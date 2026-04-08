Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország

Míg Európa nagy része még mindig próbálja megfejteni, hogyan lehetne végre igazán látványosan visszaszorítani a dohányzást, addig a svédek csendben megcsinálták és 2024 végére hivatalosan is füstmentes országgá váltak. A felnőtt lakosság kevesebb mint 5 százaléka dohányzik. A WHO szerint ez az a határ, ami alatt egy ország már füstmentesnek számít. Svédország pedig ezzel világszinten is első lett.

Nem a nikotin az igazi főgonosz, hanem a füst

A dohányzással összefüggő betegségek között ott van minden, amitől az ember szeretne minél messzebb maradni: tüdőrák, stroke, COPD. Ezek nagy része szoros kapcsolatban áll azzal, hogy a cigaretta égése során keletkező füstben rengeteg káros anyag van, és ezek belélegzéssel jutnak a szervezetbe. A nikotin közben egy másik történet, hiszen függőséget okoz. Viszont a dohányzás legveszélyesebb egészségügyi kockázatai nem a nikotinhoz, hanem elsősorban az égéshez és a füst belélegzéséhez köthetők.

A svéd modell titka: ártalomcsökkentés, nem végletek

A svédek azt mondták, hogy ha valaki még nem tudott leszokni, akkor legalább legyen elérhető olyan alternatíva, ami nem jár füsttel. Így lett a svéd modell egyik kulcsa az ártalomcsökkentés, vagyis az a szemlélet, amely a hagyományos cigaretta kiváltását segíti füstmentes alternatívákkal. Ilyenek lehetnek például a hevítéses termékek, az e-cigaretta, illetve a nikotinpárna. Ha nincs égés, nincs füst. Ha nincs füst, kevesebb káros anyag jut a szervezetbe.

A számok is azt mutatják, hogy nem csak jól hangzik

Svédországban az európai kontinensen az egyik legalacsonyabb a dohányzás okozta megbetegedések aránya, és a dohányzás miatti halálozás száma is itt a legalacsonyabb. A tüdőrákra visszavezethető halálozás például az uniós átlag felét sem éri el. Egy kutatás szerint 2000 és 2019 között közel 2,9 millió halálesetet lehetett volna elkerülni az EU-ban, ha a halálozási számok úgy alakulnak, mint Svédországban. Magyarországra fordítva ez 250 ezer elveszített életet jelent 20 év alatt.

Nikotinpárna: mi ez pontosan, és miért beszél róla mindenki?

Ha valaki csak fél füllel hallotta már, könnyen összekeverheti a snüsszel, pedig nem ugyanaz. A nikotinpárna egy szájon át használható termék, ami (a snüsszel ellentétben) nem tartalmaz dohányt, és nem jár égéssel. A kis párnát a felső ajak és az íny közé kell helyezni, a nikotin pedig a szájnyálkahártyán keresztül szívódik fel, nagyjából 30 perc alatt. Nincs benne dohány, füst, hamu és aeroszol sem keletkezik a használata közben. A párnák többek között nikotinsót, cellulózt, ízesítőket és vizet tartalmaznak.

És akkor mi a helyzet a snüsszel?

A snüssz dohányt tartalmazó, égés nélküli skandináv eredetű termék, amit az EU-ban (Svédországot kivéve) nem legális forgalmazni. A nikotinpárna ezzel szemben dohánymentes termék, és az EU országaiban legálisan forgalmazható. A nikotinpárna bár füstmentes, de nikotint tartalmaz, vagyis függőséget okoz. Nem kockázatmentes termék, viszont a cigarettához képest potenciálisan kevésbé káros alternatíva lehet, mivel égés nélkül elkerülhető a füstben lévő mérgező anyagok jelentős része.

Hol legális Magyarországon, és hol nem?

Nálunk nikotinpárna kizárólag nemzeti dohányboltban kapható, 18 éven felülieknek. Bármilyen egyéb forrásból beszerzett nikotinpárna illegális.

Miért szeretik? Mert női szemmel nézve is praktikus

A nikotinpárna egyik nagy előnye, hogy nem úgy működik, mint a cigaretta. Nem kell kimenni miatta, nem kell szünetet kérni, nem marad utána szag. Sokan épp ezért olyan helyzetekben használják, ahol egyébként nincs lehetőség cigarettázni: munkavégzés közben, tárgyalások alatt, utazás során, vagy amikor egyszerűen nincs idő a klasszikus cigiszünetre.

Svédország üzenete meglepően emberi: a fokozatosság néha életet menthet

A füstmentes jövő cél, és nyilván az a legjobb, ha valaki egyáltalán nem dohányzik, nem használ nikotint. De Svédország példája azt mutatja, hogy a valóság nem mindig fekete-fehér. Van, aki azonnal le tudja tenni. Van, aki nem. És a közegészségügy szempontjából óriási különbség lehet aközött, hogy valaki hosszú éveken át füstöt lélegez-e be, vagy egy égés nélküli alternatívára vált. Svédország már meglépte, amit sokan még csak tervezgetnek. És ha egy ország képes volt erre, akkor talán nem is az a kérdés, hogy lehetséges-e, hanem az, hogy mi mikor kezdjük el komolyan venni.

