Ez a sorozatgyilkos született a születési hónapodban
Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak
Több jel is utal arra, hogy valami nagyon nem stimmel a páros között.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 10.: az Ikrek nagyobb volumenű dologra készülnek, a Szüzek átadhatják magukat a pihenésnek
A hét utolsó munkanapján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a pénteki horoszkópot is!
6 dolog, amit genetikailag NEM örökölsz a szüleidtől, akármit is állítanak
Sokan hiszik, hogy mindenért a gének felelősek: a tehetségért, a szorgalomért vagy akár a humorérzékért. Pedig a tudomány mást mond! Van legalább hat dolog, amit nem a szüleidtől örökölsz, bármennyire is állítják az ellenkezőjét.
A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről
A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!
TOP10 őszi-téli ruha, amit a pasik imádnak egy nőn - És 3, amit nem szeretnek
Talán nem is sejted, de a pasik az alábbi ruhadarabokért megőrülnek egy nőn! Viszont van három olyan, ősszel és télen gyakran viselt outfit, amit kevésbé csípnek.
Ezek az emberek a történelem legsötétebb árnyai közé tartoznak. Közös bennük, hogy mindannyian emberek voltak, mint mi. Csak valahol útközben eltört bennük valami, amit már semmi sem ragasztott össze. A csillagjegyek persze nem tesznek senkit sorozatgyilkossá, de izgalmas tükörként szolgálnak, hiszen megmutatják, hogy ugyanabban az égboltban születünk, mégis egészen más történetet ír nekünk az élet.
A következő válogatásban összegyűjtöttük, mely hírhedt sorozatgyilkos született a te hónapodban, és mit árulhat el mindez az emberi természet kettősségéről.
Lássuk!
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
"Beperlem az exem, mert elvesztegette a fiatal éveimet és mégse vett feleségül"
Régen több országban is lehetett perelni a lemondott esküvő miatt, napjainkban már csak néhány helyen létezik ez. De mit jelent pontosan, és tényleg lehet perelni az exet a szakítás miatt?
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság azonban más mutat...
Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene
A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá a köztudatban élő irreális, elérhetetlen szépségideálok miatt. És igen, Mark Darcy megerősítette abban, hogy pontosan úgy szerethető, ahogy van, de a legjobb az lenne, ha saját magunkat meg tudnánk erről győzni, akármit is látunk a (közösségi) médiában.
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeiddel gyerekként? Akkor itt az ideje annak, hogy újra beiktasd ezeket az estéket a programotokba – na persze már a kanapéra bekuckózva, mert többé senki nem szól rátok, hogy ideje aludni!
Pénteki olvasóklub: Imádod Taylor Swift új albumát? Akkor ezeket a könyveket is szeretni fogod!
Megérkezett az énekesnő tizenkettedik lemeze, a The Life of a Showgirl, úgyhogy új érába léptek a Swiftie-k. Mutatjuk, mit olvass, miközben a dalokat pörgeted!
Az ősz narancssárga szupersztárja: 8 ok, amiért megéri sütőtököt fogyasztanod
Narancssárga színével, édeskés ízével és mennyei illatával a sütőtök az ősz igazi sztárja. Nemcsak finom levesek és krémes desszertek alapanyaga, hanem rengeteg vitamint és ásványi anyagot is rejt magában, melyek által belülről erősíti az immunrendszert, kívülről pedig megszépíti a bőrt. Ráadásul egy igazi kalóriaszegény csemegéről van szó, melyet a diéta alatt is bátran fogyaszthatsz. Nem szaporítjuk tovább a szót, jöjjenek a sütőtök áldásos hatásai!