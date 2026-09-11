Sokáig azt hittem, csak a behatolás számít szexnek - kiderült, hogy tévedésben éltem eddig

Minden más előjátéknak számított, vagyis valaminek, ami fontos és élvezetes lehet, de mégsem maga a „fő esemény”. Nem is gondolkodtam azon, honnan jön ez a felosztás. Annyira természetesnek tűnt, hogy eszembe sem jutott megkérdőjelezni. Most viszont rájöttem, mennyire szűk definíció alapján gondolkodtam a szexről.

Ki mondta, hogy csak a behatolás számít?

Nagyon sokáig úgy beszéltünk a szexről, mintha lenne egy pontos határvonal: a behatolás előtt még nem történt meg, utána viszont igen. Ennek részben kulturális okai vannak, hiszen a szexualitást évszázadokon keresztül erősen összekapcsoltuk a reprodukcióval. Ha viszont az öröm, az izgalom és az intimitás felől közelítünk hozzá, már sokkal nehezebb megmagyarázni, miért kellene minden mást egyszerűen előjátéknak nevezni.

Az előjáték lehet maga a szex

Számomra ez volt az egyik legérdekesebb felismerés. Az orális szex, a kölcsönös maszturbáció vagy más erotikus érintések nem feltétlenül csak egy következő aktushoz vezető állomások. Önmagukban is teljes szexuális élmények lehetnek. Nem létezik egyetlen kötelező mozdulat, amely után hivatalosan kijelenthetjük, hogy most már szexelünk.

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Az orgazmus sem kötelező végállomás

Hasonlóan berögzült elképzelés, hogy a jó szexnek orgazmussal kell végződnie. Ha ez elmarad, könnyű úgy érezni, hogy valami nem sikerült. Pedig egy együttlét orgazmus nélkül is lehet intim, izgalmas és kielégítő. Ha kizárólag a végpontot keressük, könnyen teljesítménnyé változtatjuk azt, aminek elsősorban az élvezetről kellene szólnia.

Sokkal tágabb lett számomra a szex fogalma

Ma már furcsának érzem, hogy mennyi mindent soroltam automatikusan a „csak előjáték” kategóriába. Mintha ezek az élmények kevesebbet érnének pusztán azért, mert nem követi őket behatolás. Sokkal közelebb áll hozzám az a gondolat, hogy a szexet nem egyetlen aktus határozza meg, hanem az erotikus intimitás és az, amit két ember kölcsönös beleegyezéssel megél egymással. Sokáig azt hittem, a szexnek van egy pontos kezdete, fő része és vége. Most már inkább azt gondolom, hogy mi magunk döntjük el, mit jelent számunkra és lehet, hogy sok minden, amit eddig előjátéknak neveztem, egyáltalán nem volt „elő” semmihez.