Így változtatja meg az egyes csillagjegyek életét a Skorpió újhold novemberben

Megérkezett a Skorpió újhold, és most emiatt különösen nehéz lesz tovább halogatni azt, amivel már régóta foglalkoznod kellene. Hamarabb észreveheted, mi zajlik a felszín alatt, és azt is őszintébben megfogalmazhatod magadnak, mire vágysz valójában. Mielőtt azonban elküldenéd azt a bizonyos üzenetet vagy mindent felborítanál, érdemes egy kicsit kivárnod.

Ez az újhold ugyanis fokozatosan segíthet tisztábban látni. A következő két hét során újabb részletek kerülhetnek elő, és olyan összefüggéseket is felismerhetsz, amelyek eddig elkerülték a figyelmedet. Ami ma még egyértelműnek tűnik, arról néhány nap múlva kiderülhet, hogy jóval összetettebb. Összeszedtük, mi vár az egyes csillagjegyekre ennek következtében.

Kos



A közös pénzügyek, az intimitás és a bizalom kerülhet nálad előtérbe. Egy közösen vállalt kiadás, tartozás vagy tisztázatlan megállapodás most több figyelmet kérhet, de az is kiderülhet, hogy egy kapcsolatban nehezebben engeded közel magadhoz a másikat, mint gondoltad. A Mars hatására erős lehet benned a késztetés, hogy egyetlen beszélgetés alatt mindent rendezz, ám előbb érdemes összegyűjtened a hiányzó részleteket. A következő két hét segíthet teljesebb képet kapnod arról, mi működik köztetek, és hol lenne szükség világosabb határokra.

Az újhold üzenete: Nézz szembe azzal, amin osztozol valakivel, és adj időt az őszinte tisztázásnak.

Bika



A párkapcsolatod, egy szoros együttműködésed vagy egy fontos megállapodásod új alapokra kerülhet. Ehhez azonban előbb át kell nézned, mi az, amit korábban természetesnek vettél, pedig ma már nem biztos, hogy megfelel az igényeidnek. Ha ismét előkerül egy régi vita az igazságosságról vagy a feladatok elosztásáról, most lehetőséged nyílhat érdemben foglalkozni vele. Beszélj róla nyugodt körülmények között, és hagyd, hogy november 13. utánra jobban kirajzolódjon, milyen feltételekkel szeretnél továbblépni.

Az újhold üzenete: Az újrakezdéshez a régi megállapodásokat is őszintén felül kell vizsgálnod.

Ikrek



Most a hétköznapjaid apró részletei mutathatják meg, miért érzed magad időnként ennyire leterheltnek. Lehet, hogy egy automatikussá vált szokás viszi az energiádat, vagy észrevétlenül több feladatot vállaltál magadra, mint amennyi belefér. A Skorpió újhold arra ösztönöz, hogy figyeld meg, valójában miből áll egy átlagos napod. Válassz ki egyetlen pontot, amin változtatsz, és nézd meg, hogyan érzed magad tőle a következő napokban. November közepére tisztábban láthatod, melyik apró módosítás könnyíti meg igazán az életedet.

Az újhold üzenete: Keresd meg azt az egy szokást, amelyik észrevétlenül túl sokat vesz ki belőled.

Rák



A szerelem, az alkotás és az öröm kerül nálad fókuszba. Egy vonzalom vagy egy kreatív ötlet most komolyabb figyelmet kérhet, és érdemes megengedned magadnak, hogy foglalkozz vele akkor is, ha még nem tudod, hová vezet. A kibontakozó érzéseidet és terveidet egyelőre nyugodtan megtarthatod magadnak. Ha közben felidéződik benned egy korábbi élmény, amikor nem figyeltek rád eléggé, próbáld megérteni, hogyan hat a jelenlegi reakcióidra. A következő két hétben sokat erősödhet valami, aminek most csendben adsz teret.

Az újhold üzenete: Ami örömet ad, akkor is megérdemli a figyelmedet, ha még senki más nem tud róla.

Oroszlán



Az otthonod, a családod és a biztonságérzeted körül érezhetsz feszültséget. Miközben a jegyedben járó Mars határozott fellépésre ösztönöz, egy otthoni helyzet inkább türelmet és alaposabb megértést kívánhat. Egy visszatérő családi dinamika, lakhatási kérdés vagy régóta kimondatlan érzés most egyre nehezebben marad a háttérben. Mielőtt bejelentenéd, hogyan lesz ezentúl minden, hallgasd meg azt is, amit a másik eddig nem tudott elmondani. A következő két hét felismerései segíthetnek abban, hogy átgondoltabban lépj.

Az újhold üzenete: Az otthoni helyzetekben most különösen sokat ér, ha előbb kérdezel és figyelsz.

Szűz



Egy megírt, majd kitörölt üzenet vagy egy régóta halogatott beszélgetés kerülhet újra előtérbe. Az újhold a kommunikációd területét érinti, ezért most könnyebben észreveheted, mit nem mondtál még el egy barátnak, testvérnek vagy akár saját magadnak. Első lépésként írd le szűrés nélkül, ami benned van, majd adj magadnak időt arra, hogy átolvasd. Lehet, hogy az első változatból még elsősorban a felgyűlt feszültség beszél. November 13. után könnyebben összeállhat, hogyan fogalmazd meg pontosan azt, amit valóban közölni szeretnél.

Az újhold üzenete: Először magad előtt tisztázd, mit érzel, aztán keresd meg hozzá a megfelelő szavakat.

forrás: Harvey Robinson on Unsplash

Mérleg



A pénzügyeid és az önértékelésed most szorosan összekapcsolódhatnak. Világosabbá válhat, hol adsz túl sokat túl kevésért, milyen munkát árazol alul, vagy mire mennek el úgy az erőforrásaid, hogy szinte észre sem veszed. Egy eddig csak sejtett aránytalanság konkrétabb formát ölthet, ezért érdemes átnézned a számokat és a megállapodásaidat. Egyelőre gyűjtsd össze az információkat, és gondold végig, mit szeretnél másképp. November közepe segíthet abban, hogy tisztábban fogalmazd meg az igényeidet.

Az újhold üzenete: Szánj időt arra, hogy pontosan lásd, mire fordítod a pénzedet, az idődet és az energiádat.

Skorpió



Ez a te újholdad, ezért most különösen személyesen érinthet a változás lehetősége. A figyelmed arra irányulhat, milyen emberré szeretnél válni, és mi az, ami már nem illik ahhoz, ahogyan önmagadra tekintesz. Egy csendben meghozott elhatározás most sokat jelenthet: megígérhetsz magadnak valamit, amihez egyelőre senki más jóváhagyására nincs szükséged. A következő két hét megmutathatja, mire lesz szükséged ahhoz, hogy ezt a szándékot a mindennapjaidba is átültesd. Hagyd, hogy előbb benned szilárduljon meg.

Az újhold üzenete: Adj magadnak lehetőséget a változásra, mielőtt másoknak is elmesélnéd, merre indulsz.

Nyilas



Most akkor juthatsz fontos felismerésekre, ha hagysz magadnak egy kis csendet. Egy régi sérelem, feldolgozatlan érzés vagy ismétlődő viselkedési minta kerülhet felszínre, amelyet eddig a teendőid mögé szorítottál. Az újhold a pihenés és a lezárás témáit hangsúlyozza, ezért érdemes komolyan venned, ha lassításra vágysz. A következő két hétben figyeld meg, mi foglalkoztat akkor, amikor éppen nincs mivel elterelned a figyelmedet. Ezek az érzések segíthetnek megérteni, mitől szeretnél végre elköszönni.

Az újhold üzenete: Teremts helyet annak is, amit csak akkor hallasz meg magadban, amikor lelassulsz.

Bak



A barátságaid, a közösségeid és a hosszú távú terveid kerülnek előtérbe. Egy csalódásról, amelyet eddig személyes kudarcként éltél meg, kiderülhet, hogy más is hasonlóan tapasztalja ugyanabban a társaságban vagy közegben. Egy őszinte beszélgetés ezért most különösen sokat adhat: segíthet pontosabban megnevezni a problémát, és megtalálni azt is, hogyan változtathatsz rajta. Közben átrendeződhet egy közös cél vagy együttműködés. Egyelőre szűkebb körben beszélj a terveidről, és figyeld meg, kivel tudsz valóban egy irányba haladni.

Az újhold üzenete: Oszd meg a tapasztalataidat azokkal, akikben megbízol – fontos összefüggéseket fedezhetsz fel.

Vízöntő



A karriered és az a kép kerülhet fókuszba, amelyet a munkáddal mutatsz magadról. Valami csendben változhat abban, merre szeretnél továbbhaladni, miközben a környezetedben zajló átalakulások is új kérdéseket vethetnek fel benned. Ha a következő két hétben egy munkahelyi helyzet más megvilágításba kerül, adj időt magadnak a megértésére. Figyelj, kérdezz, és gondold végig, milyen lehetőségeid vannak. November 13. után könnyebben kirajzolódhat, hogyan szeretnéd a terveidet mások előtt is képviselni.

Az újhold üzenete: Nyugodtan gondold újra a szakmai irányodat anélkül, hogy minden lépésedet azonnal bejelentenéd.

Halak



Egy régi meggyőződésed vagy a világról alkotott elképzelésed most új megvilágításba kerülhet. A következő két hétben olyan információval találkozhatsz, amely árnyalja azt, amit eddig biztosnak gondoltál. Maradj kíváncsi, és engedd meg magadnak, hogy még ne legyen mindenre kész válaszod. Egy tanulási terv, írással kapcsolatos ötlet vagy régóta őrzött vélemény is része lehet ennek a folyamatnak. November közepe után jobban összeállhat, mit szeretnél megtartani a korábbi nézőpontodból, és miben gondolkodsz már másképp.

Az újhold üzenete: Hagyj teret az új felismeréseknek, akkor is, ha miattuk át kell értékelned egy korábbi véleményedet.

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