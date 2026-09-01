Szabad randizni a legjobb barátnőd exével? Girl code ide vagy oda, van, amikor belefér?

Kevés olyan szerelmi helyzet van, amelyből olyan gyorsan tud teljes baráti társaságot érintő dráma kialakulni, mint abból, amikor megtetszik a barátnőd exe. Egyik pillanatban még csak egy társaságban mozogtok, a másikban feltűnik, milyen jól elbeszélgettek, aztán egyszer csak azon kapod magad, hogy már egyáltalán nem „a barátnőd volt pasijaként” nézel rá. Az érzéseidet persze nem mindig tudod irányítani. Azt viszont már igen, hogy mit kezdesz velük.

Nem véletlen, hogy a barátnők exei körül szinte minden társaságban léteznek íratlan szabályok. Sokunk fejében automatikusan bekapcsol a girl code: akivel a barátnőm együtt volt, az örökre tiltólistára kerül. A valóság azonban jóval árnyaltabb ennél. Nem ugyanaz a helyzet, ha valaki három éve randizgatott egy fiúval néhány hétig, mint ha az ötéves kapcsolatának fájdalmas szakítása után két hónappal kezdesz találkozgatni ugyanazzal a férfival.

Nincs is olyan univerzális szabály, ami minden szituációra ráhúzható. Sokkal fontosabb a kapcsolat komolysága, a szakítás körülményei, az eltelt idő és az, hogy a barátnőd valójában hol tart érzelmileg.

Miért fájhat akkor is, ha már rég nem szerelmes belé?

Az egyik leggyakoribb reakció ilyenkor, hogy: „De hát már nem is akarja vissza, akkor miért érdekli?”

Csakhogy egy korábbi kapcsolat lezárása és az, hogy teljesen közömbössé válik számunkra a története, két külön dolog. Egy romantikus kapcsolat után megmaradhat valamiféle érzelmi kötődés, emlék vagy akár az az érzés is, hogy az együtt átélt dolgok valami különlegeset jelentettek. Amikor pedig egy közeli barátnő kerül ugyanabba a szerepbe, könnyen elindulhat az összehasonlítgatás.

Vajon vele boldogabb? Vele működik majd az, ami velem nem? Már akkor is tetszett neki, amikor még együtt voltunk? A barátnőm korábban is vonzódott hozzá?

Ezek a kérdések akkor is megjelenhetnek, ha az illetőnek esze ágában sincs újrakezdeni a kapcsolatot. A probléma ilyenkor sokszor már nem is maga az ex, hanem az, hogy megingott valami a barátságban: a bizalom és az az érzés, hogy vannak bizonyos határok, amelyeket egymás kedvéért nem léptek át.

forrás: Gossip Girl

Mikor férhet bele?

Az első és talán legfontosabb szempont az idő. Ha a kapcsolat évekkel ezelőtt ért véget, és mindenki rég továbblépett, egészen más érzelmi helyzetről beszélünk, mint néhány héttel egy szakítás után.

Szintén sokat számít, milyen komoly volt az előző kapcsolat. Egy néhány randiból álló ismerkedést nem feltétlenül kell ugyanúgy kezelni, mint egy többéves kapcsolatot, együttélést vagy komoly közös jövőt. Ahogy Dr. Michele Leno is rámutat, nem minden exnek ugyanolyan a súlya az életünkben.

Jó jel lehet az is, ha a barátnőd láthatóan továbblépett, esetleg már új kapcsolatban él, és tényleg békében gondol vissza a régire. A „láthatóan” szó azonban itt elég fontos: nem érdemes abból kiindulni, hogy szerinted már biztosan túl van rajta.

És persze számít az is, mi történik közted és az ex között. Ha tényleg kialakult egy önálló, komoly kapcsolat, az más helyzet, mintha egy buliban egyszerűen kíváncsi lettél volna rá, milyen lenne megcsókolni. Egy többéves barátságot pusztán egy kis „mi lenne, ha?” izgalomért kockára tenni azért elég kemény ár lehet.

Mikor inkább ne?

Ha a szakítás friss, fájdalmas vagy csúnya volt, akkor valószínűleg nem ez lesz életed legjobb időzítése.

Különösen veszélyes terep, ha a barátnőd még mindig szerelmes az exébe, esetleg abban reménykedik, hogy egyszer kibékülnek. Ugyanez igaz akkor is, ha a kapcsolat megcsalással, hazugságokkal vagy más súlyos konfliktussal ért véget. Ilyenkor az, hogy te közeledsz az exhez, könnyen úgy hathat, mintha nemcsak párt választanál, hanem oldalt is.

És van még egy elég egyszerű teszt. Tedd fel magadnak a kérdést: tényleg annyira különleges ez a férfi és ez a kapcsolat, hogy akkor is belemennél, ha tudnád, hogy emiatt elveszítheted a barátnődet?

Ha erre csak egy bizonytalan „hát, nem tudom...” a válaszod, lehet, hogy már meg is kaptad a választ.

Mit gondolnak erről igazából az emberek?

„Szerintem egy ex nem valakinek a tulajdona” – Anna, 29

„Ha két ember már szakított, mindketten szabadok. Nyilván egészen más lenne, ha a legjobb barátnőm élete nagy szerelméről lenne szó, akivel előző héten szakítottak, de ha eltelt két-három év, mindenki továbblépett, és két másik ember egymásba szeret, én nem érzem fairnek azt mondani, hogy csak azért nem lehetnek együtt, mert én egyszer jártam az egyikükkel. Szerintem itt inkább az számít, hogyan kezelik a helyzetet.”

„Nálam a közeli barátnő exe akkor is tabu” – Nóri, 31

„Nem azért, mert birtokolni akarom valamelyik exemet. Egyszerűen rengeteg ember van a világon, és nekem furcsa lenne, ha pont ahhoz kezdene vonzódni a legjobb barátnőm, akivel nekem volt közös múltam. Ráadásul ő valószínűleg minden részletet tudott a kapcsolatról és a szakításról is. Nekem ez inkább a bizalomról szólna, nem arról, hogy még érzek-e valamit az exem iránt.”

És tulajdonképpen pontosan ez mutatja meg, miért nincs erre egyetlen jó válasz. Ami az egyik ember számára teljesen természetes és felnőtt hozzáállás, azt a másik mély árulásként élheti meg.

forrás: Tuti gimi

Egy dolgot viszont semmiképpen ne csinálj: ne titkold

Ha valóban komolyan gondolkodsz azon, hogy randizni kezdesz a barátnőd exével, a beszélgetésnek még azelőtt meg kell történnie, hogy titkos találkozók, csókok és fél társaság előtt rejtegetett üzenetek lennének a történetben.

A szakértő szerint a korai őszinteség sokkal kevésbé romboló, mint amikor a barátnőd utólag, esetleg valaki mástól értesül róla. Nem kell engedélyt kérned tőle, hiszen két felnőtt ember kapcsolatáról van szó, de azt igenis jelezheted, hogy fontos számodra az érzése és a barátságotok.

Az „engedélyt kérek” megközelítésnek ráadásul van egy kellemetlen csapdája. Ha nemet mond, könnyen úgy érezheti, hogy ő lett a rosszindulatú ex, aki évekkel később is irányítani akarja a másik életét. Ha pedig igent mond, lehet, hogy közben valójában borzasztóan rosszul érzi magát.

Sokkal jobb őszintén elmondani, mi történt, megkérdezni, ő hogyan éli meg a helyzetet, és hagyni, hogy valóban őszinte választ adjon.

Ha mégis belevágtok, ne várd, hogy minden olyan maradjon, mint régen

Előfordulhat, hogy a barátnőd azt mondja: rendben van, próbáljátok meg. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy innentől az első randitól az első közös nyaralásig mindenről szeretne beszámolót hallani. Sőt. A határok ilyenkor különösen fontosak. Nem biztos, hogy szeretné hallgatni, milyen romantikus volt a randitok, és az intim részletek megosztása szinte biztosan nem jó ötlet. Az is előfordulhat, hogy eleinte könnyebben viseli a helyzetet, majd amikor komolyabbá válik a kapcsolatotok, hirtelen mégis nehéz érzései támadnak.

És azzal is számolnod kell, hogy a barátság megváltozhat. Akár mindenki a lehető legérettebben viselkedik, attól még egy ilyen helyzet átírhatja a dinamikát.

És ha te vagy az, akinek az exével összejött a barátnője?

Nem kell azonnal eldöntened, hogy örülsz-e nekik vagy örökre kitörlöd mindkettőjüket az életedből. Teljesen normális lehet, ha elsőre sokkol vagy felidegesít a helyzet, még akkor is, ha az exedet már egyáltalán nem akarod vissza. Adj magadnak időt kitalálni, pontosan mi zavar. Az, hogy még érzel valamit a férfi iránt? Az, hogy furcsának érzed elképzelni őket együtt? Vagy inkább az fáj, hogy a barátnőd úgy hozott meg egy számodra fontos döntést, hogy közben téged kihagyott belőle?

Határokat pedig neked is jogod van húzni. Mondhatod azt, hogy nem szeretnél részleteket hallani, egy ideig szükséged van egy kis távolságra, vagy egyszerűen idő kell ahhoz, hogy megszokd az új helyzetet.

Szóval akkor randizhatsz a barátnőd exével?

Technikailag? Persze.

Hogy jó ötlet-e? Na, az már teljesen más kérdés.

Nincs olyan girl code-szabálykönyv, amely szerint minden egyes ex örökre érinthetetlen marad. Viszont minél komolyabb volt a kapcsolat, minél frissebb a szakítás, és minél közelebbi barátnőről van szó, annál több veszítenivalód lehet.

Végül ezért talán nem is azt érdemes megkérdezned magadtól, hogy „szabad-e” összejönnöd vele. Sokkal fontosabb kérdés, hogy ez a kapcsolat tényleg megér-e annyit, amennyibe kerülhet.

És te mit gondolsz? Lehet randizni a legjobb barátnőd exével? Igen, van az a helyzet, amikor teljesen belefér! Nem, a barátnőm exe örökké tabu!