Ajánló: 15 sorozat, aminek SOSEM találnád ki a végét, annyira fordulatosak

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője.

Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. november 27. 18:24

Forrás: A hazudósok c. sorozat

Ajánló: 15 sorozat, aminek SOSEM találnád ki a végét, annyira fordulatosak
Szerelmi tarot decemberre: Egyedül vagy a pároddal zárod az idei évet?

Azt kívánod, bár lenne egy jósgömböd, hogy megtudd, mi vár még rád idén a magánéletedben? Nos, Grisha Batai asztrológus válaszol a kérdéseidre, neked csak húznod kell egy lapot a paklijából!

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Napi horoszkóp november 29.: a Mérlegekre hatalmas felelősség hárul, a Skorpióknak pihenésre van szükségük

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

10 dolog, amit a szemed elárul a genetikádról: betegséghajlamok is felismerhetők

A szemszíned, szemformád és íriszmintázatod több mint esztétikai részlet: a tekinteted valójában genetikai információk tárháza, amely öröklött adottságokról, egészségi hajlamokról és egyéni biológiai mintázatokról mesél.

Ijesztő vége lett volna a Wicked filmnek: a rendező mindenkit sokkolt vele

FIGYELEM! A cikk spoilert tartalmaz, szóval csak akkor olvass tovább, ha már láttad a filmet, vagy ha nem zavar, ha megtudod, hogyan fejeződött be Elphaba és Glinda története,

Így viseld most a szezon legmenőbb kabátját, amiért a sztárok is sorban állnak

Jenna Ortega is ilyen dzsekiben jelent meg egy divatbemutatón, és azóta mindenki ezt a felsőt akarja magának.

Pénteki olvasóklub: 4 könyv, ami legalább annyira varázslatosan szép, mint a Wicked-filmek

Ariana Grande és Cynthia Erivo annyira elbűvöltek a mozivásznon, hogy azóta is a musical dalait dúdolod? Akkor ajánlunk pár tündérporral átitatott regényt!

Az biztos, hogy ezeknek a sorozatoknak a végét nem lehet megjósolni előre.

Te is szereted azokat a sorozatokat, amiknek lehetetlen előre megtippelni a végét, és amelyek minden epizóddal egyre mélyebbre húznak a rejtélyek, hazugságok és váratlan fordulatok világába? Akkor ez a válogatás tökéletes lesz számodra, ugyanis az alábbi szériák tele vannak pszichológiai csavarokkal, sokkoló leleplezésekkel, váratlan karakterfordulatokkal és olyan befejezésekkel, amelyekről garantáltan még napokig beszélni fogsz. Mindegyikben közös, hogy semmi sem az, aminek látszik, a szereplők sokszor kettős életet élnek, és a valódi igazság csak a sorozat legvégén tárul fel — általában úgy, hogy arra tényleg lehetetlen felkészülni.

A végén biztosan nézni fogsz magad elé egy darabig. Íme az a 15 sorozat, aminek SOSEM találnád ki a végét, annyira fordulatosak:

15 sorozat, aminek SOSEM találnád ki a végét, annyira fordulatos

