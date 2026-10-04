Döbbenetes a különbség: így kezeli a stresszt a Gen Z, a milleniál, az X és a boomer generáció

Mindannyian másként kezeljük a feszült pillanatokat az életben: a stresszoldó módszereket persze befolyásolhatja a személyiségünk, de legfőképpen mégis az van rá hatással, hogy melyik generációhoz tartozunk, miként nőttünk fel – ez pedig gyakran konfliktushoz is vezethet, hiszen mindenki úgy gondolja, az ő módszere a legjobb.

Azonban vita esetén SOSEM szabad elfelejteni, mennyit változott az évek során a mentális egészséghez való hozzáállás: míg az idősebb generációkat, azaz a nagyszüleinket, szüleinket arra nevelték, ki kell bírniuk a stresszt, addig a fiatalabb generációk számára már nem tabu az sem, ha szakemberhez fordulnak segítségért.

Baby boomerek:

Ők azok, akiket arra neveltek, hogy mindent mosolyogva, panaszkodás nélkül tűrniük kell, ezért a stresszt próbálják figyelmen kívül hagyni – aminek természetesen súlyos következményei lehetnek. Elnyomták az érzéseiket akár éveken át, hogy helyt tudjanak állni az életben, de az érzelmi önmegtartóztatás, az az egész életen át felhalmozódó stressz miatt sokan depresszióval küzdenek a jelenben.

X generáció:

Az X generáció tagjainak gyakran magukról kellett gondoskodniuk, mikor hazaértek az iskolából, mert a szüleik ekkor még dolgoztak, ezáltal korán magasfokú önállóságérzetre tettek szert. Megtanulták, hogy gyakran magukra kell támaszkodniuk, ezért abban a hitben nőttek fel, hogy a stresszhelyzeteket is egyedül kell megoldaniuk és feldolgozniuk – külső segítség nélkül. Már csak azért is, mert a mentális problémák tabutémának számítottak a múltban. Az elnyomott stressz azonban most kiütközik a mentális állapotukon.

Y generáció:

A milleniálok végre ledöntötték a mentális problémákat övező tabukat, nyíltabban beszélnek azokról, például a stresszről, mint az őket megelőző generációk. Ám annak ellenére, hogy bátrabban megosztják a nehézségeiket másokkal, nem feltétlenül kezelik ügyesen a stresszt: a filmekbe, sorozatokba való menekülés például legfeljebb átmeneti gyógyír lehet a feszült helyzetekre.

Z generáció:

A Z generáció tagjai nagyfokú stressznek van kitéve a közösségi média, és a világméretű változások, események miatt (mint például a távoktatás a pandémia idején), azonban ők az első olyan generáció, akik nem ülnek ölbe tett kézzel, abban reménykedve, hogy minden magától jóra fordul. A Gen Z tagjai egészséges tevékenységekkel veszik fel a harcot a stresszel, például testmozgással és azzal, hogy a szeretteikkel töltenek minőségi időt, de nagyobb valószínűséggel kérnek szakmai segítséget, amikor szükségük van rá, mint az idősebb generációk és jóval őszintébben, szabadabban is beszélnek erről.

Döbbenetes a különbség: így kezeli a stresszt a Gen Z, a milleniál, az X és a boomer generáció

Jöhet tíz dolog, amit a milleniálok imádnak, de a Z generációsok már kínosnak tartják azokat?

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