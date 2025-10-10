Horoszkóp
Ez a sorozatgyilkos született a születési hónapodban

#Személyiség
#Hónap
#sorozatgyilkos
#születési hónap
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2025. október 8. 18:13

Forrás: Netflix

sorozatgyilkos
A történelem legsötétebb alakjai közt is találunk olyanokat, akik ugyanabban a hónapban születtek, mint mi.

Ezek az emberek a történelem legsötétebb árnyai közé tartoznak. Közös bennük, hogy mindannyian emberek voltak, mint mi. Csak valahol útközben eltört bennük valami, amit már semmi sem ragasztott össze. A csillagjegyek persze nem tesznek senkit sorozatgyilkossá, de izgalmas tükörként szolgálnak, hiszen megmutatják, hogy ugyanabban az égboltban születünk, mégis egészen más történetet ír nekünk az élet.

A következő válogatásban összegyűjtöttük, mely hírhedt sorozatgyilkos született a te hónapodban, és mit árulhat el mindez az emberi természet kettősségéről.

Lássuk!

Galéria / 12 kép

Ez a sorozatgyilkos született a születési hónapodban

