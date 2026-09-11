Életmód
Sokáig azt hittem, csak a behatolás számít szexnek - kiderült, hogy tévedésben éltem eddig
Forrás: Netflix
10 gyereksztár, akit maga alá temetett Hollywood – és 9, aki csodával határos módon túlélte
Míg egyesek végül megúszták, addig sokakat teljesen tönkretett az, hogy gyerekként kerültek Hollywoodba.
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Ennyit költök 1 hét alatt 24 éves budapesti lányként
Mennyit költünk el valójában egy teljesen átlagos hét alatt? Sokszor én sem tudom pontosan, ezért egy héten keresztül minden kiadásomat felírtam.
Sydney Sweeney teljesen meztelen új kampányában – mindenkit sokkolt a világon
Sydney Sweeney ismét bebizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan irányítsa magára a figyelmet.
Mi lett Eliza Dushkuval? Meglepő, hol tart ma az élete
A Buffy, a vámpírok réme egykori sztárja hosszú évek óta alig látható a képernyőn.
8 sztár, akinek valódi párja féltékeny volt a filmbeli szerelmére
Egy szerelmes pillantás, egy szenvedélyes csók vagy egy intimebb jelenet a színészeknek a munkájuk része, a párjuknak azonban ettől még nem feltétlenül könnyű végignézni.
Minden más előjátéknak számított, vagyis valaminek, ami fontos és élvezetes lehet, de mégsem maga a „fő esemény”. Nem is gondolkodtam azon, honnan jön ez a felosztás. Annyira természetesnek tűnt, hogy eszembe sem jutott megkérdőjelezni. Most viszont rájöttem, mennyire szűk definíció alapján gondolkodtam a szexről.
Ki mondta, hogy csak a behatolás számít?
Nagyon sokáig úgy beszéltünk a szexről, mintha lenne egy pontos határvonal: a behatolás előtt még nem történt meg, utána viszont igen. Ennek részben kulturális okai vannak, hiszen a szexualitást évszázadokon keresztül erősen összekapcsoltuk a reprodukcióval. Ha viszont az öröm, az izgalom és az intimitás felől közelítünk hozzá, már sokkal nehezebb megmagyarázni, miért kellene minden mást egyszerűen előjátéknak nevezni.
Az előjáték lehet maga a szex
Számomra ez volt az egyik legérdekesebb felismerés. Az orális szex, a kölcsönös maszturbáció vagy más erotikus érintések nem feltétlenül csak egy következő aktushoz vezető állomások. Önmagukban is teljes szexuális élmények lehetnek. Nem létezik egyetlen kötelező mozdulat, amely után hivatalosan kijelenthetjük, hogy most már szexelünk.
Az orgazmus sem kötelező végállomás
Hasonlóan berögzült elképzelés, hogy a jó szexnek orgazmussal kell végződnie. Ha ez elmarad, könnyű úgy érezni, hogy valami nem sikerült. Pedig egy együttlét orgazmus nélkül is lehet intim, izgalmas és kielégítő. Ha kizárólag a végpontot keressük, könnyen teljesítménnyé változtatjuk azt, aminek elsősorban az élvezetről kellene szólnia.
Sokkal tágabb lett számomra a szex fogalma
Ma már furcsának érzem, hogy mennyi mindent soroltam automatikusan a „csak előjáték” kategóriába. Mintha ezek az élmények kevesebbet érnének pusztán azért, mert nem követi őket behatolás. Sokkal közelebb áll hozzám az a gondolat, hogy a szexet nem egyetlen aktus határozza meg, hanem az erotikus intimitás és az, amit két ember kölcsönös beleegyezéssel megél egymással. Sokáig azt hittem, a szexnek van egy pontos kezdete, fő része és vége. Most már inkább azt gondolom, hogy mi magunk döntjük el, mit jelent számunkra és lehet, hogy sok minden, amit eddig előjátéknak neveztem, egyáltalán nem volt „elő” semmihez.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
Promóciók
A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
8 szakma, ami a legvonzóbb a nők szerint randizáskor - és ez a 8 a pasik kedvence
A nők és a férfiak listája is nagyon meglepő, ráadásul egészen más okok miatt!
Napi horoszkóp szeptember 11.: a Bikák váratlan feladatot kapnak, a Skorpiók sikerekre számíthatnak
A hét utolsó munkanapja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Egyre több nő cseréli erre a hagyományos pornót – új kategória hódít a neten
Nincs kép, nincsenek megrendezett jelenetek, és sokszor még egy arcot sem látunk.
Olivia Wilde keményen beszólt Hollywoodnak: „Alig találni színésznőt, aki még tudja mozgatni az arcát”
Olivia Wilde szerint Hollywood aktuális szépségideálja már a színészi játékot is befolyásolja: a beavatkozások miatt a sztárok arca szinte már képtelen érzéseket kimutatni.
És neked milyen színű a szerda? Minden, amit tudni lehet a szinesztéziáról
Elég kevés ember ismer magára, úgyhogy amennyiben te igen, úgy van egy nagyon érdekes hírünk!
TOP 10 elképesztően drága kutyafajta, amiért vagyonokat fizetnek
Egy kutya tartása eleve nem olcsó mulatság, de vannak olyan ritka fajták, amelyeknél már a kölyök ára is több százezer is lehet és akkor az élethosszig tartó költségekről még nem is beszéltünk.