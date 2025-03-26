Életmód
10 sírva röhögős fotó félresikerült találmányokról, amik csak papíron mutattak jól
7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni
Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.
Ed Gein sztorija nem az első – 7 sorozatgyilkos, aki előtte tartotta rettegésben a világot
Ed Gein neve a horror szinonimája lett, de a gonosz története sokkal régebbi, amit most a Netflix is elénk tárt egy minisorozat erejéig.
Napi horoszkóp október 15.: a Bikáknak véletlen botlás okozhat fejfájást, a Szüzeknek érdemes kompromisszumot kötniük
A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!
6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re
Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.
Michael J. Fox hosszú idő után először szólalt meg gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, hogyan szeretne meghalni
Michael J. Fox ismét őszintén beszélt élete legnagyobb harcáról, a Parkinson-kórral való több mint harmincéves küzdelméről, valamint arról, hogyan viszonyul saját halandóságához.
Ismered azt az érzést, amikor támad egy (szerinted) jó ötleted, és meggyőződésed, hogy a végeredmény nagyon jól fog kinézni? Mondjuk egy dekorációs projekt vagy a nappali átrendezése, egy új falszín, esetleg belevágsz egy-két régi ruhád átszabásába. Aztán meglátod a végeredményt, ami sehogy sem áll össze, valahogy nem stimmel az összkép, ettől pedig egyszerre jön rád a sírás és a nevetés.
Ezzel nincs is semmi baj, sőt, az élet pont attól lesz vidám, ha megtanulunk saját magunkon is nevetni. A helyzet viszont kicsit más, ha olyan dologról van szó, ami pénzbe kerül, és a tervező/dizájner nagyon mellényúl. Merthogy erre is akad példa bőven a nagyvilágban. A Redditen nemrég összegyűjtöttek néhány olyan találmányt, ami maximum papíron nézhetett ki jól (vagy még ott sem), a végeredmény láttán pedig mindenki sírva röhögött. Most felfedjük, melyek ezek,
a fotókat a galériában találod! Mit gondoltak vajon?
