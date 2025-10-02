Összefogtak a legmenőbb hazai zenészek egy fontos ügy érdekében: pörgesd te is a Superalbumot, hogy támogasd őket!

Ugye neked is van kedvenc számod minden alkalomra? Megvan a dal, amit akkor hallgatsz, amikor épp szuper dolog történt veled, és örömödben tényleg táncolni tudnál, ahogyan van egy playlisted arra is, ha nehéz napjaid vannak, és igen, Taylor Swift albumai még az összetört szívet is meggyógyíthatják – Sabrina Carpenter pedig tökéletes társaság akkor, amikor túl akarsz lenni azon a bizonyos * Manchild * exeden, aki nem akart felnőni. És jól is teszed, ha a zenéhez fordulsz a hullámvölgyekben, mert kutatások is bizonyítják, hogy rendkívül pozitív hatással lehet a mentális egészségünkre: csökkenti a stresszhormon, a kortizol szintjét, felturbózza a hangulatod, ezenkívül segíthet az érzelmek szabályozásában, a koncentrációban, és a memóriádat is megtornáztatja.

Sőt, az emberi kapcsolatokat is erősítheti, ráadásul „a zene képes hidat képezni társadalmi rétegek között, fejleszteni a gyermekek önbizalmát, kreativitását és szociális készségeit” – ahogyan azt a Banana Records kiadó és kreatív ügynökség, a SPAR Magyarország, a Superar Zeneművészeti Alapítvány és a Budapest Park együttműködése is bizonyítja. A kollaboráció keretében elkészült a Superalbum, amit október 1-jén, a Budapest Park nagyszínpadán mutattak be a lemezen közreműködő előadók, Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, Mehringer és a Margaret Island a Superar gyermekkórus társaságában.

forrás: Alina Jarosi A Superalbum egyik dalát a Blahalouisiana zenekar készítette a Superar gyermekkórus társaságában.

Nem mindet kezdet nehéz, sőt!

A Banana Records kiadó és kreatív ügynökségtől megtudtuk, már régóta jó viszonyt ápolnak a Superar Magyarország Alapítvánnyal, melyet Morvay Juci alapított – többször is segítettek már nekik felvételekben, koncerteken. „A SPAR-ral tavaly kezdtünk el együtt dolgozni, amikor támogatóként beszálltak a KEMP Dalszerzőtábor sorozatunkba, ahol szerveztünk egy kerekasztal beszélgetést a résztvevő előadókkal arról, hogy egy márka hogy tud hatékonyan együttműködni zenészekkel. Ebből körvonalazódott egy nagyszabású zenei projekt ötlete, amely egy fontos ügy köré épül. Ezt követően, sok ötletelés eredményeként született meg az, hogy a Superar Kórus köré építsünk fel ezt. Zenészekként, zenei szakemberekként jól tudjuk, hogy mennyi pozitív hatása van a zenének, különösen, ha olyan modern és inkluzív módszertannal nyúlnak hozzá, mint a Superar. Úgy gondoljuk, hogy ez a küldetés egy egységesebb és lelkileg egészségesebb társadalomhoz vezet. A felkért zenekarok (akiket elvittünk egy-egy Superaros énekórára is) is átérezték ennek a missziónak a fontosságát, és teljes vállszélességgel az ügy mögé álltak.”

A zene az kell!

A Superar Magyarország Alapítvány azt mondja, a gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták a zenei album születésénél való részvételt. „Rögtön elköteleződtek. Amikor meghirdettünk egy-egy plusz próbát a stúdiófelvételek előtt, felelősségteljesen jöttek mindannyian. A tőlük telhető legjobbat akarták kihozni a próbákon. Ha néhányan elfáradtak, egymást csitítgatták, ösztönözték: Na, még gyakoroljuk egy kicsit, hogy jobb legyen! Volt rá példa, hogy az iskolai szüneteket is feláldozták, és tanulták, tökéletesítették az adott dalt. A vendég előadók érkezése mindig ’ünnepnap’ volt a számukra. Sokszor a délutáni programokat is átszervezték, hogy jelen lehessenek. Ilyenkor egész délelőtt érezhető volt rajtuk az izgatottság, mint amikor karácsonykor vagy szülinapon várják a meglepetést. Ezeken az alkalmakon a sulis tanároknak nehéz volt őket kordában tartani. Egyfolytában azt kérdezgették: Itt vannak már? Mikor jönnek?” A Superar Magyarország Alapítvány azt is kiemelte, az egész projekt egy óriási lehetőség volt nekik, ők ezt tudták is, fontosnak érezték magukat, számított a jelenlétük – ezáltal nőtt az önbizalmuk, önbecsülésük. „Jól akartak teljesíteni, sőt, a legjobban. Ez látszott a szemük csillogásán. Az előadókra példaképként tekintettek a gyerekek! Az éneklésen túl, mindig a személyiségüket emelték ki, azt, milyen kapcsolatot alakítottak ki velük a zenészek, énekesek. Figyelték a mozdulatukat, mit mondtak, hogyan mosolyogtak, hogyan szóltak…”

Szükségünk van a bennünk élő gyermekre!

A Blahalouisianától például a The world (as it is) című szám került fel a Superalbumra, és a zenekar tagja, Schoblocher Barbara szerint „gyerekekkel együtt készíteni egy dalt különleges lehetőség, semmihez nem fogható az a tiszta energia ami belőlük árad.” Az énekesnő elárulta nekünk, a projekt felébresztette benne a gyermeki kreatív alkotás vágyat. „Nagyon örülök, hogy felkértek minket, hogy csatlakozzunk” – nyilatkozta, majd hozzátette, a próbák során érezte azt a bizonyos gyógyító szeretetet, amit a zene váltott ki. A Superar Kórussal közösen előadott számot Mózner Laci és Pénzes Máté írták korábban a Blahalouisianának, és Barbi ma már úgy látja, nem véletlenül várt rájuk. „Számomra a dal azt az üzenetet hordozza, hogy a felgyorsult világ tempója helyett inkább befelé kellene fordulnunk. Gyerekként valahogy ezt ösztönösen tudjuk, aztán szép lassan kikopik belőlünk pedig, szerintem, a boldogság egyik kulcsa, hogy kapcsolatban maradjunk a gyermek részünkkel” – fejtette ki Barbi, aki hihetetlenül szerencsésnek tartja magát, mert támogató közegben nőhetett fel, a tanárai, a színházi légkör, a családom, a barátaim és a popsztárok, akikért rajongott mind inspirálták őt kislányként.

A Superar célja, hogy minden gyermek – háttértől és zenei előképzettségtől függetlenül – megtapasztalhassa a közös zenélés örömét, fejlesztő erejét és közösségépítő hatását: a Superalbum Nagykoncertre minden megváltott jeggyel a vendégek a Superart támogatták, ugyanis a teljes nettó nyereség hozzájuk folyik majd be. De a dalok hallgatásával, a misszió terjesztésével, valamint az alapítvány támogatásával, valamint az adó 1%-os felajánlásokkal is segítheted a munkájukat!

