Nosztalgia! Ezek voltak gyerekkorunk kedvenc számítógépes játékai

Igaz, hogy a mai, modern játékok már olyan élethű képi világgal rendelkeznek, hogy egy filmmel is felveszik a harcot, mégis okkal imádjuk a 90-es és 2000-es évek retró videójátékait. Amikor gyerekek voltunk, és betegség miatt nem mehettünk suliba, ezért a szüleink megengedték, hogy egész délelőtt ezekkel töltsük az időt! Milyen jó is volt, ugye? Mi most összeszedtünk 10-et az ikonikus, nosztalgikus videójátékok közül, amit tuti, hogy te is imádtál!

Commander Keen

A Commander Keenben egy nyolcéves zseni, Billy Blaze bőrébe bújva ugráltunk idegen bolygókon, amerikaifocis sisakban és egy rugós ugrálóbottal felszerelkezve. A színes pályák és a mókás földönkívüliek könnyed kalandot ígértek, aztán persze jött egy elrontott ugrás, és kezdhettük újra.

forrás: Commander Keen

Super Mario

A legikonikusabb! A Super Marióban csövekbe bújtunk, téglákat püföltünk és gombákat gyűjtöttünk, miközben a hercegnő megmentésére indultunk - aki sosem abban a kastélyban volt, ahová érkeztünk. A fülbemászó zenét ma is azonnal felismerjük, a szakadék szélén elrontott ugrások miatti bosszúságot pedig ennyi év után sem felejtettük el.

Az oroszlánkirály

Simbával ugráltunk végig a mese helyszínein, az aranyos kölyökkortól egészen a Zordonnal vívott összecsapásig. A rajzfilmes látvány és az ismerős dallamok mellé viszont meglepően nehéz pályák jártak: a majmok és zsiráfok között ugrálva hamar kiderült, hogy ez bizony nem lesz könnyű menet.

Mortal Kombat

A Mortal Kombatban olyan harcosokkal püföltük egymást, mint Sub-Zero, Scorpion vagy Raiden, miközben próbáltuk megjegyezni a különleges mozdulatok gombkombinációit. A „Finish him!” felszólításnál aztán jött a kapkodás: hátha ezúttal sikerül előcsalni a legendás, véres kivégzések egyikét.

Adventure Island

A játékban egy fűszoknyás, sapkás karakterrel szaladtunk végig a trópusi pályákon, kőbaltával dobáltuk az ellenfeleket, és néha még gördeszkára is pattantunk. Közben folyton gyümölcsöket kellett gyűjtenünk, mert az energiánk akkor is fogyott, ha épp sikerült minden akadályt megúsznunk.

Duck Hunt

Az egyik legmenőbb! A videójáték egyszerű volt, de annál nagyszerűbb. A feladat nagyon könnyű volt: lőjj le minél több, a nádasból kirepülő kacsát a pisztollyal (igen, kifejezetten pisztolyt kellett a konzolhoz csatlakoztatni).

Bomberman

A Bombermanben bombákkal robbantottunk utat a pályákon, miközben az ellenfeleket próbáltuk csapdába csalni – és lehetőleg magunknak is hagytunk menekülőutat. A legnagyobb káosz persze akkor kezdődött, amikor egymás ellen játszottunk, és egy rosszul lerakott bombával saját magunkat ejtettük csapdába.

Aladdin

Emlékszel, mennyire jó volt Agrabah utcáin ugrálni, almával dobálni az ellenfeleket, és elkerülni az őröket meg a pályák csapdáit? A rajzfilmből ismerős helyszínek és dallamok mellé néhány igencsak nehéz rész is jutott: a csodabarlangból való menekülés sokunk türelmét próbára tette.

Battle City

A Battle Cityben egy kis tankkal lőttük az ellenséget és bontottuk a téglafalakat, miközben a sasos bázisunkat kellett megvédenünk. Ketten játszva különösen izgalmas volt, főleg amikor a nagy lövöldözésben véletlenül mi magunk nyitottunk szabad utat az ellenfélnek a bázis felé.

Road Fighter

Ahhoz képest, hogy most már milyen autós játékok vannak, ez nagyon-nagyon retró. Mégis imádtuk! A feladat annyi volt, hogy menj végig az úton anélkül, hogy bármelyik kocsinak vagy olajfoltnak nekimennél. Kivéve, ha színes bónuszkocsit láttál, az ugyanis az üzemanyagot adta.

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