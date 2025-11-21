Elérkeztünk ahhoz az évszakhoz, amikor amikor az időjárás egyre hűvösebb, a napok sokkal rövidebbek, szóval szívesebben töltjük a szabad perceinket a négy fal között mondjuk egy szuper könyv, film vagy sorozat társaságában. Ilyenkor tényleg bűntudat nélkül elmerülünk akár órákra is például egy szériában a streamingplatformokon és előszeretettel csekkolunk be a mozikba is.

Idén télen ráadásul egyáltalán nem lesz időnk unatkozni, ugyanis számtalan izgalmas premier vár ránk a szélesvásznon, de a streamingplatformokon is. Szóval kapd elő a naptárad, mert most több dátumot is be kell karikáznod és szólj a barátnőidnek is: szervezzetek film-, és sorozatnéző estéket! Az Emily Párizsban és A Bridgerton család következő évadját például KÖTELELŐ együtt ledarálnotok és kibeszélnetek!

Galéria / 15 kép 15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet Megnézem a galériát

