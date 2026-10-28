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Nosztalgia! Ezek voltak gyerekkorunk kedvenc számítógépes játékai

#Gyerekkor
#Videójáték
#90-es évek
#retró
#régi videójátékok
#2000-es évek eleje
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Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 27. 10:34

Forrás: Oroszlánkirály játék

Nosztalgia! Ezek voltak gyerekkorunk kedvenc számítógépes játékai
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A 90-es és 2000-es évek első felének videójátékai nem véletlenül foglalnak különleges helyet a szívünkben!

Igaz, hogy a mai, modern játékok már olyan élethű képi világgal rendelkeznek, hogy egy filmmel is felveszik a harcot, mégis okkal imádjuk a 90-es és 2000-es évek retró videójátékait. Amikor gyerekek voltunk, és betegség miatt nem mehettünk suliba, ezért a szüleink megengedték, hogy egész délelőtt ezekkel töltsük az időt! Milyen jó is volt, ugye? Mi most összeszedtünk 10-et az ikonikus, nosztalgikus videójátékok közül, amit tuti, hogy te is imádtál!

Commander Keen

A Commander Keenben egy nyolcéves zseni, Billy Blaze bőrébe bújva ugráltunk idegen bolygókon, amerikaifocis sisakban és egy rugós ugrálóbottal felszerelkezve. A színes pályák és a mókás földönkívüliek könnyed kalandot ígértek, aztán persze jött egy elrontott ugrás, és kezdhettük újra.

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forrás: Commander Keen

Super Mario

A legikonikusabb! A Super Marióban csövekbe bújtunk, téglákat püföltünk és gombákat gyűjtöttünk, miközben a hercegnő megmentésére indultunk - aki sosem abban a kastélyban volt, ahová érkeztünk. A fülbemászó zenét ma is azonnal felismerjük, a szakadék szélén elrontott ugrások miatti bosszúságot pedig ennyi év után sem felejtettük el.

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Az oroszlánkirály

Simbával ugráltunk végig a mese helyszínein, az aranyos kölyökkortól egészen a Zordonnal vívott összecsapásig. A rajzfilmes látvány és az ismerős dallamok mellé viszont meglepően nehéz pályák jártak: a majmok és zsiráfok között ugrálva hamar kiderült, hogy ez bizony nem lesz könnyű menet.



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Mortal Kombat

A Mortal Kombatban olyan harcosokkal püföltük egymást, mint Sub-Zero, Scorpion vagy Raiden, miközben próbáltuk megjegyezni a különleges mozdulatok gombkombinációit. A „Finish him!” felszólításnál aztán jött a kapkodás: hátha ezúttal sikerül előcsalni a legendás, véres kivégzések egyikét.

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Adventure Island

A játékban egy fűszoknyás, sapkás karakterrel szaladtunk végig a trópusi pályákon, kőbaltával dobáltuk az ellenfeleket, és néha még gördeszkára is pattantunk. Közben folyton gyümölcsöket kellett gyűjtenünk, mert az energiánk akkor is fogyott, ha épp sikerült minden akadályt megúsznunk.

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Duck Hunt

Az egyik legmenőbb! A videójáték egyszerű volt, de annál nagyszerűbb. A feladat nagyon könnyű volt: lőjj le minél több, a nádasból kirepülő kacsát a pisztollyal (igen, kifejezetten pisztolyt kellett a konzolhoz csatlakoztatni).

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Bomberman

A Bombermanben bombákkal robbantottunk utat a pályákon, miközben az ellenfeleket próbáltuk csapdába csalni – és lehetőleg magunknak is hagytunk menekülőutat. A legnagyobb káosz persze akkor kezdődött, amikor egymás ellen játszottunk, és egy rosszul lerakott bombával saját magunkat ejtettük csapdába.

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Aladdin

Emlékszel, mennyire jó volt Agrabah utcáin ugrálni, almával dobálni az ellenfeleket, és elkerülni az őröket meg a pályák csapdáit? A rajzfilmből ismerős helyszínek és dallamok mellé néhány igencsak nehéz rész is jutott: a csodabarlangból való menekülés sokunk türelmét próbára tette.

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Battle City

A Battle Cityben egy kis tankkal lőttük az ellenséget és bontottuk a téglafalakat, miközben a sasos bázisunkat kellett megvédenünk. Ketten játszva különösen izgalmas volt, főleg amikor a nagy lövöldözésben véletlenül mi magunk nyitottunk szabad utat az ellenfélnek a bázis felé.

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Road Fighter

Ahhoz képest, hogy most már milyen autós játékok vannak, ez nagyon-nagyon retró. Mégis imádtuk! A feladat annyi volt, hogy menj végig az úton anélkül, hogy bármelyik kocsinak vagy olajfoltnak nekimennél. Kivéve, ha színes bónuszkocsit láttál, az ugyanis az üzemanyagot adta.

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Videók

Videók

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