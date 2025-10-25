Horoszkóp
Ez már gáz! 5 szokás, aminek jobb, ha búcsút intesz 40 felett

#egészség
#szokások
#rossz szokások
#40 fölött
#40 éves kor
Kata
Életmód
2025. október 20. 09:04

Forrás: Unsplash/Caroline Veronez

Ez már gáz! 5 szokás, aminek jobb, ha búcsút intesz 40 felett
Komoly szívességet teszel magadnak, ha elhagyod ezeket a szokásokat, mire betöltöd a 40-et!

Bár a 40 éves kor ma már egyáltalán nem számít idősnek, hiszen világszerte kitolódott a várható élettartam, az tény, hogy ebben az életszakaszban számos változáson megy keresztül a fizikai és mentális állapotunk. Az anyagcsere ekkor lassulni kezd, így felszaladhat pár kiló, emellett ráadásul fokozatosan csökken az izomtömeg, merevebbé válhatnak az ízületek, ami nehezíti a mozgást. Nők esetében ilyenkor komoly hormonális változások is elkezdődnek, hiszen a többség ezekben az években esik át a változókoron. A hormonháztartás felborulása befolyásolja az energiaszintet, a hangulatot, nehezebb lehet jól aludni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a 40. születésnapodig elhagyd ezeket a roppant egészségtelen szokásokat!

Szokások, amiket mindenképp tegyél le, ha elmúltál már 40 éves!

5 rossz szokás, ami 40 fölött extra káros!

