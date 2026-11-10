Életmód
Így változtatja meg az egyes csillagjegyek életét a Skorpió újhold novemberben
Forrás: Netflix
Napi horoszkóp november 9.: a Szüzeknek érdemes pozitívabban gondolkodniuk, a Vízöntőknek ajánlott lejjebb bontaniuk a korlátaikat
A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Íme a TOP10 legkülönlegesebb kutyafajta: magyar is van a listán
Nem véletlen, hogy ezek a fajták helyet kaptak a listán!
Fiúk, jó, ha tudjátok! 4 parfüm, aminek minden nő őrülne
Ha idén egy igazán különleges ajándékkal szeretnéd meglepni a párodat, ez a 6 női parfüm tökéletes inspiráció lehet a karácsonyi vásárláshoz.
Heti horoszkóp november 9-15.: a Szüzek komoly projektet kapnak a nyakukba, a Nyilasok vitába keverednek valakivel
Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!
Viszlát, kék! EZ a szín hódítja meg a farmerek világát
Ha eddig azt hitted, hogy a kék farmernél nincs sokoldalúbb alapdarab, akkor ideje megismerkedned az ősz legstílusosabb alternatívájával.
Megérkezett a Skorpió újhold, és most emiatt különösen nehéz lesz tovább halogatni azt, amivel már régóta foglalkoznod kellene. Hamarabb észreveheted, mi zajlik a felszín alatt, és azt is őszintébben megfogalmazhatod magadnak, mire vágysz valójában. Mielőtt azonban elküldenéd azt a bizonyos üzenetet vagy mindent felborítanál, érdemes egy kicsit kivárnod.
Ez az újhold ugyanis fokozatosan segíthet tisztábban látni. A következő két hét során újabb részletek kerülhetnek elő, és olyan összefüggéseket is felismerhetsz, amelyek eddig elkerülték a figyelmedet. Ami ma még egyértelműnek tűnik, arról néhány nap múlva kiderülhet, hogy jóval összetettebb. Összeszedtük, mi vár az egyes csillagjegyekre ennek következtében.
Kos
A közös pénzügyek, az intimitás és a bizalom kerülhet nálad előtérbe. Egy közösen vállalt kiadás, tartozás vagy tisztázatlan megállapodás most több figyelmet kérhet, de az is kiderülhet, hogy egy kapcsolatban nehezebben engeded közel magadhoz a másikat, mint gondoltad. A Mars hatására erős lehet benned a késztetés, hogy egyetlen beszélgetés alatt mindent rendezz, ám előbb érdemes összegyűjtened a hiányzó részleteket. A következő két hét segíthet teljesebb képet kapnod arról, mi működik köztetek, és hol lenne szükség világosabb határokra.
Az újhold üzenete: Nézz szembe azzal, amin osztozol valakivel, és adj időt az őszinte tisztázásnak.
Bika
A párkapcsolatod, egy szoros együttműködésed vagy egy fontos megállapodásod új alapokra kerülhet. Ehhez azonban előbb át kell nézned, mi az, amit korábban természetesnek vettél, pedig ma már nem biztos, hogy megfelel az igényeidnek. Ha ismét előkerül egy régi vita az igazságosságról vagy a feladatok elosztásáról, most lehetőséged nyílhat érdemben foglalkozni vele. Beszélj róla nyugodt körülmények között, és hagyd, hogy november 13. utánra jobban kirajzolódjon, milyen feltételekkel szeretnél továbblépni.
Az újhold üzenete: Az újrakezdéshez a régi megállapodásokat is őszintén felül kell vizsgálnod.
Ikrek
Most a hétköznapjaid apró részletei mutathatják meg, miért érzed magad időnként ennyire leterheltnek. Lehet, hogy egy automatikussá vált szokás viszi az energiádat, vagy észrevétlenül több feladatot vállaltál magadra, mint amennyi belefér. A Skorpió újhold arra ösztönöz, hogy figyeld meg, valójában miből áll egy átlagos napod. Válassz ki egyetlen pontot, amin változtatsz, és nézd meg, hogyan érzed magad tőle a következő napokban. November közepére tisztábban láthatod, melyik apró módosítás könnyíti meg igazán az életedet.
Az újhold üzenete: Keresd meg azt az egy szokást, amelyik észrevétlenül túl sokat vesz ki belőled.
Rák
A szerelem, az alkotás és az öröm kerül nálad fókuszba. Egy vonzalom vagy egy kreatív ötlet most komolyabb figyelmet kérhet, és érdemes megengedned magadnak, hogy foglalkozz vele akkor is, ha még nem tudod, hová vezet. A kibontakozó érzéseidet és terveidet egyelőre nyugodtan megtarthatod magadnak. Ha közben felidéződik benned egy korábbi élmény, amikor nem figyeltek rád eléggé, próbáld megérteni, hogyan hat a jelenlegi reakcióidra. A következő két hétben sokat erősödhet valami, aminek most csendben adsz teret.
Az újhold üzenete: Ami örömet ad, akkor is megérdemli a figyelmedet, ha még senki más nem tud róla.
Oroszlán
Az otthonod, a családod és a biztonságérzeted körül érezhetsz feszültséget. Miközben a jegyedben járó Mars határozott fellépésre ösztönöz, egy otthoni helyzet inkább türelmet és alaposabb megértést kívánhat. Egy visszatérő családi dinamika, lakhatási kérdés vagy régóta kimondatlan érzés most egyre nehezebben marad a háttérben. Mielőtt bejelentenéd, hogyan lesz ezentúl minden, hallgasd meg azt is, amit a másik eddig nem tudott elmondani. A következő két hét felismerései segíthetnek abban, hogy átgondoltabban lépj.
Az újhold üzenete: Az otthoni helyzetekben most különösen sokat ér, ha előbb kérdezel és figyelsz.
Szűz
Egy megírt, majd kitörölt üzenet vagy egy régóta halogatott beszélgetés kerülhet újra előtérbe. Az újhold a kommunikációd területét érinti, ezért most könnyebben észreveheted, mit nem mondtál még el egy barátnak, testvérnek vagy akár saját magadnak. Első lépésként írd le szűrés nélkül, ami benned van, majd adj magadnak időt arra, hogy átolvasd. Lehet, hogy az első változatból még elsősorban a felgyűlt feszültség beszél. November 13. után könnyebben összeállhat, hogyan fogalmazd meg pontosan azt, amit valóban közölni szeretnél.
Az újhold üzenete: Először magad előtt tisztázd, mit érzel, aztán keresd meg hozzá a megfelelő szavakat.
Mérleg
A pénzügyeid és az önértékelésed most szorosan összekapcsolódhatnak. Világosabbá válhat, hol adsz túl sokat túl kevésért, milyen munkát árazol alul, vagy mire mennek el úgy az erőforrásaid, hogy szinte észre sem veszed. Egy eddig csak sejtett aránytalanság konkrétabb formát ölthet, ezért érdemes átnézned a számokat és a megállapodásaidat. Egyelőre gyűjtsd össze az információkat, és gondold végig, mit szeretnél másképp. November közepe segíthet abban, hogy tisztábban fogalmazd meg az igényeidet.
Az újhold üzenete: Szánj időt arra, hogy pontosan lásd, mire fordítod a pénzedet, az idődet és az energiádat.
Skorpió
Ez a te újholdad, ezért most különösen személyesen érinthet a változás lehetősége. A figyelmed arra irányulhat, milyen emberré szeretnél válni, és mi az, ami már nem illik ahhoz, ahogyan önmagadra tekintesz. Egy csendben meghozott elhatározás most sokat jelenthet: megígérhetsz magadnak valamit, amihez egyelőre senki más jóváhagyására nincs szükséged. A következő két hét megmutathatja, mire lesz szükséged ahhoz, hogy ezt a szándékot a mindennapjaidba is átültesd. Hagyd, hogy előbb benned szilárduljon meg.
Az újhold üzenete: Adj magadnak lehetőséget a változásra, mielőtt másoknak is elmesélnéd, merre indulsz.
Nyilas
Most akkor juthatsz fontos felismerésekre, ha hagysz magadnak egy kis csendet. Egy régi sérelem, feldolgozatlan érzés vagy ismétlődő viselkedési minta kerülhet felszínre, amelyet eddig a teendőid mögé szorítottál. Az újhold a pihenés és a lezárás témáit hangsúlyozza, ezért érdemes komolyan venned, ha lassításra vágysz. A következő két hétben figyeld meg, mi foglalkoztat akkor, amikor éppen nincs mivel elterelned a figyelmedet. Ezek az érzések segíthetnek megérteni, mitől szeretnél végre elköszönni.
Az újhold üzenete: Teremts helyet annak is, amit csak akkor hallasz meg magadban, amikor lelassulsz.
Bak
A barátságaid, a közösségeid és a hosszú távú terveid kerülnek előtérbe. Egy csalódásról, amelyet eddig személyes kudarcként éltél meg, kiderülhet, hogy más is hasonlóan tapasztalja ugyanabban a társaságban vagy közegben. Egy őszinte beszélgetés ezért most különösen sokat adhat: segíthet pontosabban megnevezni a problémát, és megtalálni azt is, hogyan változtathatsz rajta. Közben átrendeződhet egy közös cél vagy együttműködés. Egyelőre szűkebb körben beszélj a terveidről, és figyeld meg, kivel tudsz valóban egy irányba haladni.
Az újhold üzenete: Oszd meg a tapasztalataidat azokkal, akikben megbízol – fontos összefüggéseket fedezhetsz fel.
Vízöntő
A karriered és az a kép kerülhet fókuszba, amelyet a munkáddal mutatsz magadról. Valami csendben változhat abban, merre szeretnél továbbhaladni, miközben a környezetedben zajló átalakulások is új kérdéseket vethetnek fel benned. Ha a következő két hétben egy munkahelyi helyzet más megvilágításba kerül, adj időt magadnak a megértésére. Figyelj, kérdezz, és gondold végig, milyen lehetőségeid vannak. November 13. után könnyebben kirajzolódhat, hogyan szeretnéd a terveidet mások előtt is képviselni.
Az újhold üzenete: Nyugodtan gondold újra a szakmai irányodat anélkül, hogy minden lépésedet azonnal bejelentenéd.
Halak
Egy régi meggyőződésed vagy a világról alkotott elképzelésed most új megvilágításba kerülhet. A következő két hétben olyan információval találkozhatsz, amely árnyalja azt, amit eddig biztosnak gondoltál. Maradj kíváncsi, és engedd meg magadnak, hogy még ne legyen mindenre kész válaszod. Egy tanulási terv, írással kapcsolatos ötlet vagy régóta őrzött vélemény is része lehet ennek a folyamatnak. November közepe után jobban összeállhat, mit szeretnél megtartani a korábbi nézőpontodból, és miben gondolkodsz már másképp.
Az újhold üzenete: Hagyj teret az új felismeréseknek, akkor is, ha miattuk át kell értékelned egy korábbi véleményedet.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
20 fellépő, akivel már biztosan együtt bulizhatsz a Sziget Fesztiválon 2027-ben
Mi már tudjuk, mit kérsz karácsonyra: igen, egy Sziget-bérletet, hogy élőben is hallhasd a legnagyobb kedvenceidet!
7 ok, ami miatt szinte rögtön elkapod a betegségeket az őszi-téli szezonban - Így előzd meg végre
A hideg reggelek, a rövidebb nappalok és a fűtött lakások időszaka alaposan átalakítja a mindennapjainkat.
Napi horoszkóp november 10.: a Kosokra komoly döntés vár, a Skorpiók napját apró botlás határozza meg
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
8 étel, amit valószínűleg egész életedben rossz helyen tároltál
Sok mindent automatikusan a hűtőbe teszel? Lehet, hogy nem kellene!
Heated Rivalry-fanok, figyelem! Egyszerre 3 szuper hírrel lepték meg a Forró viszály rajongóit a készítők
Két új évad és egy karácsonyi mozifilm is készülhet a Heated Rivalry - Forró viszály univerzumában, az ünnepi történet azonban nem Shane és Ilya párosára fókuszálna...
7 sztár, aki gyerekfejjel mondta ki a boldogító igent
A legtöbben húszéves koruk környékén még csak keresik önmagukat, ezek a világsztárok azonban már tinédzserként úgy döntöttek, hogy összekötik az életüket a szerelmükkel.