Hosszú várakozás után végre megérkezett a Black Mirror 7. évada, amely visszatért az alapirányhoz, és természetfeletti történetek helyett a technológia uralmára helyezte a hangsúlyt. Nagyon izgalmas gondolatokat mutattak be az új részek: milyen lenne a világ, ha az életünk előfizetéshez lenne kötve? Hogyan lehet óriási baj abból, ha az AI segítségével virtuális világgá alakítjuk a régi filmeket, és ebbe belépünk mi is, mint új főszereplők? Miképp segíthet egy új technológia végigjárni a múltat, akár egy-egy fénykép segítségével?

Ha neked is tetszett a Black Mirror új évadja, és annyira hamar ledaráltad, hogy most fogalmad sincs mit kéne nézni, mi segítünk. Akad ugyanis bőven olyan sorozat, amely hozza ezt a hangulatot, akár azért, mert minden epizód más izgalmas történetet mutat be, akár maga a technológiai fejlődés témáját tekintve. Kattints a folytatásért a galériára,

itt találod ugyanis a sorozatokat, melyeket érdemes megnézned, ha már ledaráltad a Black Mirrort!

Galéria / 8 kép 7+1 sorozat, amit nézz meg, ha már ledaráltad a Black Mirrort

