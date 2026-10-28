Divat
Nosztalgia! Ezek voltak gyerekkorunk kedvenc számítógépes játékai
Forrás: Oroszlánkirály játék
Napi horoszkóp október 28.: a Rákok meghúznak bizonyos határokat, a Szüzeknek érdemes útbaigazítást kérniük
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz a csillagok mára is hasznos üzeneteket küldtek!
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Így üzen az előző életed: 7 jel, hogy ez már nem az első reinkarnációd
Megmagyarázhatatlan vonzalmak, visszatérő álmok és furcsán ismerős idegenek: a spirituális elképzelések szerint ezek akár egy korábbi életre is utalhatnak.
„Szexi anyuka akarok lenni” – Jennifer Lawrence elárulta, milyen plasztikai műtéten esett át, és mit tervez még
Jennifer Lawrence megerősítette, hogy mellfelvarráson esett át, és azt is elárulta, milyen szépészeti beavatkozást tervez a jövőben.
Íme a titok: ennek köszönheti Jennifer Aniston, hogy 57 évesen 27-nek néz ki
Jennifer Aniston februárban ünnepelte az 57. születésnapját, ám megjelenését látva sokan jóval fiatalabbnak gondolnák.
10 film, amit egyetlen borzalmas csavar tett tönkre
Egy jó filmes csavar után legszívesebben azonnal újranéznénk az egész történetet, hogy megtaláljuk azokat az apró jeleket, amelyek végig ott voltak a szemünk előtt.
Véraláfutásokkal kezdődött: leukémiát diagnosztizáltak az Emily Párizsban sztárjánál, őszintén mesélt élete legnehezebb időszakáról
Ma már milliók ismerik az Emily Párizsban mosolygós, életvidám Mindyjeként, ám Ashley Park kamaszként olyan betegséggel nézett szembe, amely az egész életét megváltoztatta.
Igaz, hogy a mai, modern játékok már olyan élethű képi világgal rendelkeznek, hogy egy filmmel is felveszik a harcot, mégis okkal imádjuk a 90-es és 2000-es évek retró videójátékait. Amikor gyerekek voltunk, és betegség miatt nem mehettünk suliba, ezért a szüleink megengedték, hogy egész délelőtt ezekkel töltsük az időt! Milyen jó is volt, ugye? Mi most összeszedtünk 10-et az ikonikus, nosztalgikus videójátékok közül, amit tuti, hogy te is imádtál!
Commander Keen
A Commander Keenben egy nyolcéves zseni, Billy Blaze bőrébe bújva ugráltunk idegen bolygókon, amerikaifocis sisakban és egy rugós ugrálóbottal felszerelkezve. A színes pályák és a mókás földönkívüliek könnyed kalandot ígértek, aztán persze jött egy elrontott ugrás, és kezdhettük újra.
Super Mario
A legikonikusabb! A Super Marióban csövekbe bújtunk, téglákat püföltünk és gombákat gyűjtöttünk, miközben a hercegnő megmentésére indultunk - aki sosem abban a kastélyban volt, ahová érkeztünk. A fülbemászó zenét ma is azonnal felismerjük, a szakadék szélén elrontott ugrások miatti bosszúságot pedig ennyi év után sem felejtettük el.
Az oroszlánkirály
Simbával ugráltunk végig a mese helyszínein, az aranyos kölyökkortól egészen a Zordonnal vívott összecsapásig. A rajzfilmes látvány és az ismerős dallamok mellé viszont meglepően nehéz pályák jártak: a majmok és zsiráfok között ugrálva hamar kiderült, hogy ez bizony nem lesz könnyű menet.
Mortal Kombat
A Mortal Kombatban olyan harcosokkal püföltük egymást, mint Sub-Zero, Scorpion vagy Raiden, miközben próbáltuk megjegyezni a különleges mozdulatok gombkombinációit. A „Finish him!” felszólításnál aztán jött a kapkodás: hátha ezúttal sikerül előcsalni a legendás, véres kivégzések egyikét.
Adventure Island
A játékban egy fűszoknyás, sapkás karakterrel szaladtunk végig a trópusi pályákon, kőbaltával dobáltuk az ellenfeleket, és néha még gördeszkára is pattantunk. Közben folyton gyümölcsöket kellett gyűjtenünk, mert az energiánk akkor is fogyott, ha épp sikerült minden akadályt megúsznunk.
Duck Hunt
Az egyik legmenőbb! A videójáték egyszerű volt, de annál nagyszerűbb. A feladat nagyon könnyű volt: lőjj le minél több, a nádasból kirepülő kacsát a pisztollyal (igen, kifejezetten pisztolyt kellett a konzolhoz csatlakoztatni).
Bomberman
A Bombermanben bombákkal robbantottunk utat a pályákon, miközben az ellenfeleket próbáltuk csapdába csalni – és lehetőleg magunknak is hagytunk menekülőutat. A legnagyobb káosz persze akkor kezdődött, amikor egymás ellen játszottunk, és egy rosszul lerakott bombával saját magunkat ejtettük csapdába.
Aladdin
Emlékszel, mennyire jó volt Agrabah utcáin ugrálni, almával dobálni az ellenfeleket, és elkerülni az őröket meg a pályák csapdáit? A rajzfilmből ismerős helyszínek és dallamok mellé néhány igencsak nehéz rész is jutott: a csodabarlangból való menekülés sokunk türelmét próbára tette.
Battle City
A Battle Cityben egy kis tankkal lőttük az ellenséget és bontottuk a téglafalakat, miközben a sasos bázisunkat kellett megvédenünk. Ketten játszva különösen izgalmas volt, főleg amikor a nagy lövöldözésben véletlenül mi magunk nyitottunk szabad utat az ellenfélnek a bázis felé.
Road Fighter
Ahhoz képest, hogy most már milyen autós játékok vannak, ez nagyon-nagyon retró. Mégis imádtuk! A feladat annyi volt, hogy menj végig az úton anélkül, hogy bármelyik kocsinak vagy olajfoltnak nekimennél. Kivéve, ha színes bónuszkocsit láttál, az ugyanis az üzemanyagot adta.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
5 szempillaspirál 7 ezer Ft alatt, ami eszméletlenül látványos szemeket varázsol
Összegyűjtöttünk 5 szempillaspirált, amelyekkel pillanatok alatt látványosabbá teheted a tekintetedet!
Igaz történet ihlette a Bármit, csak ezt ne sorozatot: ez történt valójában
A Bármit, csak ezt ne harmadik évada ismét meghódította a Netflix nézőit, de azt kevesen tudják, hogy Joanne és Noah szerelmi történetének meglepően sok köze van a valósághoz.
Ilyen színű csizmát hord idén mindenki: mutatjuk, hogyan viseld stílusosan!
A fehér csizma néhány egyszerű stylingtrükkel könnyen az őszi gardróbod egyik kedvencévé válhat.
Ez a mindennapi szokás drasztikusan növeli a rák kockázatát
Reggel az irodában, délután az autóban, este pedig a kanapén töltünk hosszú órákat.
„Szexi anyuka akarok lenni” – Jennifer Lawrence elárulta, milyen plasztikai műtéten esett át, és mit tervez még
Jennifer Lawrence megerősítette, hogy mellfelvarráson esett át, és azt is elárulta, milyen szépészeti beavatkozást tervez a jövőben.
10 sztár, aki az örökbefogadás mellett döntött
Angelina Jolie, Sandra Bullock, Madonna és Charlize Theron is az örökbefogadás mellett döntött, ám mindannyian más úton jutottak el az anyasághoz.