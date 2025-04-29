Horoszkóp
Filmek, amik nagyon rosszul végződnek: ezekre alaposan készítsd fel magad lelkileg!

#filmek
#szomorú filmek
#világom
#Énidőm
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. április 29. 12:34

Forrás: imdb/Hetedik

Filmek, amik nagyon rosszul végződnek: ezekre alaposan készítsd fel magad lelkileg!
Olyan lista következik, amire nem árt, ha lelkileg alaposan rágyúrsz!

Az élet nem habos torta, és ezt a filmvilág is tudja – néha még a hollywoodi is. Ezúttal olyan filmeket szedtünk össze, amelyek végén összetörik a szívünk, meghasad az elménk, összeugrik a gyomrunk, de legalábbis dermedten bámuljuk a végefőcímet, mert felállni, és kimenni a zajos, közönyös valóságba egyszerűen semmi erőnk nem maradt. Amerikai, brit, német, dán és magyar film is van a listán. Vigyázat, erősen fájdalmas és mindenekelőtt spoileres cikk következik!

A halál csöndje

Ennél a spagettiwesternnél a világon nincs lehangolóbb. Nemcsak hogy meghal a főhős (Jean-Louis Trintignant), de ráadásul győz a Gonosz (Klaus Kinski), aki mindent visz, mindent kifoszt, mindent megöl. A halál csöndjétől garantáltan elmegy az életkedvünk, és még az se fakaszt egy bágyadt mosolyt az arcunkra, hogy a filmet ugyanaz a Sergio Corbucci rendezte, aki az És megint dühbe jövünket Terence Hillel és Bud Spencerrel.

Hetedik

David Fincher dermesztő mesterművét valószínűleg senkinek se kell bemutatni. A film végén az ártatlan angyalka-feleséget (Gwyneth Paltrow) brutálisan megölik, az indulatos, ám aranyszívű nyomozót (Brad Pitt) pszichiátriára juttatják, a néző pedig csak ámul-bámul, hogyan juthatott át ez a kivételesen gonosz befejezés a hollywoodi bevétellesők cenzúráján. És ezen a sokkon még az utolsó, pici enyhet nyújtó Morgan Freeman által idézett Hemingway-mondat sem segít.

Vágy és vezeklés

Egy igaztalan vád, és mindenki élete porba dől. Ebben a filmben a szerelem nemhogy nem teljesedik be, de a szerelmesek ráadásul egymástól külön, méltatlan körülmények között halnak meg. Úgyhogy azzal sem vigasztalhatjuk magunkat, mint a Rómeó és Júliánál vagy a Titanicnál, hogy legalább egy utolsó csók kijutott.

Vágy és vezeklés
forrás: imdb.com
Vágy és vezeklés

Éjféli cowboy

A naiv texasi fiú, Joe (Jon Voight) és a szerencsétlen nagyvárosi nyomorék (Dustin Hoffman) együtt próbálnak New Yorkban boldogulni, de egy ilyen páros a valóságszagú történetekben sohasem járhat jól. A nyomorék belehal a tüdőbajba, Joe-t pedig – valószínűleg – gyilkossá teszik a körülmények.

Galériánkban további rosszul végződő filmek!

Az ÉVA Magazin írása.

