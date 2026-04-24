Veszélyes betegséget is okozhat a rejtett penész: így ismerd fel és szüntesd meg az otthonodban
A penész legtöbbünknek úgy van meg, mint a mennyezeten megjelenő folt, amit egy kis hipóval könnyedén eltüntethetünk. Valójában egy sokkal összetettebb jelenségről van szó, amely gyakran rejtve marad a szemek elől, így láthatatlanul okoz károkat nemcsak a környezetünkben, hanem az egészségünkben is. Sajnos a penészedés bárhol felütheti a fejét, egy újépítésű otthonba való költözés sem jelenti azt feltétlenül, hogy biztonságban vagyunk. Ahol rossz a szigetelés, vizesednek a falak vagy nem szellőznek a bútorok mögötti területek, könnyedén kialakulhat a probléma.
„A rejtett penész kérdése azért nagyon nehéz, mert vagy nem is észrevehető szemmel a jelenléte, vagy pedig olyan módon mutatkozik, amiről nem a penészre asszociálunk, például: falpergés, bútorlap pergés, repedések köves felületeken, falszegélyeknél, járólap fellazulás, rozsdásodás, elszíneződések (nem csak fekete), korábbi ázás nyomok (nem fekete)”- figyelmeztet Csonka Júlia természetgyógyász, funkcionális táplálkozási szakértő, hormonegyensúly- és fitoterapeuta.
A penészgombák spórákkal szaporodnak, melyek a levegőben szabadon terjednek. Akkor terjednek a leggyorsabban, amikor meleg, nedves felületre kerülnek, ezekből alakulhatnak ki a jól ismert fekete, zöld vagy fehéres foltok. A szakértő hozzáteszi, egészségügyileg az alábbi jelek utalhatnak a jelenlétére:
„krónikus orrdugulás, hisztaminérzékenység, szemviszketés/irritáció, torokviszketés (főleg éjszaka, lefekvéskor), éberebb alvás, illetve krónikus gyulladásos bőrtünetek.”
Mint mondja, penészes térbe lépve szinte azonnal jelentkezhetnek a fent említett tünetek, melyek gyakorlatilag megegyeznek az allergia tüneteivel.
„Súlyos esetben akkut anafilaxiás sokk is felléphet egyes penészfajok mikotoxinjaira való fokozott érzékenység esetén”- teszi hozzá Júlia.
Összefüggés a penész és a daganatok között
A szakértő az alattomos, hosszabb távú tüneteket is kiemeli: asztma, szénanátha, krónikus fejfájás, hajhullás, vashiányos vérszegénység, ekcéma, hisztamin- és ételérzékenységek, emésztési funkciók romlása, szorongás, krónikus fáradtság is kialakulhat.
„Egyre több kutatás mutat összefüggést a penész és a korai menopauza, tüdőhegesedés, az Alzheimer-kór között”- teszi hozzá.
A daganatos megbetegedések és a penész közötti kapcsolat a mikotoxinokon keresztül valósul meg, melyet nem minden penészfaj termel. A penészes élelmiszerek fogyasztása során aflatoxin jut a szervezetbe, ami májdaganatot okozhat vagy ochratoxin, ami pedig a vesedaganattal hozható összefüggésbe. A veszélyeztetett élelmiszerek főleg a gabonák, a kávé, a kakaó, a fűszerek, a szárított gyümölcsök, az olajos magvak és a bor. A penészes élelmiszert ki kell dobni, mert a hőkezelést is jól bírja, és érdemes a lejárati dátumokat is szigorúan kezelni. Ha dohos szagra csapja meg az orrod a fent említett ételek kapcsán, azonnal szabadulj meg tőlük.
Mi a megoldás?
Júlia hangsúlyozza, az első és legfontosabb lépés, ha valaki tüneteket tapasztal magán, hogy megszüntesse a penészforrást.
„Magyarországon is elérhető teljeskörű penészvizsgálat. A probléma megszüntetése mellett foglalkoznunk kell a szervezetünk támogatásával. Kiemelté válik bizonyos toxinmegkötők szerepe és használata, a nyirokrendszer, a máj, az epehólyag, a belek és az egész emésztőrendszer támogatása.”
Mint mondja, érdemes komplex HEPA-szűrős légtisztítót használni otthon és ózonnal fertőtleníteni, miután sikerült feltárni és megszüntetni, hogy mi okozza a penészedést.
„Ez lehet a rossz szellőztetés, szigetelés, fűtés hiánya, ázás, vizesedés, magas páratartalom, hőhíd.”
