiával
Vegyél vagy készíts egy apróságot, ami számodra az újrakezdést jelképezi: lehet egy karkötő, egy illatgyertya vagy akár egy kis cserepes növény. Ez legyen az „új energia” emlékeztetője a mindennapjaidban.
