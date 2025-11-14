Horoszkóp
Nagyon hangosak! 6 kutyafajta, amelyik extrém sokat ugat

Kerekes Vivien
Életmód, Kutya-macska
Utoljára frissült: 2025. november 12. 16:05

Nagyon hangosak! 6 kutyafajta, amelyik extrém sokat ugat
Az alábbi hét kutyafajta nem ideális olyan lakásba, ahol a szomszédok már arra is kiborulnak, ha lehúzod a WC-t 22 után. Mert ők rengeteget ugatnak.

Vannak kutyafajták, amelyeknél az ugatás nem csak egy lehetőség az érzelmek kifejezésére és figyelmeztetésre, hanem inkább alapfunkció: mindig, mindenért, ami kicsit is kizökkenti őket a hétköznapokból. Nem rosszak ők, nincs velük az égvilágon semmi baj, szimplán csak erre tenyésztették őket – erős őrző, terelő vagy vadászó ösztönnel. Ha ilyen kutyád van (vagy szeretnél), fontos megérteni, miért ugat ennyit, és hogyan tudod ezt szeretettel, de következetesen kordában tartani.

Íme a 7 legtöbbet ugató kutyafajta:

És ha érdekelnek a legcsendesebb kutyafajták:

