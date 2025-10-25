Promóciók
Ez már gáz! 5 szokás, aminek jobb, ha búcsút intesz 40 felett
Forrás: Unsplash/Caroline Veronez
Sztárok, akik több évtized után váltak el egymástól
Hollywoodban a szerelem gyorsan lobban és gyorsan hamvad, de vannak párok, akiknek kapcsolatát évtizedeken át tartó kitartás, közös munka és mély kötődés jellemezte.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 25.: a Mérlegeknek érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Bakoknak pihenésre van szükségük
A szombat is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz pontosan, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a mai horoszkópot is!
Ez már gáz! 5 szokás, aminek jobb, ha búcsút intesz 40 felett
Komoly szívességet teszel magadnak, ha elhagyod ezeket a szokásokat, mire betöltöd a 40-et!
Így legyél a saját életed főszereplője: a legújabb hajtrend visszahozza a romantikus komédiák aranykorát
Ezerszer láttad már a kilencvenes évek, illetve a kétezres évek elejének legnépszerűbb romantikus filmjeit és még mindig imádod őket? Akkor jó hírünk van, mert most trendi olyanná válni, mint a romkomok főhősei!
A neurológusok ezeket a reggeliket sosem fogyasztják: az agyat roncsolják
A reggeli az egyik legfontosabb étkezés – de nem mindegy, mit eszel ilyenkor. Egyes, elsőre ártalmatlannak tűnő reggelik valójában rontják a koncentrációt, fáradékonyságot okoznak, és hosszú távon akár az agyműködésre is negatívan hatnak. Mutatjuk, mely ételeket kerülik messziről a neurológusok.
Bár a 40 éves kor ma már egyáltalán nem számít idősnek, hiszen világszerte kitolódott a várható élettartam, az tény, hogy ebben az életszakaszban számos változáson megy keresztül a fizikai és mentális állapotunk. Az anyagcsere ekkor lassulni kezd, így felszaladhat pár kiló, emellett ráadásul fokozatosan csökken az izomtömeg, merevebbé válhatnak az ízületek, ami nehezíti a mozgást. Nők esetében ilyenkor komoly hormonális változások is elkezdődnek, hiszen a többség ezekben az években esik át a változókoron. A hormonháztartás felborulása befolyásolja az energiaszintet, a hangulatot, nehezebb lehet jól aludni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a 40. születésnapodig elhagyd ezeket a roppant egészségtelen szokásokat!
Szokások, amiket mindenképp tegyél le, ha elmúltál már 40 éves!
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Így legyél a saját életed főszereplője: a legújabb hajtrend visszahozza a romantikus komédiák aranykorát
Ezerszer láttad már a kilencvenes évek, illetve a kétezres évek elejének legnépszerűbb romantikus filmjeit és még mindig imádod őket? Akkor jó hírünk van, mert most trendi olyanná válni, mint a romkomok főhősei!
Napi horoszkóp október 25.: a Mérlegeknek érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Bakoknak pihenésre van szükségük
A szombat is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz pontosan, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a mai horoszkópot is!
Sztárok, akik több évtized után váltak el egymástól
Hollywoodban a szerelem gyorsan lobban és gyorsan hamvad, de vannak párok, akiknek kapcsolatát évtizedeken át tartó kitartás, közös munka és mély kötődés jellemezte.
7 egészséges „hashajtó”, ami az orvosok szerint segíti az anyagcsere működését
Az emésztés és a bélmozgás olyan folyamatok, amelyekről a legtöbben csak akkor kezdenek el beszélni, amikor már baj van. A székrekedés a modern élet egyik „csendes” civilizációs tünete. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint a fejlett országokban a felnőttek akár 20-25%-át is érintheti ez a tünet, vagy tartós jelleggel fennáll a probléma esetükben. Mindez nem csupán kellemetlenség: a krónikus székrekedés hatással van az immunrendszerre, a hormonháztartásra, a bőr állapotára és az általános közérzetre is. Mutatjuk is, milyen természetes módszerekkel érdemes megküzdeni ezzel a problémával!
5 hátborzongató regény sorozatgyilkosokról, amik után nem mersz majd aludni
A kutatások szerint szeretünk biztonságos körülmények között rettegni, kíváncsiak vagyunk a horrorisztikus sztorikra, hogy tanulhassunk belőlük, hogyan védhetjük meg magunkat. És ilyen könyvekből akad jó sok!
Megérkezett az Emily Párizsban 5. évadjának előzetese: váratlan fordulatok jönnek a Netflix sikersorozatában
Lily Collins karaktere egy időre au revoirt int Franciaországnak, és Rómába költözik, ahol a jelek szerint nem csak a városba szeret bele...