Ajánló: 15 sorozat, aminek SOSEM találnád ki a végét, annyira fordulatosak
Szerelmi tarot decemberre: Egyedül vagy a pároddal zárod az idei évet?
Azt kívánod, bár lenne egy jósgömböd, hogy megtudd, mi vár még rád idén a magánéletedben? Nos, Grisha Batai asztrológus válaszol a kérdéseidre, neked csak húznod kell egy lapot a paklijából!
Napi horoszkóp november 29.: a Mérlegekre hatalmas felelősség hárul, a Skorpióknak pihenésre van szükségük
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
10 dolog, amit a szemed elárul a genetikádról: betegséghajlamok is felismerhetők
A szemszíned, szemformád és íriszmintázatod több mint esztétikai részlet: a tekinteted valójában genetikai információk tárháza, amely öröklött adottságokról, egészségi hajlamokról és egyéni biológiai mintázatokról mesél.
Ijesztő vége lett volna a Wicked filmnek: a rendező mindenkit sokkolt vele
FIGYELEM! A cikk spoilert tartalmaz, szóval csak akkor olvass tovább, ha már láttad a filmet, vagy ha nem zavar, ha megtudod, hogyan fejeződött be Elphaba és Glinda története,
Így viseld most a szezon legmenőbb kabátját, amiért a sztárok is sorban állnak
Jenna Ortega is ilyen dzsekiben jelent meg egy divatbemutatón, és azóta mindenki ezt a felsőt akarja magának.
Te is szereted azokat a sorozatokat, amiknek lehetetlen előre megtippelni a végét, és amelyek minden epizóddal egyre mélyebbre húznak a rejtélyek, hazugságok és váratlan fordulatok világába? Akkor ez a válogatás tökéletes lesz számodra, ugyanis az alábbi szériák tele vannak pszichológiai csavarokkal, sokkoló leleplezésekkel, váratlan karakterfordulatokkal és olyan befejezésekkel, amelyekről garantáltan még napokig beszélni fogsz. Mindegyikben közös, hogy semmi sem az, aminek látszik, a szereplők sokszor kettős életet élnek, és a valódi igazság csak a sorozat legvégén tárul fel — általában úgy, hogy arra tényleg lehetetlen felkészülni.
A végén biztosan nézni fogsz magad elé egy darabig. Íme az a 15 sorozat, aminek SOSEM találnád ki a végét, annyira fordulatosak:
Szépség
Pénteki olvasóklub: 4 könyv, ami legalább annyira varázslatosan szép, mint a Wicked-filmek
Ariana Grande és Cynthia Erivo annyira elbűvöltek a mozivásznon, hogy azóta is a musical dalait dúdolod? Akkor ajánlunk pár tündérporral átitatott regényt!
5 csillagjegy, akire mindenki irigy a környezetében: vajon te is közéjük tartozol?
A csillagok nem csupán az univerzum titokzatos rendjébe engednek bepillantást, hanem mélyen gyökerező személyiségjegyekre és sorsfordító energiákra is utalnak. Az asztrológia szerint a születésünk pillanatában az égitestek állása egyedi karmikus lenyomatot ad, amely meghatározza karizmánkat, erősségeinket és gyengeségeinket is. De vajon lehet-e ez a kozmikus kód egyszerre áldás és átok? Eláruljuk, hogy léteznek olyan csillagjegyek, akikre titokban mindenki irigy. Vajon te is közéjük tartozol?