Szépség
Filmek, amik nagyon rosszul végződnek: ezekre alaposan készítsd fel magad lelkileg!
10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok
Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"
Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.
Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet
A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.
Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt
A walesi hercegi pár ritkán enged meg magának olyan pillanatot a nyilvánosság előtt, amely a királyi protokoll szerint túlságosan bensőségesnek számítana.
Napi horoszkóp november 25.: az Oroszlánok felelősségteljes megbízást kapnak, a Vízöntőknek nagyszabású terveik vannak
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
Az élet nem habos torta, és ezt a filmvilág is tudja – néha még a hollywoodi is. Ezúttal olyan filmeket szedtünk össze, amelyek végén összetörik a szívünk, meghasad az elménk, összeugrik a gyomrunk, de legalábbis dermedten bámuljuk a végefőcímet, mert felállni, és kimenni a zajos, közönyös valóságba egyszerűen semmi erőnk nem maradt. Amerikai, brit, német, dán és magyar film is van a listán. Vigyázat, erősen fájdalmas és mindenekelőtt spoileres cikk következik!
A halál csöndje
Ennél a spagettiwesternnél a világon nincs lehangolóbb. Nemcsak hogy meghal a főhős (Jean-Louis Trintignant), de ráadásul győz a Gonosz (Klaus Kinski), aki mindent visz, mindent kifoszt, mindent megöl. A halál csöndjétől garantáltan elmegy az életkedvünk, és még az se fakaszt egy bágyadt mosolyt az arcunkra, hogy a filmet ugyanaz a Sergio Corbucci rendezte, aki az És megint dühbe jövünket Terence Hillel és Bud Spencerrel.
Hetedik
David Fincher dermesztő mesterművét valószínűleg senkinek se kell bemutatni. A film végén az ártatlan angyalka-feleséget (Gwyneth Paltrow) brutálisan megölik, az indulatos, ám aranyszívű nyomozót (Brad Pitt) pszichiátriára juttatják, a néző pedig csak ámul-bámul, hogyan juthatott át ez a kivételesen gonosz befejezés a hollywoodi bevétellesők cenzúráján. És ezen a sokkon még az utolsó, pici enyhet nyújtó Morgan Freeman által idézett Hemingway-mondat sem segít.
Vágy és vezeklés
Egy igaztalan vád, és mindenki élete porba dől. Ebben a filmben a szerelem nemhogy nem teljesedik be, de a szerelmesek ráadásul egymástól külön, méltatlan körülmények között halnak meg. Úgyhogy azzal sem vigasztalhatjuk magunkat, mint a Rómeó és Júliánál vagy a Titanicnál, hogy legalább egy utolsó csók kijutott.
Éjféli cowboy
A naiv texasi fiú, Joe (Jon Voight) és a szerencsétlen nagyvárosi nyomorék (Dustin Hoffman) együtt próbálnak New Yorkban boldogulni, de egy ilyen páros a valóságszagú történetekben sohasem járhat jól. A nyomorék belehal a tüdőbajba, Joe-t pedig – valószínűleg – gyilkossá teszik a körülmények.
Galériánkban további rosszul végződő filmek!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Összetörjük a gyerekkorodat: 7 sokkolóan szomorú tény az Óz, a csodák csodája című filmről, amit nem fogsz tudni feldolgozni
Az 1939-ben bemutatott film mára klasszikussá vált, de a színészek súlyos árat fizettek érte, különösen Judy Garland, aki Dorothy piros cipőjébe bújt.
Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt
A walesi hercegi pár ritkán enged meg magának olyan pillanatot a nyilvánosság előtt, amely a királyi protokoll szerint túlságosan bensőségesnek számítana.
Napi horoszkóp november 25.: az Oroszlánok felelősségteljes megbízást kapnak, a Vízöntőknek nagyszabású terveik vannak
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok
Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.
Disney öröksége: mi az a „Go Away Green” és a„Blending Blue”?
Minden, amit a Disney által kifejlesztett álcázószínekről tudni érdemes.
"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"
Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.