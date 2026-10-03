Itt Stars Hollow-ban érezheted magad: 6 őszi program, amit ne hagyj ki 2026-ban

Van valami egészen különleges Stars Hollow őszében, hiszen olyan, mintha a Szívek szállodája kisvárosában minden hétvégére jutna egy fesztivál, a főteret fényfüzérek díszítik, mindenki forró itallal a kezében sétál, és valahogy még egy tökfaragó versenyből is az év társasági eseménye lesz. Pont ezért imádjuk újranézni minden ősszel a Szívek szállodája őszi epizódjait, mert nagyon jó érzés, amikor egy kisváros megtelik őszi fényekkel, standokkal, süti és kávéillat lengi be a környéket. A jó hír, hogy ehhez nem kell repülőjegyet venned Connecticutba. Magyarországon is egymást érik idén ősszel azok a kisvárosi fesztiválok, szüreti mulatságok és vásárok, amelyeken egy pillanatra könnyen úgy érezheted, mintha Lorelai és Rory bármelyik percben elsétálhatna melletted. Máris mutatunk néhány őszi programot, ahova érdemes ellátogatnod a feeling miatt!

Füredi Szüret – Balatonfüred

Mikor? 2026. október 9–11.

Balatonfüred nyáron csodálatos, de ha igazi romantikus, kisvárosi hangulatra vágysz, egyszer ősszel is látnod kell. Október második hétvégéjén ráadásul a szüret veszi át az uralmat a város felett. A háromnapos Füredi Szüreten borlovagrendek, díszes fogatok, néptáncosok, fúvósok és hagyományőrzők vonulnak végig a városon, miközben a Tagore sétányon kézműves vásár, gasztroudvar, boros pavilonok és koncertek várnak. Még Balatonfüred sütimesterét is megválasztják – ami már önmagában olyan programpont, amit simán el tudnánk képzelni egy Szívek szállodája-epizódban.

VII. Tök Tanya - Tevel

Mikor? 2026. október 10.

Ha a Pinteresten elmentett amerikai pumpkin patch-eket eddig csak irigykedve nézted, Tevelen valami nagyon hasonló őszi élmény vár. A Tolna vármegyei Tök Tanya szezonálisan igazi tökbirodalommá változik: különböző méretű és színű tökök, szalmabálák és gondosan kialakított őszi dekorációk között sétálhatsz, így szinte kötelező néhány fotót is készíteni. A hely különlegessége éppen az, hogy nem egy hagyományos fesztiválról van szó, hanem egy amerikai hangulatú tökfarmról, ahol maga a helyszín az élmény. Válogathatsz a tökök közül, élvezheted az őszi vidéki hangulatot, és néhány órára tényleg úgy érezheted, mintha egy connecticuti kisváros szélén állnál. Kötött pulcsi, csizma és egy forró ital már csak hab lenne a tortán – Lorelai Gilmore valószínűleg az utóbbit természetesen kávéra cserélné. A részvétel regisztrációhoz kötött.

Gesztenye Fesztivál – Keszthely

Mikor? 2026. október 10–11.

Október, Balaton, sült gesztenye. Már indulhatunk is. Keszthelyen idén 11. alkalommal rendezik meg a Gesztenye Fesztivált, ahol nemcsak enni lehet az ősz egyik legjobb finomságából: egész napos gasztroworkshopon azt is megmutatják, hogyan készül házilag a gesztenyemassza és hogyan kell jól gesztenyét sütni. Rajz- és receptverseny is lesz – és igen, pontosan az ilyen kissé bájosan specifikus versenyek miatt érezzük úgy, hogy Stars Hollow talán mégsem csak a tévében létezik.

Tök Jó Fesztivál - Budapest, Városliget

Mikor? 2026. október 17. - november 1., hétvégenként

Ha ősszel legszívesebben egy amerikai kisváros tökfesztiváljára teleportálnál, idén elég lesz a Városligetig menned. A Városligeti Műjégpálya területén három hétvégén át rendezik meg a Tök Jó Fesztivált, ahol szalmabálák, fényfüzérek és persze rengeteg tök teremti meg azt a hamisítatlan őszi hangulatot, amiért minden évben újranézzük a Szívek szállodáját. A programok között tökfaragás, családi koncertek és vidámparki élmények is szerepelnek, az utolsó hétvége pedig már Halloween jegyében telik. Vagyis ha forró itallal a kezedben szeretnél őszi dekorációk között sétálni, miközben titokban azt várod, hogy a következő standnál felbukkanjon Lorelai és Rory, ezt a programot írd be a naptáradba.

I. Egri Tökvásár – Eger

Mikor? 2026. október 24–25.

Ha csak egyetlen programot választasz erről a listáról a klasszikus amerikai őszi hangulat kedvéért, az egri tökvásár erős versenyző. A Mátyus Udvarház területén megrendezett első Egri Tökvásáron halloween- és dísztökökből lehet válogatni, lesz tökfaragó verseny, kézműves vásár, kreatív workshop, kincskeresés, pónilovaglás és állatsimogató is. A szervezők még külön őszi fotópontokkal is készülnek. És akkor az ételekről még nem is beszéltünk: sütőtökkrémleves, mézes sült tök, valamint juharszirupos sütőtökös-vaníliás fagylalt is szerepel a kínálatban. Ha valahol, itt tényleg előfordulhat, hogy pár órára elfelejted, melyik országban vagy.

Márton-nap – Noszvaj

Mikor? 2026. november 7.

Az ősz utolsó felvonására pedig irány Noszvaj. A Bükkalján fekvő település egyébként is meseszerű ősszel, Márton-napkor pedig a Gazdaház udvarán elevenednek meg a régi hagyományok. Kemencemeleg, libás finomságok, sütemények, kézműves és helyi termékek vására várja a látogatókat, a nap egyik leghangulatosabb része pedig a lámpás felvonulás lesz. Novemberi hideg, apró fények az utcán, kemencében sült ételek és egy egész falu, amely együtt ünnepel – ennél tökéletesebb lezárást nehéz lenne találni a Stars Hollow-őszünkhöz.

Videók

Videók