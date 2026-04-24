Veszélyes betegséget is okozhat a rejtett penész: így ismerd fel és szüntesd meg az otthonodban

Besenyei Bianka
Utoljára frissült: 2026. április 23. 15:01

Forrás: Getty Images/Royalty-free

Veszélyes betegséget is okozhat a rejtett penész: így ismerd fel és szüntesd meg az otthonodban
A nap cikke

Napi horoszkóp április 23.: a Bikáknak hiba csúszik a számításaikba, az Oroszlánok egyfajta példaképként szolgálnak mások számára

A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a csütörtöki horoszkópodra szánni!

Divat

Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen

Újra visszatért a maximalizmus!

Életmód

4 dolog, amit megváltoztat egy nőben az anyaság - És erre senki sem számít előtte

Különleges belső utazás veszi kezdetét, amikor egy nő először szembesül azzal, hogy édesanya lett.

Promóciók

Áprilisban Irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját Úgy Tervezte, hogy a Család Legyen a Középpontban!

2026 április 22–28. között a Chery, a Pekingi Autó Show és a Globális Kereskedői Konferencia köré szervezi eseményeit, h...

Promóciók

Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?

Aki ült már hosszú meetingeken, tudja: egy ponton túl egyszerűen elfogy a figyelem. Nem azért, mert nem érdekel a téma, ...

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Divat

10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést

Ezekkel a nadrágokkal te is könnyen belecsempészheted a dolce vita életérzést a mindennapjaidba.

Életmód

Első ránézésre teljesen ártatlanok, de nem azok: 8 megtévesztő örömszerző ajándék, amiről nem hinnéd, mire való

Vannak tárgyak, amelyek első pillantásra teljesen hétköznapinak, sőt, kifejezetten ártatlannak tűnnek.

Promóciók

EGY ALKALOM, AMELY ÖRÖKRE EMLÉKEZETES MARAD

Ünnepelje BALLAGÁSÁT a kifinomult elegancia jegyében a Prime Steak & Wine étteremben. Egy ilyen jelentős mérföldkő többe...
Olvasd el!

Hosszú ujjú a rövid ujjú alá?! Naná! Ez a legújabb trend a divatimádók körében

Rachel Green kedvenc trendje visszatért!

Olvasd el!

Így néznek ki most a Született feleségek sztárjai - 22 évvel a premier után

Bármennyire is hihetetlen, de több, mint 24 éve került képernyőkre először a Született feleségek sorozat.

Olvasd el!

A születési éved utolsó számjegye felfedi, hány évesen ismered meg életed szerelmét

Vannak találkozások, amik egyszerűen meg vannak írva. Egyesek szerint a sors már a születésed pillanatában kijelöli, mikor lép be az életedbe az a bizonyos Nagy Ő!

Olvasd el!

Napi horoszkóp április 24.: az Oroszlánoknak érdemes szembenézniük egy igen nyomasztó problémával, a Skorpiók segítőkészségükről tehetnek tanúbizonyságot

A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a pénteki horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

Csak az emberiség 1%-a képes helyesen válaszolni erre a 8 kérdésre - Te tagja vagy a klubnak?

Nagyon kevesen tudják elmondani magukról, hogy tényleg mindre tudják a választ. Te köztük vagy?

Milyen tüneteket és betegségeket okozhat a penész és mit lehet ellene tenni? Szakértő segítségével kaptunk választ a kérdéseinkre.

A penész legtöbbünknek úgy van meg, mint a mennyezeten megjelenő folt, amit egy kis hipóval könnyedén eltüntethetünk. Valójában egy sokkal összetettebb jelenségről van szó, amely gyakran rejtve marad a szemek elől, így láthatatlanul okoz károkat nemcsak a környezetünkben, hanem az egészségünkben is. Sajnos a penészedés bárhol felütheti a fejét, egy újépítésű otthonba való költözés sem jelenti azt feltétlenül, hogy biztonságban vagyunk. Ahol rossz a szigetelés, vizesednek a falak vagy nem szellőznek a bútorok mögötti területek, könnyedén kialakulhat a probléma.

„A rejtett penész kérdése azért nagyon nehéz, mert vagy nem is észrevehető szemmel a jelenléte, vagy pedig olyan módon mutatkozik, amiről nem a penészre asszociálunk, például: falpergés, bútorlap pergés, repedések köves felületeken, falszegélyeknél, járólap fellazulás, rozsdásodás, elszíneződések (nem csak fekete), korábbi ázás nyomok (nem fekete)”

- figyelmeztet Csonka Júlia természetgyógyász, funkcionális táplálkozási szakértő, hormonegyensúly- és fitoterapeuta.

A penészgombák spórákkal szaporodnak, melyek a levegőben szabadon terjednek. Akkor terjednek a leggyorsabban, amikor meleg, nedves felületre kerülnek, ezekből alakulhatnak ki a jól ismert fekete, zöld vagy fehéres foltok. A szakértő hozzáteszi, egészségügyileg az alábbi jelek utalhatnak a jelenlétére:

„krónikus orrdugulás, hisztaminérzékenység, szemviszketés/irritáció, torokviszketés (főleg éjszaka, lefekvéskor), éberebb alvás, illetve krónikus gyulladásos bőrtünetek.”

Mint mondja, penészes térbe lépve szinte azonnal jelentkezhetnek a fent említett tünetek, melyek gyakorlatilag megegyeznek az allergia tüneteivel.

„Súlyos esetben akkut anafilaxiás sokk is felléphet egyes penészfajok mikotoxinjaira való fokozott érzékenység esetén”

- teszi hozzá Júlia.
Összefüggés a penész és a daganatok között

A szakértő az alattomos, hosszabb távú tüneteket is kiemeli: asztma, szénanátha, krónikus fejfájás, hajhullás, vashiányos vérszegénység, ekcéma, hisztamin- és ételérzékenységek, emésztési funkciók romlása, szorongás, krónikus fáradtság is kialakulhat.

„Egyre több kutatás mutat összefüggést a penész és a korai menopauza, tüdőhegesedés, az Alzheimer-kór között”

- teszi hozzá.

A daganatos megbetegedések és a penész közötti kapcsolat a mikotoxinokon keresztül valósul meg, melyet nem minden penészfaj termel. A penészes élelmiszerek fogyasztása során aflatoxin jut a szervezetbe, ami májdaganatot okozhat vagy ochratoxin, ami pedig a vesedaganattal hozható összefüggésbe. A veszélyeztetett élelmiszerek főleg a gabonák, a kávé, a kakaó, a fűszerek, a szárított gyümölcsök, az olajos magvak és a bor. A penészes élelmiszert ki kell dobni, mert a hőkezelést is jól bírja, és érdemes a lejárati dátumokat is szigorúan kezelni. Ha dohos szagra csapja meg az orrod a fent említett ételek kapcsán, azonnal szabadulj meg tőlük.

Mi a megoldás?

Júlia hangsúlyozza, az első és legfontosabb lépés, ha valaki tüneteket tapasztal magán, hogy megszüntesse a penészforrást.

„Magyarországon is elérhető teljeskörű penészvizsgálat. A probléma megszüntetése mellett foglalkoznunk kell a szervezetünk támogatásával. Kiemelté válik bizonyos toxinmegkötők szerepe és használata, a nyirokrendszer, a máj, az epehólyag, a belek és az egész emésztőrendszer támogatása.”

Mint mondja, érdemes komplex HEPA-szűrős légtisztítót használni otthon és ózonnal fertőtleníteni, miután sikerült feltárni és megszüntetni, hogy mi okozza a penészedést.

„Ez lehet a rossz szellőztetés, szigetelés, fűtés hiánya, ázás, vizesedés, magas páratartalom, hőhíd.”

Nemcsak a penész okoz rákot, az alábbi élelmiszereket is érdemes kerülni:

Divat

Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen

Újra visszatért a maximalizmus!

Életmód

4 dolog, amit megváltoztat egy nőben az anyaság - És erre senki sem számít előtte

Különleges belső utazás veszi kezdetét, amikor egy nő először szembesül azzal, hogy édesanya lett.

Promóciók

Áprilisban Irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját Úgy Tervezte, hogy a Család Legyen a Középpontban!

2026 április 22–28. között a Chery, a Pekingi Autó Show és a Globális Kereskedői Konferencia köré szervezi eseményeit, h...

Promóciók

Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?

Aki ült már hosszú meetingeken, tudja: egy ponton túl egyszerűen elfogy a figyelem. Nem azért, mert nem érdekel a téma, ...

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Divat

10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést

Ezekkel a nadrágokkal te is könnyen belecsempészheted a dolce vita életérzést a mindennapjaidba.

Életmód

Első ránézésre teljesen ártatlanok, de nem azok: 8 megtévesztő örömszerző ajándék, amiről nem hinnéd, mire való

Vannak tárgyak, amelyek első pillantásra teljesen hétköznapinak, sőt, kifejezetten ártatlannak tűnnek.

Promóciók

EGY ALKALOM, AMELY ÖRÖKRE EMLÉKEZETES MARAD

Ünnepelje BALLAGÁSÁT a kifinomult elegancia jegyében a Prime Steak & Wine étteremben. Egy ilyen jelentős mérföldkő többe...
Sztárok

Gyilkosság, zaklatás, állatkínzás: 7 híres ember, aki élete végéig börtönben lesz

Az alábbi hírességek hiába vagyonosak és ismertek, az igazságszolgáltatás elől ők sem menekülhettek meg.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp április 24.: az Oroszlánoknak érdemes szembenézniük egy igen nyomasztó problémával, a Skorpiók segítőkészségükről tehetnek tanúbizonyságot

A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a pénteki horoszkópodra szánni!

Kép
Sztárok

10 összeesküvés-elmélet Diana hercegné haláláról, amitől leesik az állad

1997. augusztus 31-én a világ döbbenten értesült�Diana hercegné�tragikus haláláról.

Kép
Életmód

Ha ez a 3 dolog hiányzik a párkapcsolatodból, sajnos szakításra van ítélve

Minél hamarabb észreveszed a red flageket a szerelmi életedben, annál több fájdalomtól és csalódástól megkímélheted magad.

Kép
Szépség

6 sminkötlet, amitől a kék szemek igazán ragyogni fognak

Érdemes a színekért nyúlni, ha azt szeretnéd, hogy ragyogjon a tekinteted.

Kép
Divat

Hosszú ujjú a rövid ujjú alá?! Naná! Ez a legújabb trend a divatimádók körében

Rachel Green kedvenc trendje visszatért!