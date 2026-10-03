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Itt Stars Hollow-ban érezheted magad: 6 őszi program, amit ne hagyj ki 2026-ban

#programok
#őszi programok
#tökfesztivál
#Stars Hollow
#tökös programok
Besenyei Bianka
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A JOY és az InStyle felelős szerkesztője, a JOY.hu online szerkesztője. Mindig a hato...

Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 2. 13:28

Forrás: RTL Sajtóklub

Itt Stars Hollow-ban érezheted magad: 6 őszi program, amit ne hagyj ki 2026-ban
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Nem kell Amerikáig utazni, hogy igazán hatalmába kerítsen az őszi hangulat, elég, ha ellátogatsz néhány ígéretes programra, ahol tökfaragás, kézműves vásárok és gesztenyeillat fogad.

Van valami egészen különleges Stars Hollow őszében, hiszen olyan, mintha a Szívek szállodája kisvárosában minden hétvégére jutna egy fesztivál, a főteret fényfüzérek díszítik, mindenki forró itallal a kezében sétál, és valahogy még egy tökfaragó versenyből is az év társasági eseménye lesz. Pont ezért imádjuk újranézni minden ősszel a Szívek szállodája őszi epizódjait, mert nagyon jó érzés, amikor egy kisváros megtelik őszi fényekkel, standokkal, süti és kávéillat lengi be a környéket. A jó hír, hogy ehhez nem kell repülőjegyet venned Connecticutba. Magyarországon is egymást érik idén ősszel azok a kisvárosi fesztiválok, szüreti mulatságok és vásárok, amelyeken egy pillanatra könnyen úgy érezheted, mintha Lorelai és Rory bármelyik percben elsétálhatna melletted. Máris mutatunk néhány őszi programot, ahova érdemes ellátogatnod a feeling miatt!

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Füredi Szüret – Balatonfüred

Mikor? 2026. október 9–11.

Balatonfüred nyáron csodálatos, de ha igazi romantikus, kisvárosi hangulatra vágysz, egyszer ősszel is látnod kell. Október második hétvégéjén ráadásul a szüret veszi át az uralmat a város felett. A háromnapos Füredi Szüreten borlovagrendek, díszes fogatok, néptáncosok, fúvósok és hagyományőrzők vonulnak végig a városon, miközben a Tagore sétányon kézműves vásár, gasztroudvar, boros pavilonok és koncertek várnak. Még Balatonfüred sütimesterét is megválasztják – ami már önmagában olyan programpont, amit simán el tudnánk képzelni egy Szívek szállodája-epizódban.

VII. Tök Tanya - Tevel

Mikor? 2026. október 10.

Ha a Pinteresten elmentett amerikai pumpkin patch-eket eddig csak irigykedve nézted, Tevelen valami nagyon hasonló őszi élmény vár. A Tolna vármegyei Tök Tanya szezonálisan igazi tökbirodalommá változik: különböző méretű és színű tökök, szalmabálák és gondosan kialakított őszi dekorációk között sétálhatsz, így szinte kötelező néhány fotót is készíteni. A hely különlegessége éppen az, hogy nem egy hagyományos fesztiválról van szó, hanem egy amerikai hangulatú tökfarmról, ahol maga a helyszín az élmény. Válogathatsz a tökök közül, élvezheted az őszi vidéki hangulatot, és néhány órára tényleg úgy érezheted, mintha egy connecticuti kisváros szélén állnál. Kötött pulcsi, csizma és egy forró ital már csak hab lenne a tortán – Lorelai Gilmore valószínűleg az utóbbit természetesen kávéra cserélné. A részvétel regisztrációhoz kötött.

Gesztenye Fesztivál – Keszthely

Mikor? 2026. október 10–11.

Október, Balaton, sült gesztenye. Már indulhatunk is. Keszthelyen idén 11. alkalommal rendezik meg a Gesztenye Fesztivált, ahol nemcsak enni lehet az ősz egyik legjobb finomságából: egész napos gasztroworkshopon azt is megmutatják, hogyan készül házilag a gesztenyemassza és hogyan kell jól gesztenyét sütni. Rajz- és receptverseny is lesz – és igen, pontosan az ilyen kissé bájosan specifikus versenyek miatt érezzük úgy, hogy Stars Hollow talán mégsem csak a tévében létezik.

Tök Jó Fesztivál - Budapest, Városliget

Mikor? 2026. október 17. - november 1., hétvégenként

Ha ősszel legszívesebben egy amerikai kisváros tökfesztiváljára teleportálnál, idén elég lesz a Városligetig menned. A Városligeti Műjégpálya területén három hétvégén át rendezik meg a Tök Jó Fesztivált, ahol szalmabálák, fényfüzérek és persze rengeteg tök teremti meg azt a hamisítatlan őszi hangulatot, amiért minden évben újranézzük a Szívek szállodáját. A programok között tökfaragás, családi koncertek és vidámparki élmények is szerepelnek, az utolsó hétvége pedig már Halloween jegyében telik. Vagyis ha forró itallal a kezedben szeretnél őszi dekorációk között sétálni, miközben titokban azt várod, hogy a következő standnál felbukkanjon Lorelai és Rory, ezt a programot írd be a naptáradba.

I. Egri Tökvásár – Eger

Mikor? 2026. október 24–25.

Ha csak egyetlen programot választasz erről a listáról a klasszikus amerikai őszi hangulat kedvéért, az egri tökvásár erős versenyző. A Mátyus Udvarház területén megrendezett első Egri Tökvásáron halloween- és dísztökökből lehet válogatni, lesz tökfaragó verseny, kézműves vásár, kreatív workshop, kincskeresés, pónilovaglás és állatsimogató is. A szervezők még külön őszi fotópontokkal is készülnek. És akkor az ételekről még nem is beszéltünk: sütőtökkrémleves, mézes sült tök, valamint juharszirupos sütőtökös-vaníliás fagylalt is szerepel a kínálatban. Ha valahol, itt tényleg előfordulhat, hogy pár órára elfelejted, melyik országban vagy.

Márton-nap – Noszvaj

Mikor? 2026. november 7.

Az ősz utolsó felvonására pedig irány Noszvaj. A Bükkalján fekvő település egyébként is meseszerű ősszel, Márton-napkor pedig a Gazdaház udvarán elevenednek meg a régi hagyományok. Kemencemeleg, libás finomságok, sütemények, kézműves és helyi termékek vására várja a látogatókat, a nap egyik leghangulatosabb része pedig a lámpás felvonulás lesz. Novemberi hideg, apró fények az utcán, kemencében sült ételek és egy egész falu, amely együtt ünnepel – ennél tökéletesebb lezárást nehéz lenne találni a Stars Hollow-őszünkhöz.

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