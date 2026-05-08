Rekordkísérletre hív a Heineken: a csocsó maratonon bárki bajnok lehet

A csocsó nemcsak azért olyan közkedvelt, mert a világ legnépszerűbb sportját imitálja kicsiben, hanem azért is, mert legalább olyan közösségteremtő ereje és intenzitása van, mint a nagypályás focinak. A Heineken� ezt az élményt Budapest szívébe hozza május 16-án, amikor egész napos csocsózást és rekordkísérletet szervez. A Bajnokok Ligája döntőt megelőző eseményre minden 18 év feletti felnőtt benevezhet.

A május 16-án, szombaton 10:30-kor kezdődő Csocsó Maraton 7,2 méter hosszú asztalánál egyidejűleg két csapatban, 11-11 vállalkozó kedvű játékos mérheti össze a tudását 5 perces váltásokban. Az esemény este 19 óráig tart az Erzsébet téren, a regisztráció után pedig minden felnőtt a rudak mögé állhat: a résztvevőknek még ismerniük sem kell egymást, a helyszínen, spontán összeállított csapatok is játszhatnak egymással. A lényeg pedig nem az eredmény, hanem hogy az emberek a valós életben szerezzenek közös élményt – és közben akár új ismeretségeket is kössenek.

A játékkal azonban még ennél is többet nyerhetnek: a Heineken� célja, hogy a folyamatos csocsózással és az abban résztvevőkkel új rekordot állítson fel. Így minden jelentkező a részese, a nap végére pedig valódi bajnoka lehet egy, valószínűleg a világon is egyedülálló rekordkísérletnek, amelyet a Magyar Rekord Egyesület szakemberei is felügyelnek, valamint hitelesítenek.

A játékosok között a Heineken�-nap közben többszáz ajándékot, a nap végén pedig két belépőjegyet is kisorsol a május 30-i BL-döntőre, hogy a nyertesek több tízezer emberhez csatlakozva, együtt szerezzenek felejthetetlen élményeket, és akár új barátokat.

A nap további csúcspontja, hogy a helyszínre érkezik az UEFA Bajnokok Ligája hivatalos trófeája, amelyet a helyszínen megtekinthetnek és akár közös fotót is készíthetnek vele a csocsómaraton résztvevői.

A rekordkísérlet és az UEFA Bajnokok Ligája-trófea mellett a Heineken� további izgalmas kísérőprogramokkal készül, a látogatók élvezhetik többek között a csocsó-világbajnokok bemutatóját, emellett a helyszínen izgalmas focis aktivitások várják a közönséget, és DJ is gondoskodik majd a hangulatról.

„Hiszünk abban, hogy a szurkolóknak több barátjuk van, és a csocsózás pedig ennek az egyik legjobb bizonyítéka. Nem számít, hogy ismered-e a melletted állót: egy közös gól után már úgy örültök együtt, mintha ezer éve barátok lennétek. A futball és a Heineken is pontosan ezt az élményt adja: összehozza az embereket, és valódi kapcsolatokat teremt ott, ahol korábban idegenek álltak" – mondta Perényi Katalin, a HEINEKEN Hungária marketingigazgatója.

A programokon kizárólag 18 éven felüliek vehetnek részt, a részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. További információk és jelentkezés a Heineken Csocsó Maraton oldalán lehetséges: www.heineken.hu/csocsomaraton