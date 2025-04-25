Horoszkóp
7+1 sorozat, amit nézz meg, ha már ledaráltad a Black Mirrort

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője.

Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. április 24. 10:25

Forrás: Netflix

7+1 sorozat, amit nézz meg, ha már ledaráltad a Black Mirrort
Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!

Olvasd el!

A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt

A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.

Olvasd el!

6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged

Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján

Meghan Markle őszintén vallott pár titokról a magánéletét és Harryt illetően.

Olvasd el ezt is! Élet előfizetésért? Visszatért a Black Mirror, a jövő pedig sötétebb, mint valaha

Hosszú várakozás után végre megérkezett a Black Mirror 7. évada, amely visszatért az alapirányhoz, és természetfeletti történetek helyett a technológia uralmára helyezte a hangsúlyt. Nagyon izgalmas gondolatokat mutattak be az új részek: milyen lenne a világ, ha az életünk előfizetéshez lenne kötve? Hogyan lehet óriási baj abból, ha az AI segítségével virtuális világgá alakítjuk a régi filmeket, és ebbe belépünk mi is, mint új főszereplők? Miképp segíthet egy új technológia végigjárni a múltat, akár egy-egy fénykép segítségével?

Ha neked is tetszett a Black Mirror új évadja, és annyira hamar ledaráltad, hogy most fogalmad sincs mit kéne nézni, mi segítünk. Akad ugyanis bőven olyan sorozat, amely hozza ezt a hangulatot, akár azért, mert minden epizód más izgalmas történetet mutat be, akár maga a technológiai fejlődés témáját tekintve. Kattints a folytatásért a galériára,

itt találod ugyanis a sorozatokat, melyeket érdemes megnézned, ha már ledaráltad a Black Mirrort!

7+1 sorozat, amit nézz meg, ha már ledaráltad a Black Mirrort

